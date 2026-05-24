Armando Benedetti respondió a las críticas de Alexander López Maya y lanzó sablazo: “Te botaron de este Gobierno”

Armando Benedetti aseguró que nunca vio a Alexander López Maya en la campaña que llevó a Gustavo Petro a la Presidencia - crédito Imagen Ilustrativa Infobae/VisualesIA ScribNews

Persisiten las divisiones entre políticos afines al Gobierno nacional, en cabeza del presidente Gustavo Petro. El exdirector del Departamento Nacional de Planeación (DNP), Alexander López Maya, señaló al ministro del Interior, Armando Benedetti, de no haber aportado valor al proyecto político oficialista.

“No le ha aportado gran cosa a este proyecto, y no esperábamos menos de él. Benedetti no es de este proyecto. Se lo hemos dicho en su cara; yo se lo dije varias veces cuando me lo encontré. Le decía que por qué insistía en meterse en nuestro Gobierno, que este no era un proyecto de él”, afirmó el exfuncionario, en entrevista con la revista Semana.

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Refiriéndose a Benedetti y a Laura Sarabia, embajadora de Colombia en el Reino Unido, indicó que hacen parte de un grupo de políticos que, desde su perspectiva, estaba lejos de compartir los ideales y principios del proyecto progresista de izquierda que promovió Gustavo Petro desde 2022. Sin embargo, se movieron por distintos cargos de alto nivel y, a día de hoy, se mantienen en el Gobierno.

Alexander López aseguró que la llegada de Armando Benedetti al Gobierno afectó al proyecto - crédito Ministerio del Interior

“Entró al Gobierno mucha gente que nunca tuvo esos principios, que nunca caminó un metro con nosotros en la lucha por la vida, en la lucha por la paz, que nunca compartió con nosotros un espacio para sacar a Colombia del problema en que nos dejaron. Eso le hizo un daño muy grande a nuestro proyecto”, precisó el exdirector del DNP al informativo citado.

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Ante estas declaraciones, el ministro del Interior se pronunció con un corto mensaje publicado en su cuenta de X, en el que señaló a López Maya de no haber participado en la campaña que llevó a Petro a la Presidencia de la República. Además, recordó su salida del Gobierno en 2025 y aseguró que, luego de que dio un paso al costado, varios indicadores empezaron a mejorar.

El ministro del Interior, Armando Benedetti, hizo críticas contra Alexander López - crédito @AABenedetti/X

“Señor @AlexLopezMaya: en campaña nunca te vi, te botaron de este Gobierno y desde que te fuiste subimos más de 10 puntos en las encuestas, salieron las reformas laboral y pensional, y el malo soy yo…”, escribió el jefe de cartera en la red social.

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La salida de Alexander López Maya del Gobierno Petro

El 12 de febrero de 2025, Alexander López Maya presentó su renuncia irrevocable como director general del Departamento Nacional de Planeación (DNP), tras el rechazo que expresó por la presencia de Armando Benedetti en el gabinete ministerial, así como la de Laura Sarabia. En ese encuentro, aseguró que ninguno de los dos altos funcionarios representaba el proyecto oficialista.

Ante Gustavo Petro, Alexander López rechazó la presencia de Armando Benedetti en el Gobierno - crédito Álvaro Tavera/Colprensa

“Armando Bendetti fue compañero mío en el Congreso, a Laura Sarabia la conocí en la campaña, pero no nos representan en este proyecto, y eso no es sectarismo político (...). Con Benedetti la situación es mucho más compleja, presidente, y no es de una segunda, o tercera o cuarta oportunidad”, dijo el exfuncionario en la reunión con los demás ministros y directores del Gobierno.

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En la carta de renuncia que dirigió al mandatario Gustavo Petro, López Maya agradeció el nombramiento y confirmó su salida. “Presento renuncia irrevocable al cargo de Director General del Departamento Nacional de Planeación. Le expreso mi profundo agradecimiento por la confianza y el honor de haberme nombrado para liderar esta gran entidad en el Gobierno del Cambio, que ha sido construido con el esfuerzo y la esperanza de millones de colombianos y colombianas”, precisó el ex servidor público.

Alexander López presentó su renuncia al DNP - crédito @lavozdepueblo1/X

El exdirector también resaltó el trabajo del equipo del DNP durante su gestión: “Durante nuestra gestión, hombres y mujeres trabajaron incansablemente por la transformación social, económica, territorial y cultural de nuestro país, siempre con el firme propósito de garantizar el bienestar de nuestro pueblo”.

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