Colombia

Diana Ospina, víctima de paseo millonario al salir de Theatron, reveló cómo cambió su vida: “Hay que tener apoyo psicológico”

La ciudadana fue privada de la libertad cerca de 40 horas por delincuentes que exigieron acceso a su información bancaria y contó por primera vez detalles de las secuelas emocionales que le quedaron tras el episodio

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La experiencia de Diana Ospino
La experiencia de Diana Ospino visibiliza el impacto psicológico del paseo millonario - crédito Colprensa/@anaidlegna/X

Diana Ospina, recordada por ser víctima de secuestro extorsivo en Bogotá tras una noche de fiesta en Chapinero, sorprendió con su relato sobre cómo tuvo un cambio radical en su vida después de esta experiencia. Además, indicó que las autoridades deben investigar el caso como secuestro extorsivo y no como un un robo simple.

El delito, conocido comúnmente como paseo millonario, registró un incremento alarmante en 2025: el Sistema de Información Estadístico Delincuencial y Contravencional (Siedco) de la Policía reportó 37 casos en Bogotá, cifra notablemente superior a los 8, en 2024.

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La víctima de uno de los casos más sonados de 2026 participó en la carrera “Un paso adelante contra el secuestro y la extorsión”, donde se refirió al duro proceso que ha tenido que vivir tras las horas de terror que pasó en manos de los criminales.

Eso te cambia totalmente la vida, es complicado, todo se vuelve demasiado extraño, uno realmente siente el poder de todas las personas. Yo me siento demasiado afortunada y tenía algo en mi corazón que me decía que yo volvía a casa”, dijo en Noticias Caracol.

Diana Ospina vivió una verdadera
Diana Ospina vivió una verdadera pesadilla por cuenta de los hechos de inseguridad en Bogotá - crédito red social Facebook y Pasa en Bogotá/X

Cabe mencionar que el secuestro ocurrió tras una noche en Theatron, cuando la ciudadana intentó sin éxito solicitar un vehículo por aplicación y optó por un taxi en la vía pública. Imágenes de cámaras de seguridad registraron su abordaje alrededor de las 2:40 a. m. Al llegar a su hogar en Santa María del Lago, en la localidad de Engativá, otro taxi, cuyo propietario era el mismo del primer vehículo, se cruzó en su camino y de él descendieron dos hombres para impedirle el descenso.

En ese punto comenzó el cautiverio que se prolongó cerca de 40 horas. “Estamos convencidos de que esto es una estructura criminal… en apariencia no era la primera vez que lo hacían”, explicó el abogado de la víctima, Felipe Peláez, a Noticias Caracol.

Durante ese periodo, los secuestradores desplazaron a Ospina por distintos sectores, incluido Ciudad Montes, y la mantuvieron en una vivienda, mientras le exigían acceso a su información financiera y realizaban extracciones desde sus cuentas bancarias. A pesar de la ausencia de violencia física, la víctima describió las profundas secuelas psicológicas derivadas del cautiverio.

La mujer fue liberada en la vía hacia Choachí, en Cundinamarca, donde caminó durante horas hasta llegar al CAI Mirador y pedir ayuda a la Policía. Finalmente, logró regresar con su familia, aunque indicó que teme volver a salir a la calle después de lo que le ocurrió.

“Hay que tener mucho apoyo psicológico, es un día a la vez, toca tener paciencia, tener confianza y es un proceso que no es de la noche a la mañana, la verdad sí afecta bastante”, admitió en su declaración pública.

Del mismo modo, la víctima se refirió a la colaboración ciudadana y agradeció a aquellos que estuvieron pendientes de su caso: “Sin ustedes no hubiera sido posible volver a casa. Creo que es muy importante la colaboración de cada una de las personas que estuvo en su casa, que compartió mi foto, que estuvo pendiente”.

Diana Ospina fue víctima de
Diana Ospina fue víctima de secuestro luego de salir de una discoteca en Bogotá y tras horas de terror pudo reencontrarse con su familia - crédito @Melquisedec70/X

Cabe mencionar que la Fiscalía General de la Nación ha identificado al menos a cinco presuntos involucrados, entre ellos el conductor del taxi, que alegó desconocer el plan pese a acumular antecedentes por hechos similares.

La ciudadana intenta recuperarse del
La ciudadana intenta recuperarse del fuerte episodio que vivió - crédito @papoaminCD/X

El relato de Diana Ospina no solo se convierte en ejemplo de la violencia empleada por las bandas organizadas en Bogotá, sino que muestra el reto psicológico para aquellos que logran sobrevivir a este tipo de crímenes y deben adaptarse nuevamente a la cotidianidad.

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