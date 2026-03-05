Esto es lo que se conoce de la licitación por más de $3.000 millones para el recaudo del metro de Bogotá

Pago del pasaje de Metro, Transmilenio y buses zonales en Bogotá | Foto: Tullaveplus.

La Secretaría Distrital de Movilidad puso en marcha el proceso para estructurar el Sistema Interoperable de Recaudo (SIR), una plataforma tecnológica que permitirá integrar los pagos de todos los modos de transporte público de Bogotá, según información obtenida por Semana. El sistema será clave para la operación futura del metro y para la articulación del transporte masivo de la capital.

El objetivo del Distrito es contar con una plataforma centralizada capaz de procesar millones de transacciones diarias y administrar el recaudo del transporte público cuando entre en funcionamiento la primera línea del metro, un proyecto que transformará la movilidad de la ciudad.

La iniciativa busca que los usuarios puedan pagar sus viajes mediante distintos medios de pago, incluyendo tarjetas del sistema, tarjetas bancarias, pagos sin contacto o billeteras digitales, lo que permitirá modernizar el sistema de recaudo y facilitar el acceso al transporte público, de acuerdo con ese medio de comunicación.

El Sistema Interoperable de Recaudo será la plataforma encargada de administrar los pagos del transporte público de Bogotá una vez entre en funcionamiento el metro. En la práctica, se convertirá en el núcleo financiero del sistema de movilidad de la ciudad, encargado de registrar cada transacción y distribuir los recursos entre los operadores.

El proyecto busca integrar bajo un mismo estándar tecnológico los pagos del componente troncal de TransMilenio, el sistema zonal del SITP, los cables aéreos y el metro de Bogotá. También contempla la posibilidad de articular futuros proyectos de transporte como el Regiotram, que conectará la capital con municipios cercanos.

La intención es que el sistema funcione como una plataforma central que gestione los pagos del transporte público de forma unificada. Esto permitiría que los usuarios utilicen distintos métodos de pago mientras el sistema calcula automáticamente las tarifas, valida las transacciones y realiza la distribución de los ingresos entre los diferentes operadores.

De acuerdo con los estudios técnicos del proceso, el nuevo sistema deberá estar listo en septiembre de 2027, fecha en la que se proyecta el inicio de la operación del metro de Bogotá. Para ese momento, el Distrito espera contar con una plataforma capaz de soportar la alta demanda que implicará la entrada en funcionamiento del nuevo sistema férreo.

El proceso contractual fue identificado como la licitación pública SDM-LP-10-2026 y es considerado uno de los proyectos tecnológicos más relevantes para el futuro del transporte público en la capital. El contrato no se limita a la actualización de software, sino que incluye el diseño, desarrollo, implementación y mantenimiento del estándar de interoperabilidad del sistema.

El modelo propuesto busca resolver una de las principales limitaciones del sistema actual de recaudo del transporte público de Bogotá. Actualmente, el Sistema Integrado de Recaudo, Control e Información al Usuario (SIRCI) opera con una arquitectura cerrada que depende de tecnología propietaria.

Según los estudios técnicos, este modelo fue diseñado cuando el sistema de transporte de la ciudad contaba con un único operador de recaudo y un solo ente gestor. Con el crecimiento del sistema y la incorporación de nuevos proyectos de movilidad, esa arquitectura tecnológica comenzó a mostrar limitaciones.

Entre los problemas identificados se encuentran las dificultades para incorporar nuevos proveedores tecnológicos, las restricciones para adoptar medios de pago innovadores y la dependencia de contratos con tecnología cerrada.

Por esta razón, el Distrito propone migrar hacia una arquitectura abierta, interoperable y escalable que permita integrar diferentes tecnologías de pago bajo reglas técnicas comunes.

El sistema propuesto se basa en un modelo conocido como Account Based Ticketing (ABT). En este esquema, la información del usuario y las reglas tarifarias no se almacenan en la tarjeta física, sino en una plataforma central que administra las transacciones.

Este modelo permitiría que los usuarios paguen el transporte con diferentes medios sin necesidad de depender únicamente de una tarjeta específica del sistema. Además, facilitaría la implementación de esquemas tarifarios más complejos, como descuentos por transbordos entre diferentes modos de transporte.

El componente central del sistema será el denominado nivel 4 del SIR, que funcionará como el núcleo tecnológico de toda la plataforma. Allí se realizará la validación de transacciones, la compensación entre operadores y la consolidación de la información financiera del sistema.

Dentro de la estructura del proyecto también se contempla la creación de una Unidad de Certificación y Homologación, encargada de verificar que los proveedores tecnológicos cumplan con los estándares definidos para integrarse al sistema. Esto permitirá que diferentes tecnologías puedan operar bajo una misma arquitectura.

Adicionalmente, se implementará una Unidad de Seguridad, responsable de garantizar la protección de los datos y la integridad de las transacciones financieras que se realicen dentro del sistema de transporte.

El nuevo modelo de recaudo también tiene implicaciones para la sostenibilidad financiera del sistema de transporte público de Bogotá. El esquema tarifario del SITP distingue entre la tarifa técnica, que corresponde al costo real de operación, y la tarifa que pagan los usuarios.

Para que el sistema sea viable, el Distrito necesita contar con información precisa sobre cada transacción y cada validación realizada en el sistema. El nuevo Sistema Interoperable de Recaudo busca fortalecer esa capacidad de medición, control y transparencia en la gestión financiera del transporte público.

La Secretaría Distrital de Movilidad será la autoridad encargada de supervisar el funcionamiento del sistema, mientras que TransMilenio S. A. continuará como ente gestor del SITP. Por su parte, la Empresa Metro de Bogotá deberá integrarse al nuevo esquema tarifario y tecnológico cuando entre en operación la primera línea del metro.