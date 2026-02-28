Policía capturó en Bogotá a extraditable por lavado de activos solicitado por Brasil

Caen en Colombia presunto lavador de activos buscado por justicia brasileña - crédito @DIJINPolicia/ X

Agentes de la Policía Nacional capturaron en Bogotá a Miguel Ángel Díaz Lozano, quien era solicitado en extradición por las autoridades de Brasil debido a su presunta vinculación en un caso de lavado de activos.

La detención tuvo lugar en el sector de Santa Rita, luego de un trabajo coordinado entre la Dijín, Interpol y la cooperación internacional con el país sudamericano.

Díaz Lozano estaba siendo buscado por un requerimiento del Juzgado 1 Penal de Teófilo Otoni, en Brasil, donde enfrenta cargos relacionados con lavado de activos y pertenencia a una organización dedicada al tráfico de drogas en el estado de Minas Gerais. Según los documentos judiciales, el detenido habría cumplido el rol de operador financiero, encargado de dar apariencia de legalidad a los recursos obtenidos por la comercialización de estupefacientes.

El coronel Elver Vicente Alfonso Sanabria, director de la Dijín y de Interpol Colombia, explicó que la investigación señala a Díaz Lozano como responsable de la gestión de una empresa fachada en el Amazonas.

A través de esta razón social, se realizaron múltiples transacciones de bajo monto con el objetivo de pasar desapercibidos ante el sistema bancario brasileño. “Entre los años 2019 y 2025, la empresa habría recibido aproximadamente 5 millones de reales brasileños, equivalentes a cerca de un millón de dólares estadounidenses, distribuidos en 2.229 depósitos provenientes principalmente de las ciudades de Belo Horizonte y Teófilo Otoni”, precisó el oficial.

“El retenido fue dejado a disposición de las autoridades competentes, mientras se adelantan por vía diplomática los trámites de extradición. Es solicitado por el Juzgado 1° Penal de Teófilo Otoni", dice el comunicado de las autoriades.

La operación que permitió la ubicación y captura de Díaz Lozano fue resultado de la cooperación bilateral entre Colombia y Brasil. Las autoridades brasileñas compartieron información clave que permitió a los uniformados desplegar el operativo en la capital colombiana y detener al individuo requerido por la justicia internacional.

Tras su captura, Miguel Ángel Díaz Lozano fue puesto a disposición de la Dirección de Asuntos Internacionales de la Fiscalía General de la Nación. Esta entidad será la encargada de gestionar los trámites legales y administrativos pertinentes para dar curso a la solicitud de extradición formulada por Brasil, en el marco de los acuerdos internacionales de lucha contra el crimen organizado y el lavado de activos.

Las investigaciones continúan para determinar si existen más personas involucradas y rastrear el destino de los fondos ilegales movilizados a través de la estructura financiera detectada.

Capturaron a alias Rolex, presunto enlace clave del narcotráfico entre Colombia, Ecuador y Perú

Hace unos días, las autoridades lograron la captura de Rubén Darío Jaramillo Pinto, conocido como alias Rolex, un hombre considerado por organismos de seguridad como un extraditable de alto perfil y un eslabón clave en el tráfico internacional de drogas. La detención fue confirmada por la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (Dijín), cuyo director, el coronel Elver Alfonso Sanabria, entregó detalles sobre la importancia de este operativo.

Alias Rolex era identificado como un articulador fundamental entre el GAO-r Frente Dagoberto Ramos, grupo residual de las disidencias de las Farc lideradas por Iván Mordisco en el Cauca, y dos reconocidas estructuras criminales transnacionales: ‘Los Lobos’ en Ecuador y ‘Los Pulpos’ en Perú. Estas organizaciones son responsables de actividades de narcotráfico y otras economías ilícitas que se extienden a lo largo de la región andina, alcanzando mercados internacionales.

La Policía explicó que alias Rolex ha sido objeto de investigaciones judiciales en varios países. La Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) lo investiga por presunto tráfico de narcóticos en diferentes estados del país, especialmente en la región del Pacífico.

Además, sobre él pesa una notificación roja emitida por la República del Perú por el delito de narcotráfico, y es solicitado por el estado de Ohio, en Estados Unidos, por cargos relacionados con tráfico de sustancias ilícitas y conspiración.

El prontuario de alias Rolex incluye antecedentes desde 2006, cuando autoridades peruanas lo vincularon a una investigación por el envío de drogas al extranjero bajo la modalidad de encomiendas internacionales. En esa ocasión, fue relacionado con un allanamiento en una vivienda de Lima que funcionaba como centro de acopio y acondicionamiento de clorhidrato de cocaína, oculta en envíos exportados al exterior bajo identidades falsas.

Actualmente, permanece a disposición de las autoridades competentes a la espera del proceso de extradición y de las investigaciones que buscan esclarecer su participación en redes criminales que operan más allá de las fronteras colombianas.