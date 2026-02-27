Bogotá abre licitación por $310.000 millones para integrar el recaudo del Metro y TransMilenio

Foto: Tullaveplus.

Bogotá arrancó con el proceso de licitación para crear un nuevo sistema de recaudo que integrará los medios de pago del transporte público distrital para unificar la experiencia de movilidad cuando entre en operación la primera línea del Metro de Bogotá, según información obtenida por El Tiempo.

La Secretaría Distrital de Movilidad confirmó la apertura del proceso por un valor de $310.000 millones, buscando que los usuarios puedan utilizar un sistema interoperable que conecte el Metro, TransMilenio y otros servicios asociados a la movilidad.

El proyecto contempla el desarrollo del Sistema Interoperable de Recaudo (SIR), una plataforma digital que permitirá homologar medios de pago, integrar distintos operadores y garantizar interoperabilidad tecnológica y financiera entre los sistemas de transporte, de acuerdo con ese medio de comunicación.

Movilidad explicó que la iniciativa busca solucionar uno de los principales retos del sistema de transporte público en Bogotá: la fragmentación en los mecanismos de pago. Actualmente, los usuarios utilizan diferentes esquemas para acceder a los servicios de movilidad, lo que genera limitaciones operativas y dificulta la integración entre modos de transporte. Con el nuevo modelo, se espera que exista un único ecosistema digital que permita recaudar pagos de manera centralizada y con estándares tecnológicos comunes, de acuerdo con ese medio de comunicación.

El modelo planteado incluye la creación de una plataforma capaz de operar con múltiples proveedores, lo que permitirá que diferentes tecnologías de pago puedan coexistir dentro del sistema. Esto significa que la interoperabilidad no dependerá de un único operador, sino que estará diseñada para garantizar flexibilidad y continuidad operativa en el tiempo.

Dentro del alcance contractual se encuentran la definición del modelo técnico, el diseño funcional, el desarrollo tecnológico, la implementación del sistema y su mantenimiento durante toda la concesión. También se incluyen componentes clave como los sistemas de seguridad, las unidades de certificación y las interfaces necesarias para integrar los distintos servicios de transporte que operan en la ciudad y la región.

La administración distrital indicó que este sistema busca estar listo para el momento en que comience a funcionar la primera línea del Metro, permitiendo que los ciudadanos puedan moverse entre diferentes medios de transporte sin enfrentar barreras en el pago. En este sentido, el SIR será una pieza fundamental para la modernización del sistema de movilidad y para la articulación entre el modelo actual y las nuevas infraestructuras que entrarán en operación en los próximos años, de acuerdo con ese medio de comunicación.

El contrato tendrá una duración de cinco años y será financiado con recursos de la Alcaldía de Bogotá. El proceso de licitación ya fue publicado en la plataforma estatal SECOP II, donde los interesados podrán consultar los pliegos y presentar observaciones dentro de los plazos establecidos por la entidad.

Las empresas interesadas podrán enviar comentarios y observaciones hasta el 31 de marzo, fecha límite definida dentro del cronograma del proceso. Posteriormente, la administración avanzará en la evaluación de propuestas y en la adjudicación del contrato que dará inicio formal al desarrollo del sistema.

El proyecto se enmarca en la estrategia de transformación digital del transporte público, que busca optimizar el recaudo, mejorar la trazabilidad de los recursos y facilitar la experiencia del usuario. Además, se espera que la interoperabilidad contribuya a fortalecer la planeación del sistema al permitir un mejor análisis de los patrones de viaje y del comportamiento de la demanda.

La implementación del SIR también apunta a generar mayor eficiencia operativa para los distintos actores del sistema, al centralizar procesos y permitir una administración más integrada del recaudo. Esto podría traducirse en mejores mecanismos de control financiero y en una reducción de costos asociados a la operación de múltiples plataformas independientes.

Con la apertura de esta licitación, Bogotá avanza en la construcción de un modelo de movilidad que busca integrar tecnología, infraestructura y servicios bajo un mismo esquema operativo, en un momento clave para la ciudad ante la llegada del Metro y la expansión de su sistema de transporte público.