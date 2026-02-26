Colombia

Karen Sevillano y Vicky Berrio se refirieron al cierre del ‘After Show’: “No nos dejaron ni despedirnos”

Las expresentadoras reaccionaron al inesperado cierre y respondieron a rumores que circulan en redes sociales sobre las decisiones que tomó el Canal RCN

El Canal RCN decidió sacar del aire el programa El after Show de la casa de los famosos, una medida que se hizo oficial tras varios días de rumores y señales en redes sociales.

La noticia se confirmó luego de que Vicky Berrío, una de las presentadoras, compartiera emotivas publicaciones en sus perfiles personales, donde se mostró visiblemente afectada por el cierre del formato.

Desde su estreno, el After Show, conducido por Vicky Berrío y Karen Sevillano, se había convertido en un espacio de referencia para los seguidores del reality gracias a su estilo relajado, el humor y los comentarios espontáneos sobre los participantes y las dinámicas en la casa. Sin embargo, la baja audiencia de la actual temporada llevó al canal a tomar la decisión de no continuar con la emisión.

Aunque no se realizó un comunicado oficial por parte del canal, en la noche del 25 de febrero, los seguidores del reality notaron que la programación del canal ya no cuenta con este espacio que iba desde las 10:30 p.m. a las 10.00 p.m.

Ante las dudas de la audiencia y miles de mensajes de apoyo tanto para Vicky como para Karen, las expresentadoras decidieron hacer una transmisión en vivo desde sus cuentas de TikTok donde revelaron detalles de lo que pasó con el programa.

Tanto Sevillano como Berrio coincidieron en sus declaraciones en que la decisión las tomó por sorpresa, lo que las afectó, asegurando que no les gustó el hecho de que no se pudieron despedir de los televidentes. “Yo he estado muy triste y la verdad, Karen me ha dado mucha fuerza, pero ella me dice que ya lo veía venir... Me avisaron de la nada que se cancelaba y yo no entendía la verdad y cuando me dijeron, caí en cuenta, no vamos a ir ni a despedirnos”, reveló Vicky.

En el en vivo, Karen dio su opinión sobre lo que pasó con el programa y aseguró que la cancelación está relacionada con la nómina de famosos que están en el reality y el bajo rating que tiene la temporada.

“Siento que para nadie es un secreto que esta temporada está un poco floja, no por la producción, pero los participantes tienen mucho miedo a estar expuestos y pues, el After es un programa que se alimenta de lo que está dentro del programa”, reveló Sevillano.

Por otro lado, la comediante antioqueña reveló que la decisión del canal no la sintió personal por algún error que hayan cometido, como se especula en redes sociales. “Yo no me lo tomé personal ni en ningún momento pensé que fuera algo que hicimos, entonces, en lo personal solo me queda agradecer, uno se queda con todo lo bonito y sobre todo con la amistad de Karen”, añadió Vicky. Por otra parte, Karen aseguró sentirse tranquila con la decisión que tomó el canal. “Me encantó ser parte de esto y durante el tiempo de lo que fue el After, porque a mí me encanta chismosear, pero pues ya, no me siento mal, la mayoría de creadores vivimos de las redes, y pues vamos a meterle duro a eso”.

En medio de la conversación, varios internautas comentaron a las expresentadoras que Yaya Muñoz, participante de la segunda temporada de La casa de los famosos, habría afirmando que el After Show fue cancelado debido a la cantidad de cartas de queja que habrían llegado al canal por la manera en que se desarrollaba el programa.

“Yaya decía que llegaron cartas de quejas, pero yo no sé a dónde llegaron, a mí nunca me dijeron nada”, dijo Vicky, por lo que Karen complementó: “Vean, ustedes no le hagan caso a Yaya, que a ella no sabe nada, aléjense de Yaya… Por carta no van a quitar un programa, así no funciona la televisión, no sé por qué Yaya dijo eso”, respondió Karen.

Aunque el programa no hizo un cierre al espacio del After, en los últimos segundos de la gala principal, la presentadora Carla Giraldo dedicó un mensaje de agradecimiento a la presentadoras y destacó la labor de ambas durante el tiempo que estuvieron frente al programa. “Un beso a Karen y Vicky, gracias siempre a ellas por su trabajo”, dijo Carla, “Las amamos, gracias”, complementó Marcelo Cezán.

