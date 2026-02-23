Theatron se pronunció oficialmente tras la desaparición de Diana Ospina: “Colaboraremos con las autoridades”

Theatron aclaró las horas en las que Diana Ospina salió del establecimiento y detalles de los videos de seguridad que la registraron - crédito Theatron / Instagram

En medio de la preocupación en Bogotá por la desaparición de Diana Ospina tras abordar un taxi a la salida de la discoteca Theatron en Bogotá, la empresa emitió un comunicado en el que aclaró detalles de las acciones que tomó tras conocer el caso y se expresó su disposición para colaborar con las autoridades, familiares y amigos de la joven.

El famoso club nocturno expresó su solidaridad y apoyo a los allegados a la ciudadana, que fue vista por última vez durante la madrugada del 22 de febrero de 2026, además de reiterar la disposición del centro de eventos para la colaboración activa con el Gaula. Para este fin, entregaron los videos de las cámaras de seguridad del establecimiento, en los que se observa a Diana saliendo a las 2:44 a. m. en compañía de una amiga.

El comunicado también detalla que la discoteca mantiene un convenio con un servicio de Taxis Seguros, disponible para los clientes que lo soliciten, por lo que en el documento se informó al público sobre la existencia de esta opción desde el ingreso al local, buscando incrementar la sensación de seguridad de los asistentes.

Del mismo modo, Theatron habló de su disposición para sumar esfuerzos con las autoridades: “Reiteramos nuestro compromiso de colaborar con las autoridades y apoyar a la familia y amigos de Diana en su incansable búsqueda. Invitamos a la ciudadanía a estar atenta a cualquier información que pueda contribuir a la localización de Diana”.

Por esta razón, el pronunciamiento insta a la comunidad a entregar detalles que ayuden a dar con el paradero de la joven, destacando la cooperación con la comunidad y los entes oficiales como prioridad en este tipo de casos, pues cualquier aviso puede ser determinante.

Detalles de la desaparición de Diana Ospina

El último registro visual disponible muestra a la joven saliendo de Theatron a las 2:44 a. m., acompañada por una amiga. Las dos se desplazaron hasta la intersección de la carrera 13 con calle 59, donde se subieron a un vehículo particular.

Posteriormente, Diana fue vista en la calle 58 bis con carrera 10, en el momento en que abordó un taxi. Este punto fue identificado como el lugar de la última vez que se le vio a la joven y que fue confirmado por las cámaras de seguridad, lo que fue mencionado en el comunicado oficial del establecimiento.

La información sobre la hora exacta y el sitio del último registro, así como la secuencia de movimientos tras la salida del bar, fue compartida con las autoridades para apoyar la investigación y facilitar la búsqueda de la joven. La discoteca subió el documento con el fin de informar a los clientes y pedir que sea entregada cualquier información sobre el paradero de Diana Ospina.

¿En qué va la investigación?

La discoteca Theatron informó que entregó a las autoridades y al grupo Gaula todos los videos de sus cámaras de seguridad, con el objetivo de aportar elementos clave a la investigación. Además, reiteró su cooperación en cada fase del proceso con los organismos oficiales.

En el comunicado se recordó la importancia de la colaboración entre la comunidad y las autoridades para agilizar la búsqueda y aumentar las probabilidades de encontrar a la joven con vida, sana y rápidamente, que es la petición que han elevado a través de las redes sociales por parte de todos aquellos que frecuentan el sitio.

Finalmente, la empresa señaló que mantendrá abiertos los canales de comunicación para recibir información relevante y agradeció la colaboración de quienes se han sumado a la búsqueda.