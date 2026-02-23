Colombia

Gustavo Petro respondió a Vicky Dávila por polémica de cargamento de petróleo colombiano que iría a Cuba: “¿Cómplice de qué?”

Con un duro mensaje en sus redes sociales, el presidente de la República trató de desviar los señalamientos de la periodista y aspirante al primer cargo de la nación, pues negó que hubieran existido irregularidades y aprovechó para cuestionar el embargo estadounidense y defender la cooperación energética con la isla

El presidente Gustavo Petro y
El presidente Gustavo Petro y la periodista Vicky Dávila protagonizaron un fuerte enfrentamiento mediático, por cuenta de las medidas que restringirían el apoyo a la dictadura en Cuba - crédito Presidencia - @VickyDavilaH/X

La controversia en torno al aparente envío de un cargamento de petróleo colombiano a Cuba, a bordo del buque Ocean Mariner, y que fue conducido por autoridades de los Estados Unidos ante las alertas por un posible cambio de ruta, continúa causando serios interrogantes sobre la política exterior y la legalidad de las operaciones comerciales con la isla. En especial, por la determinación del mandatario Donald Trump de castigar a los países que cooperen con esta dictadura.

Frente a este asunto, el presidente colombiano Gustavo Petro respondió a las acusaciones lanzadas por la candidata Vicky Dávila, que calificó a su Gobierno de “corrupto y cómplice” tras conocerse esta noticia. Con un extenso mensaje en su perfil de X, el jefe de Estado defendió la transparencia de la transacción, señaló la dimensión ética del embargo a Cuba y atacó a la mujer, a la que relacionó con clanes familiares que, según él, estarían ligados al narcotráfico.

El presidente Gustavo Petro intentó
El presidente Gustavo Petro intentó involucrar a la candidata presidencial Vicky Dávila en negocios ilegales, lo que causó mayor controversia - crédito Fernando Vergara/AP

Así defendió Gustavo Petro el cargamento petrolero retenido por EE. UU.

Frente a las acusaciones, Petro respondió con vehemencia. “¿Cómplice de qué?”, replicó el gobernante, que destacó que su administración no participó en la logística ni en la venta del combustible y, en ese sentido, remarcó la naturaleza privada de la operación: “Quien carga el buque es una empresa privada y a esa empresa privada petrolera le entregan documentos del buque que compra el petróleo y dicen que va hacia República Dominicana”, dijo Petro.

De este modo, el jefe de Estado, en réplica a la aspirante presidencial, desligó cualquier responsabilidad del Estado colombiano en el destino final del cargamento y, con ello, reforzó su postura. “No hay ninguna irregularidad colombiana ni pública ni privada, señora vinculada familiarmente a grupos de gran exportación de cocaína y asesinatos en Colombia”, aseveró el presidente, que trató de involucrar a Dávila con la familia Gnecco y supuestos crímenes.

El presidente Gustavo Petro le
El presidente Gustavo Petro le respondió a la periodista y candidata presidencial Vicky Dávila, en relación con la controversia por el buque petrolero que iría a Cuba - crédito @petrogustavo/X

Por su parte, en medio de esta controversia relevada por el diario El Tiempo, en su edición dominical, la empresa involucrada declaró que la venta fue legal y su responsabilidad concluyó con la partida del Ocean Mariner del puerto.

La dura defensa de Gustavo Petro a Cuba, pese a que aún es gobernada por el régimen de los Castro

Cabe destacar que en su respuesta, el mandatario abordó el impacto del embargo estadounidense sobre la isla y su repercusión humanitaria. “La práctica de bloqueo de un país hacia otro, solo lleva a genocidio y extorsión sobre los pueblos”, declaró el mandatario colombiano en las plataformas digitales, con lo que evocó el papel internacional de Cuba en materia de salud y ciencia como contrapeso a la percepción negativa impulsada por las sanciones de EE. UU.

Se le olvidó que Cuba produjo una vacuna anti covid a tiempo y salvó decenas de miles de vidas en el mundo?“, respondió el jefe de Estado a la comunicadora social, en la que hizo énfasis en lo que sería contribución de la isla en contextos de emergencia mundial sanitaria. De hecho, en otra de sus publicaciones, con las que respondió a este delicado asunto tras los comentarios del presidente de Fedegán, José Félix Lafaurie, Petro fue más allá.

En su publicación en X,
En su publicación en X, la candidata presidencial Vicky Dávila sobre refirió a la controversia por buque petrolero que cargó en Colombia e iría a Cuba, denunciada por un medio de comunicación - crédito @VickyDavilaH/X

“El bloqueo de un país hacia otro solo lleva a genocidio y extorsión sobre los pueblos“, insistió el mandatario, que, al repasar la historia reciente, aseveró con su mensaje que ”el actual bloqueo a Cuba surgió de una falsedad de (Iván) Duque: desconocer que Cuba prestó su territorio para ayudar a la paz de Colombia y que lo hizo por petición del gobierno colombiano en el gobierno Santos. Yo le agradezco a Cuba que haya colaborado con Noruega por la paz de Colombia“.

Sobre el rol social y cultural de la isla, que sigue bajo el yugo del régimen de los Castro, Petro destacó en su publicación que, de cara al futuro, "Cuba necesita hoy un cambio de energía“, del petróleo hacia el sol. “Los cambios de modos de energía también cambian la forma de la sociedad, no hay que temer al fluir de la historia”, dijo el presidente, que planteó directamente a Estados Unidos una colaboración energética, que en lugar de bloqueos llene de energía limpia la isla.

Y, frente a la polarización que ha causado este asunto, el presidente invitó a la candidata, a los gobernantes y al pueblo de Colombia y de Estados Unidos a reflexionar desde la sensibilidad y la cultura. “Sirve para que sepamos entender las diferencias y no matarnos por ellas”, expresó Petro, al recomendar escuchar ‘Brucia la Terra’ de Nino Rota y señalar que la canción que más lo conmueve es ‘Oh melancolía’ de Silvio Rodríguez", puntualizó Petro.

