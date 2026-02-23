Exparticipante de ‘La voz kids Colombia’ murió tras ser arrollada por un vehículo: el responsable huyó

Una participante de 'La voz kids' murió al ser arrollada por un vehículo - crédito Emisión La voz kids / Caracol Televisión

Dos personas murieron en la noche del sábado 21 de febrero de 2026 tras ser arrolladas por un carro fantasma en la vía Circasia-Armenia, que se encuentra ubicada en el departamento del Quindío.

De acuerdo con el reporte de los medios locales, entre las víctimas se encuentran Nicole Valeria Vargas Gómez, de 19 años, exparticipante de concursos de canto como La Voz Kids y estudiante universitaria, así como William Andrés Paipa, de 40 años, ambos reconocidos en el sector del entretenimiento.

Imágenes que circulan a través de las redes sociales muestran que las víctimas fueron embestidas en la calzada. Al parecer, los dos habían terminado su turno laboral e intentaban desplazarse a un carro para dirigirse a sus hogares, en el momento en el que ocurrió el aparatoso accidente.

La joven se encontraba en una actividad de trabajo, pues se desempeñaba como impulsadora - crédito Instagram

El vehículo que los arrolló los lanzó varios metros más adelante, según los registros de cámaras de seguridad, en los que se aprecia que, tras el impacto, los afectados cayeron sobre la calzada opuesta y estuvieron en riesgo de ser atropellados nuevamente por otros carros y motocicletas que se movilizaban por el sector.

El accidente ocurrió sobre las 8:30 p. m. del 21 de febrero en el kilómetro 01+650, en inmediaciones del sector conocido como El Solar, una zona reconocida por la presencia de restaurantes en la carretera hacia Armenia, según el informe de la Policía de Carreteras del Quindío.

La joven Nicole Vargas, además de su carrera artística y su trabajo como impulsadora de una marca de licor, cursaba quinto semestre de Administración de Negocios en la Universidad del Quindío, que emitió un comunicado sobre lo ocurrido: “Nicole fue una joven comprometida con su formación académica y con la vida cultural de nuestra alma mater (...). Desde las aulas y también desde los escenarios, dejó huella por su disciplina, sensibilidad y profundo amor por el arte”.

Por ahora, las autoridades mantienen la búsqueda del conductor que huyó sin prestar ayuda ni preocuparse porque arrolló a dos ciudadanos. Así que continuarán las indagaciones para identificar tanto el vehículo implicado como las responsabilidades en el caso.

El aparatoso accidente fue atendido por las autoridades - crédito Camila Díaz / Colprensa

Alerta por accidentes de tránsito en el Quindío

Hay preocupación por los accidentes de tránsito que se han presentado en el departamento de Quindío en 2026, pues varios casos han terminado en fatalidad y también han dejado varias personas con lesiones de gravedad, lo que ha generado preocupación entre las autoridades de la región.

Ante lo sucedido, la Gobernación confirmó que ya dio inicio a las investigaciones para determinar las causas de este y otros siniestros, así como esclarecer las circunstancias que provocaron cada uno de los hechos y establecer las responsabilidades a las que haya lugar.

A través de un comunicado, la administración departamental expresó su respaldo a las familias afectadas y reiteró su compromiso con la justicia, así como el acompañamiento permanente en este momento de dolor.

Además, la administración departamental enfatizó la importancia de mantener la responsabilidad al conducir e instó a todos los ciudadanos a manejar con precaución y respetar las normas de tránsito. Aunque cabe aclarar que el llamado no solo está dirigido a los conductores, sino a todos los actores viales.

Las autoridades trabajan por garantizar la seguridad de residentes y turistas - crédito Colprensa

Ante lo sucedido, la comunidad local ha mostrado su solidaridad y respeto hacia los allegados de las víctimas a través de sus redes sociales, mientras la tragedia reavivó el llamado a trabajar en la conciencia vial y priorizar la protección de la vida en las carreteras del Quindío.