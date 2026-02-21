Colombia

Incidente de desacato contra Petro por no retractarse de señalamientos a Marta Lucía Ramírez

El juzgado 66 administrativo de Bogotá avaló un incidente de desacato contra el presidente Gustavo Petro por no retractarse de publicaciones en X contra Marta Lucía Ramírez, pese a dos fallos que le ordenaron rectificar

Guardar
- crédito Presidencia - @mluciaramirez/X
- crédito Presidencia - @mluciaramirez/X

El juzgado 66 administrativo del circuito de Bogotá avaló el incidente de desacato promovido por la exvicepresidenta Marta Lucía Ramírez en contra del presidente Gustavo Petro, tras considerar que no se ha cumplido lo ordenado en dos decisiones judiciales que exigían una retractación pública por publicaciones realizadas en agosto de 2025, según una información obtenida por Semana.

La actuación judicial se origina en mensajes publicados por el jefe de Estado en su cuenta de X, en los que se refirió a la exvicepresidenta con afirmaciones que posteriormente fueron objeto de tutela por presunta vulneración de derechos fundamentales. Según el expediente, en dos oportunidades se ordenó al mandatario retractarse de manera expresa, decisión que, de acuerdo con el juzgado, no ha sido acatada en su totalidad.

El abogado Víctor Mosquera Marín, apoderado de Marta Lucía Ramírez, sostuvo que se configuró un “incumplimiento” frente a la orden emitida dentro de la acción de tutela que buscaba proteger los derechos a la honra y al buen nombre de su representada. Indicó que las publicaciones realizadas por el presidente carecían de sustento y generaron afectaciones reputacionales.

El Tribunal admitió esta acción
El Tribunal admitió esta acción popular para que inicie una investigación al uso que el presidente Gustavo Petro le da a su cuenta en la red social X - crédito Presidencia/montaje Infobae Colombia.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El 22 de octubre de 2025, el mismo despacho judicial ordenó al presidente retractarse en sus redes sociales por señalamientos en los que vinculó a la exvicepresidenta como “socios comerciales” de un “narcotraficante y paramilitar”. La orden establecía que la rectificación debía realizarse de manera pública, en condiciones similares a las de la publicación original.

De acuerdo con los apoderados de Ramírez, el mensaje difundido en la red social alcanzó cerca de 263.000 visualizaciones, 2.000 reposteos, 7.000 me gusta y 790 comentarios. En el escrito allegado al juzgado se indicó que “muchos de los cuales interpretaron literalmente la afirmación presidencial, atribuyendo a Ramírez vínculos con organizaciones criminales, lo que demuestra el impacto reputacional y moral negativo de las declaraciones”.

En la decisión más reciente, el juzgado administrativo concluyó que hasta la fecha no se ha dado cumplimiento integral al fallo de tutela. Por tal motivo, resolvió avalar el incidente de desacato y compulsar copias a la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes, órgano competente para conocer eventuales investigaciones contra el presidente de la República.

La remisión de copias busca que la Comisión de Acusación evalúe la posible apertura de una investigación disciplinaria o penal en relación con el presunto incumplimiento de la orden judicial. Esta actuación se enmarca en el procedimiento previsto cuando se advierte que una autoridad no acata decisiones emitidas en el marco de acciones constitucionales.

Colprensa/Archivo
Colprensa/Archivo

El juzgado también dispuso trasladar el incidente al mandatario para que, dentro de los dos días siguientes al recibo de la comunicación, informe “claramente las razones por las cuales no se ha dado cumplimiento a la orden judicial impartida en la acción de tutela fallada mediante sentencia del 22 de octubre de 2025 por esta judicatura”. Con ello se abre un término formal para que el presidente exponga su posición frente al señalamiento de desacato.

Por su parte, el abogado Víctor Mosquera Marín manifestó su conformidad con la determinación adoptada por el despacho judicial. “Recibimos con satisfacción esta decisión, que reafirma la importancia del respeto por las órdenes judiciales, la vigencia de los derechos fundamentales y el compromiso de la administración de justicia con el cumplimiento oportuno de sus decisiones, fortaleciendo la protección del buen nombre y la honra de las personas”, expresó.

El incidente de desacato constituye una herramienta procesal destinada a garantizar el cumplimiento efectivo de los fallos de tutela. En este caso, el juzgado consideró que la retractación ordenada no se ha ejecutado en los términos exigidos, lo que dio lugar a la activación del trámite correspondiente. La actuación ahora queda sujeta a las respuestas que presente el presidente y a las determinaciones que adopten las autoridades competentes en el marco de sus funciones constitucionales.

Temas Relacionados

Gustavo PetroMarta Lucía RamírezDesacatoOrden judicialColombia-noticias

Más Noticias

Estas son las instrucciones de cómo cambiar los topes de transferencia en Nequi desde su celular

Esta funcionalidad, disponible en la aplicación, busca brindar mayor control sobre el manejo del dinero y prevenir posibles fraudes

Estas son las instrucciones de

Cambio de color en el agua potable de Bogotá: Acueducto explica si es apta para consumo

La EAAB informó que el agua en sectores de Bogotá y municipios cercanos puede presentar tono amarillo por trabajos en Tibitoc

Cambio de color en el

Peligro en El Dorado: vuelo LA4278 de Latam abortó despegue por cruce de helicóptero militar

Un Airbus 320 que cubría la ruta Bogotá–San Andrés interrumpió su despegue tras el cruce de un helicóptero de la Fuerza Aérea. Los 157 pasajeros fueron desembarcados y la aeronave será inspeccionada en hangar

Peligro en El Dorado: vuelo

Embajada de EE. UU. anuncia subsidio para proyectos colombianos: requisitos y cómo aplicar

La Embajada de Estados Unidos en Bogotá informó sobre un Programa de Pequeñas Subvenciones del Departamento de Estado dirigido a iniciativas tecnológicas en América Latina. Las postulaciones estarán abiertas hasta el 13 de marzo de 2026

Embajada de EE. UU. anuncia

“Es una lucha a muerte, no hay descanso alguno”: por este motivo el alcalde Federico Gutiérrez canceló viaje a EE. UU.

Federico Gutiérrez suspendió su desplazamiento a Estados Unidos para asistir a la sentencia de Michael Jaime Inofuentes, acusado de explotación sexual infantil en Medellín, y reiteró su ofensiva contra estos delitos

“Es una lucha a muerte,
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Reportan la retención ilegal de

Reportan la retención ilegal de una caravana indígena que se movilizaba a Cúcuta, Norte de Santander

Indignación por la respuesta de la UNP a alcalde que denunció amenazas por parte de las disidencias de las Farc

Condenado exjefe paramilitar alias Botalón: había sido designado gestor de paz por Gustavo Petro

Hallan muerta a Constanza, conocida como la “abuela de todas las travestis” y referente histórica del movimiento trans en Bogotá

Violencia en Cauca y Arauca: Ejército frustró atentado con cilindros bomba y repelió el ataque a un vehículo blindado

ENTRETENIMIENTO

Jorge Celedón, Silvestre Dangond, Fanny

Jorge Celedón, Silvestre Dangond, Fanny Lu, y ChocQuibTown: estos álbumes colombianos cumplen 20 años en 2026

Juanda Caribe quedó envuelto en polémica por presuntos mensajes comprometedores fuera de ‘La casa de los famosos Colombia’

Kike Santander de ‘A Otro Nivel’, el cerebro detrás de los mayores éxitos del pop latino: estas son algunas de sus composiciones más celebradas

Karina García, Kris R, Blessd y Altafulla coincidieron en los Premios lo Nuestro 2026: ¿hubo reencuentro?

Johanna Fadul festejó la salida de Maiker Smith y se despachó contra los que la llaman racista: “Yo no soy una mala persona”

Deportes

Nelson Deossa presiona a Néstor

Nelson Deossa presiona a Néstor Lorenzo: “Yo me veo en la selección Colombia y para eso debo trabajar fuertemente”

Jorge Carrascal, uno de los señalados en Flamengo por la derrota frente a Lanús en la Recopa

Atlético Nacional definió el futuro del técnico Diego Arias: esto pasará después de la Copa Sudamericana

James Rodríguez y las superestrellas con las que competirá en la MLS: desde Messi hasta Thomas Müller

Santa Fe y Junior tienen fecha para conocer a sus rivales en la Copa Libertadores: cuándo será el sorteo de la fase de grupos