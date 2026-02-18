Abogado de Polo Polo defendió programación del acto de perdón a las madres de los “falsos positivos”, previsto para el 20 de febrero

El congresista Miguel Polo Polo aseguró en su momento que las madres de las víctimas de falsos positivos ensuciaron la Plaza Núñez con las botas que representan sus asesinatos - crédito Mariano Vimos/Colprensa - @JahelUp/X

El litigio en torno al acto de perdón público que enfrenta al representante a la Cámara por las negritudes Miguel Polo Polo y las Madres de Soacha, víctimas de los llamados “falsos positivos”, continúa causando roces entre las partes. La discusión se centra en la legitimidad de la fecha elegida para el evento y el verdadero alcance del cumplimiento de la sentencia judicial, proferida por Fulvio Correal Sánchez, juez 30 Civil de Bogotá, que ordenó al congresista retractarse.

Desde el entorno de Polo Polo, la versión apunta a que la fecha del 20 de febrero de 2026 no fue una imposición personal, sino una disposición judicial, como lo publicó en su perfil de X Jhonatan Pelaéz Sáenz, abogado del representante. “La fecha fue fijada por el juzgado encargado de vigilar el cumplimiento del fallo y fue consultada con las integrantes de Mafapo. No fue Miguel Polo Polo quien la escogió”, afirmó Pelaéz Sáenz en su mensaje en la red social.

El pronunciamiento del juzgado indica lo dispuesto por Peláez. “Se dispone reiterar la fijación de fecha tentativa el día viernes 20 de febrero de 2026 a las 10:00 a. m., como fecha y hora para que el Representante a la Cámara el señor Miguel Abraham Polo Polo dé cumplimiento a lo ordenado en el fallo de tutela de T-735/2025, mediante la realización del acto público de disculpas a las Madres de Falsos Positivos (Mafapo)”, dijo.

En el documento se recuerda a los interesados que el acto se llevará a cabo en la Plaza Núñez del Congreso, el lugar dispuesto por la sentencia y “concertado con las víctimas, garantizando las condiciones logísticas adecuadas sin trasladar nuevas cargas a las víctimas y manteniendo la centralidad de MAFAPO durante el desarrollo del evento”, según el fallo judicial. Y todo porque fue allí en el que se produjo el acto de agravio de Polo Polo a estas mujeres.

Madres de Soacha rechazaron fecha fijada para el acto de desagravio de Miguel Polo Polo

La contraparte, la organización Madres de los Falsos Positivos Colombia (Mafapo) y los familiares de las víctimas rechazaron la fecha de la convocatoria. En diálogo con Rtvc, varias integrantes reiteraron su incomodidad, pues en su versión nunca fueron consultadas con la fecha fijada y acusaron a Polo Polo de influir en la determinación judicial, pues era -según ella- el principal beneficiado de que se efectuara en una fecha de poco flujo en el legislativo.

“Las Madres de Soacha reunidas en la ONG Mafapo aseguran que el representante Miguel Polo Polo se burla nuevamente de ellas al colocar una fecha en la que ellas ya tenían compromisos”, informaron voceros del colectivo al citado medio, al señalar cómo, desde su perspectiva, el parlamentario se estaría burlando de su dolor. Como habría sucedido el 6 de noviembre de 2024, cuando arrojó a una bolsa las botas con las que homenajeaban a sus hijos.

A esa posición se sumó el reclamo directo sobre la falta de acatamiento a los fallos judiciales. “Él no cumplió con las sentencias que le puso el juzgado. Ahora nos mandan decir que van a poner otra vuelta, que es de las excusas del día 20 de febrero, cuando nosotras tenemos ya actividades, trabajo por hacer y no contamos con el tiempo. Y porque él no se puede seguir burlando de las víctimas de Mafapo“, expresaron las madres en sus declaraciones a Rtvc.

El colectivo recalcó que el año anterior, Polo Polo se ausentó de uno de los actos del juzgado. “Recordemos que el parlamentario, quien aspira nuevamente a una curul en el Congreso de la República por las comunidades afro, no asistió el año pasado a un acto de perdón ordenado por un juzgado de Bogotá, luego que el congresista botara a la basura las botas que habían sido instaladas por las Madres de Soacha en la Plazoleta Núñez del Capitolio”, puntualizaron.