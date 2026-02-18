Colombia

Abogado de Polo Polo defendió programación del acto de perdón a las madres de los “falsos positivos”, previsto para el 20 de febrero

Jhonatan Pelaéz Sáenz, abogado del representante, indicó que la jornada fue fijada por Fulvio Correal Sánchez, juez 30 Civil de Bogotá, en un caso que ha tenido varias controversias, pues ya se había establecido una jornada a la que el congresista, aludiendo compromisos previos, no pudo asistir

Guardar
El congresista Miguel Polo Polo
El congresista Miguel Polo Polo aseguró en su momento que las madres de las víctimas de falsos positivos ensuciaron la Plaza Núñez con las botas que representan sus asesinatos - crédito Mariano Vimos/Colprensa - @JahelUp/X

El litigio en torno al acto de perdón público que enfrenta al representante a la Cámara por las negritudes Miguel Polo Polo y las Madres de Soacha, víctimas de los llamados “falsos positivos”, continúa causando roces entre las partes. La discusión se centra en la legitimidad de la fecha elegida para el evento y el verdadero alcance del cumplimiento de la sentencia judicial, proferida por Fulvio Correal Sánchez, juez 30 Civil de Bogotá, que ordenó al congresista retractarse.

Desde el entorno de Polo Polo, la versión apunta a que la fecha del 20 de febrero de 2026 no fue una imposición personal, sino una disposición judicial, como lo publicó en su perfil de X Jhonatan Pelaéz Sáenz, abogado del representante. “La fecha fue fijada por el juzgado encargado de vigilar el cumplimiento del fallo y fue consultada con las integrantes de Mafapo. No fue Miguel Polo Polo quien la escogió”, afirmó Pelaéz Sáenz en su mensaje en la red social.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Jhonatan Peláez, que funge como
Jhonatan Peláez, que funge como abogado de Miguel Polo Polo, rechazó los señalamientos de las madres de los 'falsos positivos', por fecha del acto de desagravio - crédito @JhonatanPelaezS/X

El pronunciamiento del juzgado indica lo dispuesto por Peláez. “Se dispone reiterar la fijación de fecha tentativa el día viernes 20 de febrero de 2026 a las 10:00 a. m., como fecha y hora para que el Representante a la Cámara el señor Miguel Abraham Polo Polo dé cumplimiento a lo ordenado en el fallo de tutela de T-735/2025, mediante la realización del acto público de disculpas a las Madres de Falsos Positivos (Mafapo)”, dijo.

En el documento se recuerda a los interesados que el acto se llevará a cabo en la Plaza Núñez del Congreso, el lugar dispuesto por la sentencia y “concertado con las víctimas, garantizando las condiciones logísticas adecuadas sin trasladar nuevas cargas a las víctimas y manteniendo la centralidad de MAFAPO durante el desarrollo del evento”, según el fallo judicial. Y todo porque fue allí en el que se produjo el acto de agravio de Polo Polo a estas mujeres.

Para Polo Polo, la violencia de grupos armados ilegales y las muertes de líderes sociales deben ser la prioridad del Gobierno - crédito @MiguelPoloP/X

Madres de Soacha rechazaron fecha fijada para el acto de desagravio de Miguel Polo Polo

La contraparte, la organización Madres de los Falsos Positivos Colombia (Mafapo) y los familiares de las víctimas rechazaron la fecha de la convocatoria. En diálogo con Rtvc, varias integrantes reiteraron su incomodidad, pues en su versión nunca fueron consultadas con la fecha fijada y acusaron a Polo Polo de influir en la determinación judicial, pues era -según ella- el principal beneficiado de que se efectuara en una fecha de poco flujo en el legislativo.

Las Madres de Soacha reunidas en la ONG Mafapo aseguran que el representante Miguel Polo Polo se burla nuevamente de ellas al colocar una fecha en la que ellas ya tenían compromisos”, informaron voceros del colectivo al citado medio, al señalar cómo, desde su perspectiva, el parlamentario se estaría burlando de su dolor. Como habría sucedido el 6 de noviembre de 2024, cuando arrojó a una bolsa las botas con las que homenajeaban a sus hijos.

El representante Miguel Polo Polo boto a la basura las botas que las madres de las víctimas habían hecho a modo de acto de memoria - crédito redes sociales

A esa posición se sumó el reclamo directo sobre la falta de acatamiento a los fallos judiciales. “Él no cumplió con las sentencias que le puso el juzgado. Ahora nos mandan decir que van a poner otra vuelta, que es de las excusas del día 20 de febrero, cuando nosotras tenemos ya actividades, trabajo por hacer y no contamos con el tiempo. Y porque él no se puede seguir burlando de las víctimas de Mafapo“, expresaron las madres en sus declaraciones a Rtvc.

El colectivo recalcó que el año anterior, Polo Polo se ausentó de uno de los actos del juzgado. “Recordemos que el parlamentario, quien aspira nuevamente a una curul en el Congreso de la República por las comunidades afro, no asistió el año pasado a un acto de perdón ordenado por un juzgado de Bogotá, luego que el congresista botara a la basura las botas que habían sido instaladas por las Madres de Soacha en la Plazoleta Núñez del Capitolio”, puntualizaron.

Temas Relacionados

Miguel Polo PoloMadres de SoachaMadres Falsos Positivos de ColombiaMafapo ColombiaCámara ColombiaElecciones 2026 ColombiaFalsos positivos en Colombia

Más Noticias

Katherine Miranda celebró mantenerse contra la reforma a la salud del Gobierno Petro: “¿Cuántos Kevin más tendríamos?”

Ante las críticas de sus opositores por ‘darle la espalda’ al Gobierno nacional, la congresista expresó que está agradecida por no respaldar una iniciativa que, según ella, pudo agravar los problemas internos que ya enfrenta el sistema de salud

Katherine Miranda celebró mantenerse contra

Liverpool vs. Medellín EN VIVO, Copa Libertadores: ‘el Poderoso de la Montaña’ debuta en Uruguay

El cuadro antioqueño buscará salir de la mala racha de resultados que lo acompaña hasta este partido en Montevideo

Liverpool vs. Medellín EN VIVO,

Recién nacido fue abandonado en una bolsa de basura en el tejado de una vivienda

El menor tuvo que ser remitido a un hospital departamental para ser atendido por especialistas

Recién nacido fue abandonado en

Lanzan pulla a Pablo Repetto por fichajes de Atlético Nacional en 2024: “Se lo atribuyen otros”

El presidente del verde, Sebastián Arango, reveló detalles de la plantilla campeona de la Liga BetPlay y Copa Colombia

Lanzan pulla a Pablo Repetto

Becas completas para colombianos en maestrías Stem en Seúl: con cobertura total de matrícula y estipendio mensual superior a dos millones

La convocatoria internacional requiere que las personas aspirantes cuenten con título universitario en Stem, promedio mínimo comprobable y certificación de competencia en inglés o coreano, conforme a los parámetros establecidos por cada universidad

Becas completas para colombianos en
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Reportan explosión en pista aérea

Reportan explosión en pista aérea militar de Saravena, Arauca: sería un ataque del ELN

Autoridades incautaron arsenal a estructura de alias Iván Mordisco en Meta: preparaba atentados

Enfrentamientos entre Los Pachencas y las AGC deja más de 60 familias desplazadas en Ocaña: Defensoría del Pueblo exige respeto a los Derechos Humanos

Disidencias de ‘Iván Mordisco’ contra el pueblo Nasa, una disputa histórica por territorios ancestrales

Periodistas en Mocoa fueron declarados como objetivo militar de las disidencias de las Farc, al mando de Iván Mordisco: la Flip se pronunció

ENTRETENIMIENTO

La cadena “Mi Promesa” de

La cadena “Mi Promesa” de Yeison Jiménez vuelve a brillar: así reaccionó la esposa del cantante tras la restauración de la joya

DJ Exotic habló de Marcela Reyes, sus infidelidades y su acompañamiento luego de los seis disparos que recibió

Tina arremetió contra Zambrano por su desempeño en la primera parte de la final del ‘Desafío Siglo XXI’

Vestida de rojo, Shakira encendió las redes sociales con un fluido chino para celebrar el Año Nuevo Chino: “¡Nos vemos pronto!"

Lady Noriega ‘les tira’ a los participantes en la tercera temporada de ‘La casa de los famosos Colombia’ y opina sobre qué les hace falta

Deportes

Liverpool vs. Medellín EN VIVO,

Liverpool vs. Medellín EN VIVO, Copa Libertadores: ‘el Poderoso de la Montaña’ debuta en Uruguay

Lanzan pulla a Pablo Repetto por fichajes de Atlético Nacional en 2024: “Se lo atribuyen otros”

Francisco Maturana celebró su reconocimiento como uno de los 50 mejores entrenadores de la historia: “Nadie triunfa solo”

Junior estrenará camiseta visitante para la temporada 2026: así luce el nuevo diseño

Clube do Remo de Juan Carlos Osorio avanza en negociaciones con exjugador del Manchester United