Ataque con cuchillos desató pánico en una zona comercial en Bogotá: vendedora defendió con un palo a un hombre que iba a ser apuñalado

Imágenes del hecho muestran a varios agresores con cuchillos tipo carnicero y a personas huyendo presa del pánico - crédito Captura video

Un grave episodio de violencia urbana en las calles de Bogotá dejó en evidencia la vulnerabilidad de los transeúntes y la fragilidad de la respuesta estatal ante delitos con armas blancas.

Las imágenes difundidas en redes sociales muestran a un grupo de individuos armados que persiguió a varias personas, generando escenas de pánico en una zona de intenso movimiento comercial nocturno.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

La grabación, que se volvió viral en la plataforma X, retrata cómo varios ciudadanos intentaron esquivar el ataque de sujetos que, según denunciantes describieron como “cuchillos de carnicero”.

El momento más crítico se produjo cuando un hombre cayó en plena calzada y quedó expuesto frente a los agresores. En ese instante, una vendedora de comida rápida que operaba en un puesto ambulante intervino de manera directa: con un palo de madera, enfrentó a los atacantes y logró impedir una posible agresión mayor.

Ciudadanos denunciaron la falta de presencia policial y criticaron los planes de seguridad en zonas comerciales de alta circulación nocturna - crédito @ruidiaz_ddhh/X

La ausencia de reacción por parte de la Policía Metropolitana de Bogotá se convirtió en el foco de los reclamos ciudadanos. Usuarios que compartieron el video en redes sociales subrayaron la falta de patrullaje y criticaron la inacción de las autoridades durante el episodio.

La publicación de la cuenta de X Secreto a Voces Prensa describió la situación señalando que “la inseguridad se toma espacios que deberían ser seguros y las autoridades distritales y la Policía brillan por su ausencia. ¿Dónde están las acciones concretas para proteger a la gente?”.

Hasta el momento, la institución policial no había ofrecido información sobre el estado de salud de la persona que aparece con manchas de sangre en la chaqueta, ni confirmó eventuales detenciones tras la persecución que se registró en el nororiente de la ciudad.