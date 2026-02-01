Gustavo Petro asegura que pausa de emergencia económica fue para proteger a los “megarricos, únicos con el deber de pagar más impuestos”

Petro lanzó duras amenazas contra instituciones que torpedearon sus intentos de sacar al país de la crisis económica - crédito Reuters/Presidencia

La Corte Constitucional de Colombia optó el 29 de enero de 2026 por suspender de manera provisional el decreto de estado de emergencia económica emitido por el Gobierno de Gustavo Petro el 22 de diciembre de 2025. Esta acción detiene, además, la aplicación de todos los decretos posteriores basados en esa medida. La resolución llega en un escenario complejo para el Ejecutivo, cuyas recientes reformas fiscales se ven ahora detenidas. Según comunicó el alto tribunal, la suspensión rige mientras determinan una nueva medida.

Dentro del impacto inmediato, se incluye la interrupción de los decretos que fijaban un IVA del 19% sobre los juegos de azar, una de las principales apuestas fiscales de la administración Petro para fortalecer el recaudo. La suspensión también abarca los impuestos adicionales a las bebidas alcohólicas, como el impuesto por grado alcoholimétrico, que había generado gran controversia tras su aprobación por parte del Ministerio de Hacienda.

Con una votación de seis magistrados a favor y dos en contra, la Corte Constitucional suspende el decreto de emergencia económica del Gobierno Petro - crédito Corte Constitucional

La medida del alto tribunal desencadenó una reacción del presidente Gustavo Petro, que considera que las instituciones del país desestimaron las medidas adoptadas para que Colombia salga de la crisis económica.

“Toda institución que haya obstruido la posibilidad de recaudar nuevos recursos del estado de los megarricos, claro que es responsable del camino de la insostenibilidad de la deuda. La ecuación fiscal es clara: es insostenible la deuda del país que tenga déficit primario. El déficit primario se establece cuando los ingresos tributarios no pagan el gasto público menos los intereses. Pagar todo el gasto público menos los intereses, es sinónimo de finanzas sanas. Finanzas equilibradas (sic)”, escribió en su cuenta de X.

El jefe de Estado aseveró que las decisiones en contra de sus reformas vulneran el mandato ciudadano del voto - crédito @petrogustavo/X

Y agregó: “Eso significa que el gobierno actúo correctamente para disminuir el déficit primario. Impulsó los nuevos tributos en la reforma tributaria del 2022, la corte constitucional decidió recortarlos. El gobierno presentó el primer proyecto de financiamiento del estado, y el congreso lo rechazó. El gobierno presentó el segundo proyecto de financiamiento del estado, y el Congreso lo rechazó. Esto produjo un hecho sobreviniente: la insostenibilidad de la deuda por el aumento del déficit primario. Su consecuencia el aumento de los intereses (sic)”.

A juicio de Petro, la Corte Constitucional no defendió los intereses de los colombianos, sino a las personas más ricas del país que iban a pagar más impuestos, según lo establecido en el decreto de emergencia económica.

Petro considera que las instituciones del Estado defienden los intereses de los megaricos - crédito @petrogustavo/X

“Está pasando. La corte constitucional hundió el último intento del gobierno de regresar a unas finanzas sanas desde que comenzó el déficit primario en el gobierno de Santos. Nuestro llamado siempre fue a que los megarricos, únicos con el deber de pagar más impuestos por orden constitucional, lo rechazaron y movieron al congreso y a la corte a rechazar la emergencia que es en realidad una emergencia (sic)”, expuso el gobernante de los colombianos.

Incluso, señaló que los designios del máximo tribunal de la rama judicial van en contra de los deseos de los colombianos que eligieron su Gobierno en 2022 orientado a ejecutar cambios que beneficiaran a los más necesitados.

“El voto del pueblo fué por esos programas y nosotros respetamos el mandato ciudadano del voto. Ningún gasto público del pueblo disminuye. Se caerá lamentablemente, la inversión pública tramitada por las empresas del gran capital financiero privado. Dado que la codicia se ha puesto por encima de los intereses de la nación, la consecuencia es la insostenibilidad de la deuda, y un mundo de papeles desvalorizados, que llevarán a una crisis real a la economía sino actuamos. Aún tenemos los mejores indicadores económicos del trabajo del siglo, ahí está la fortaleza económica de Colombia, la mitad de ese trabajo no es asalariado sino emprendedor. Trabajo igual a riqueza”, recalcó el mandatario.