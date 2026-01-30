Cayó alias Falcao, el expolicía señalado de liderar una banda dedicada al robo de entidades bancarias

La Policía desarticuló la banda y logró esclarecer 11 casos recientes - crédito X

Una acción conjunta entre Policía Nacional y Fiscalía General de la Nación permitió la captura de cuatro integrantes y la imputación de otros dos miembros de la banda conocida como Los Agrarios, dedicada al hurto a entidades financieras en Atlántico, Bolívar y Cesar.

De acuerdo con información revelada durante la jornada del 29 de enero de 2026, el operativo fue realizado en Barranquilla y municipios cercanos, este incluyó seis diligencias de registro y allanamiento, afectando directamente a la estructura operativa del grupo.

Las investigaciones revelaron que el cabecilla identificado como alias Falcao era un expolicía que jugaba un papel central en la planificación y ejecución de los robos en las diferentes centrales financieras.

Los criminales se llevaron importantes sumas de dinero y uno de ellos actuó cuando aún pertenecía a la policía - crédito Policía

En particular, al señalado líder se le vincula con un asalto en Chiriguaná (Cesar), donde fue capturado tras apropiarse de $137 millones en efectivo de un usuario del Banco Agrario mientras aún pertenecía a la fuerza policial, según indica la información que fue difundida por medios locales como Impacto News y reconfirmada por las autoridades a través de un comunicado oficial.

A raíz de esta intervención, las autoridades lograron esclarecer 11 eventos de hurto que afectaron distintas sucursales de Banco Agrario, Banco de Bogotá, BBVA, Banco Caja Social y Davivienda, que se encuentran ubicados en municipios como Sabanalarga, Baranoa, Santo Tomás, Repelón, Puerto Colombia, Soledad, Barranquilla, San Estanislao, Arjona y Copey.

En cuanto al perfil judicial de los detenidos, las autoridades revelaron que incluye antecedentes por delitos como uso de documento falso, fuga de presos, falsedad personal, fabricación, tráfico y porte de armas de fuego, hurto calificado, tráfico de estupefacientes, lesiones personales y fraude a resolución judicial, por lo que cada una de las condenas será dictada conforme al historial delictivo de los involucrados.

El reporte oficial indicó que los capturados quedaron bajo la custodia de la Fiscalía General de la Nación, que se encargará de la continuación de los procedimientos legales hasta el respectivo anuncio de las sentencias.

Así se cometió uno de los robos, de acuerdo con el reporte policial - crédito X

A través de un video difundido por la institución, el comandante a cargo de la investigación reveló lo siguiente: “Con esta operación esclarecemos 11 hechos delictivos que afectaron a entidades bancarias, no solo en nuestro departamento, sino en municipios de Bolívar y el departamento del Cesar”.

Además agregó detalles del señalado cabecilla: “Dentro de los capturados se encuentra el cabecilla principal, quien para el año 2019 fue capturado en flagrancia en el municipio de Chiriguaná, Cesar, después de haber hurtado $137 millones en el Banco Agrario de este municipio".

Finalmente, el reporte oficial indicó: “Estos individuos presentan un amplio prontuario por delitos como concierto para delinquir, porte ilegal de armas de fuego, fuga de presos y hurto calificado”, por lo que las autoridades realizaron un llamado a la comunidad: “Invitamos a la ciudadanía a seguir confiando en su policía. Denuncien de cualquier actividad sospechosa a la línea 123 y garantizamos absoluta reserva”.

Las autoridades trabajan para garantizar la seguridad ciudadana - crédito Colprensa

Otro golpe a la delincuencia en Cesar

Un operativo de la Policía Nacional en el municipio de El Paso, Cesar, terminó en la captura de cinco personas presuntamente vinculadas al Clan del Golfo y consideradas responsables de impulsar la venta de estupefacientes en áreas cercanas a centros educativos y parques infantiles, según informó la institución.

De acuerdo con el Departamento de Policía Cesar, los ingresos generados por esta red ilícita estaban dirigidos a fortalecer las finanzas de la subestructura Ferney Antonio López Polo del mismo grupo armado. Durante la intervención, las autoridades decomisaron 400 dosis de marihuana, 250 dosis de cocaína, 300 bolsas dosificadoras y otros utensilios empleados para fraccionar los narcóticos.

La operación fue posible gracias a labores conjuntas de la Seccional de Investigación Criminal y Inteligencia Policial, que realizaron cuatro registros y allanamientos, facilitando la aprehensión en flagrancia de los señalados, identificados con los alias de Tito, Yimy, El Indio, Pucca y La Chacha, que enfrentarán cargos por tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.