Colombia

El progresismo inscribió su consulta presidencial para 2026: Iván Cepeda, Roy Barreras, Camilo Romero y Daniel Quintero competirán en marzo

Cinco partidos y movimientos políticos oficializaron ante la Registraduría la coalición Frente por la Vida, con la que participarán en la consulta interpartidista del 8 de marzo de 2026 para definir su candidato presidencial

Iván Cepeda, Roy Barreras, Camilo
Iván Cepeda, Roy Barreras, Camilo Romero y Daniel Quintero competirán en la consulta para definir el candidato presidencial del progresismo.-crédito Catalina Olaya/Lina Gasca/Cristian Bayona (Colprensa)

Los principales partidos y movimientos del progresismo colombiano formalizaron este martes 27 de enero la inscripción de su consulta presidencial interpartidista ante la Registraduría Nacional del Estado Civil.

Bajo el nombre de Frente por la Vida, la coalición competirá el próximo 8 de marzo de 2026 con el objetivo de escoger un candidato único para las elecciones presidenciales del periodo 2026-2030.

El acuerdo fue suscrito por el Movimiento Político Pacto Histórico, el Partido Político La Fuerza, el Partido del Trabajo de Colombia, el Movimiento Alternativo Indígena y Social (MAIS) y el Movimiento de Autoridades Indígenas de Colombia (AICO).

Las colectividades señalaron que la inscripción representa un paso clave para consolidar una propuesta política común que dé continuidad a las transformaciones sociales impulsadas desde el actual gobierno.

Una consulta abierta y con reglas claras

Los partidos del progresismo inscribieron
Los partidos del progresismo inscribieron ante la Registraduría la consulta presidencial interpartidista del Frente por la Vida para marzo de 2026 - crédito Luisa González/REUTERS/Colprensa

De acuerdo con el documento registrado ante la autoridad electoral, la consulta tendrá carácter popular e interpartidista, lo que significa que podrán participar todas las personas inscritas en el censo electoral. Además, los ciudadanos afiliados a los partidos que integran la coalición podrán votar libremente por la opción de su preferencia, conforme a lo establecido en la legislación vigente.

El orden de las candidaturas en la tarjeta electoral será definido mediante sorteo, con el acompañamiento de la Registraduría Nacional del Estado Civil. La coalición se identificará oficialmente como Frente por la Vida, nombre que aparecerá en la tarjeta junto a los logos de los partidos y movimientos que avalan cada aspiración presidencial.

El proceso se regirá por la Constitución Política de 1991, las leyes 130 de 1994 y 1475 de 2011, así como por las resoluciones del Consejo Nacional Electoral que regulan las consultas populares y los límites de financiación, propaganda y gastos de campaña.

Los cuatro precandidatos que competirán en marzo

La consulta del Frente por
La consulta del Frente por la Vida será abierta y permitirá la participación de todos los ciudadanos inscritos en el censo electoral. - crédito redes sociales

La coalición confirmó que en la consulta presidencial participarán Iván Cepeda, Roy Barreras, Camilo Romero y Daniel Quintero, quienes buscarán convertirse en el candidato único del progresismo para las elecciones de 2026. Cada uno contará con el respaldo de los partidos y movimientos que suscribieron el acuerdo de coalición.

Las colectividades indicaron que la financiación de las campañas se ajustará a la normatividad electoral y a las reglas fijadas por el Consejo Nacional Electoral para este tipo de procesos. Asimismo, señalaron que el número de vallas, cuñas radiales y avisos en prensa será definido conforme a la ley para garantizar condiciones de equidad entre los aspirantes.

Las bases programáticas del Frente por la Vida

El acuerdo de coalición fue
El acuerdo de coalición fue suscrito por cinco partidos y movimientos políticos que buscan presentar una candidatura unificada en 2026. - crédito @MinSaludCol/X

El acuerdo inscrito ante la Registraduría establece unas bases programáticas comunes que servirán como marco para la consulta y para un eventual gobierno. Entre los principales ejes se destacan la profundización de las reformas sociales, el fortalecimiento de la democracia y la igualdad, y la ampliación de la participación ciudadana con un enfoque de lucha contra todas las formas de discriminación.

También se plantea impulsar una transición energética justa, proteger el ambiente y la vida, fortalecer la descentralización territorial y consolidar un Estado al servicio de la ciudadanía. En materia de seguridad, la coalición propone avanzar en una paz con control territorial democrático y en la implementación integral del Acuerdo de Paz de 2016.

En el plano institucional, el documento incluye el compromiso de enfrentar sin concesiones la corrupción y promover una reforma profunda a la justicia. En lo económico, propone un modelo de desarrollo basado en el diálogo social y la concertación entre trabajadores y empresarios, con el objetivo de garantizar crecimiento, equidad y protección de los derechos laborales.

Finalmente, las organizaciones reiteraron que el proceso será abierto y participativo, e hicieron un llamado a nuevas fuerzas políticas y candidaturas afines para que se sumen antes del 6 de febrero de 2026. Con ello, buscan ampliar la unidad del progresismo y ofrecer una alternativa política de cara a la contienda presidencial.

