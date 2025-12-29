“Despierte Trump”: Petro hizo frente a las críticas sobre vínculos con el narcotráfico y recalcó no ser “testaferro de Maduro”

Gustavo Petro cuestionó el enfoque de EE. UU., bajo la dirección de Donald Trump, en la lucha contra el narcotráfico - Carlos Barria/Reuters

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, se pronunció a través de su cuenta en X sobre un artículo publicado por el diario estadounidense New York Times, que exoneró al mandatario de cualquier vínculo con organizaciones criminales.

La publicación se registró en medio de una creciente disputa diplomática entre Colombia y Estados Unidos, que se intensificó por las operaciones militares contra embarcaciones sospechosas de narcotráfico en el Caribe y Pacífico.

El diario destacó que, a pesar de las críticas internas y externas hacia su política antidrogas, no hay pruebas que vinculen a Petro con el crimen organizado. Aunque el mandatario colombiano fue señalado de ser permisivo con los cultivadores de coca y grupos armados ilegales, el periódico estadounidense concluyó que la controversia es más política y diplomática que judicial.

Gustavo Petro atacó a Donald Trump por sus acusaciones de ser un “líder de drogas” y sostuvo que los narcotraficantes lo manipularon - crédito Jessica Koscielniak/Reuters

Petro, visiblemente molesto por las acusaciones del Gobierno de Donald Trump, escribió un extenso mensaje en su cuenta de X, en el que rechazó las críticas y defendió su postura: “Es obvio que no tengo vínculos con organizaciones criminales. Detesto a los narcotraficantes porque cometieron un genocidio en Colombia”.

El presidente también acusó a los narcotraficantes de manipular a su homólogo de Estados Unidos: “Engañaron a Trump y parece que no solo fueron de la oposición los mentirosos, sino varios con intereses en EE. UU.”.

Así, el presidente sugirió que algunos sectores dentro del país norteamericano buscan proteger sus propios intereses para evitar la confiscación de bienes o la reducción de penas judiciales. En ese sentido, Petro criticó la codicia de ciertos actores políticos y económicos, al asegurar que “los amigos llenos de codicia son peores que los enemigos”.

El presidente colombiano, Gustavo Petro, rechazó las acusaciones de estar vinculado con el narcotráfico tras la publicación de un artículo del New York Times que lo exoneró de cualquier conexión con organizaciones criminales - crédito @petrogustavo/X

Además, Petro utilizó su mensaje para aclarar su situación personal, mencionando que fue incluido en la temida Lista Clinton de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (Ofac, por sus siglas en inglés) de EE. UU. sin tener grandes riquezas.

“Me pusieron en la Ofac, sin tener más bienes que mi casa, aun pago su deuda, no tengo carro, ni fincas, ni cuentas internacionales”, escribió, al defender su integridad frente a las acusaciones de enriquecimiento ilícito.

Crítica a Estados Unidos y la guerra contra las drogas

Petro criticó al Gobierno de Estados Unidos por lo que considera un enfoque erróneo en la lucha contra las drogas: “Lo que le preocupa al gobierno de EE. UU., si eso fuera, serían nuestros mejores aliados. Lo que le preocupa es el poder del mundo y las ganancias. Eso no es más que codicia anacrónica”.

Gustavo Petro insiste en que no tiene nada que ver con Nicolás Maduro, más allá de un querer “libertario” - crédito Presidencia

En cuanto a las acusaciones de estar vinculado con el líder del régimen de Venezuela, Nicolás Maduro, Petro rechazó tajantemente cualquier relación, al afirmar que las acusaciones de ser un “testaferro” del dictador eran infundadas.

“Solo debería leer a Bolívar y sabría de dónde provengo. Bolívar abandonó hasta su hacienda que lo hizo rico y esclavista y se fue a buscar la bandera de la libertad”, escribió, al posicionar su ideología como una defensa dl albedrío y la justicia, en contraposición con quienes, según él, actúan movidos por la codicia.

“La libertad no se compra en supermercados como piensa (Javier) Milei. La libertad se encuentra en el deseo profundo de la humanidad por vivir y ser feliz. Yo vengo de ahí. No me interesa ser testaferro de los negocios de Trump ni de nadie, yo no me vendo, no estoy a la venta, el cuerpo humano no se vende ni su pensamiento ni su acción. El codicioso no es revolucionario. Yo solo tengo mis libros que regalaré y mucho amor que me acompaña día y noche”, agregó el presidente a su mensaje.

Finalmente, Petro cerró su mensaje con un desafío directo al dos veces presidente de Estados Unidos: “Despierte Trump a la realidad y hablemos y le contaré muchas cosas que le interesan también, pero sin sus amigos mentirosos”.

Petro rechazó las acusaciones de ser “testaferro” de Nicolás Maduro, defendiendo sus ideales basados en la libertad - crédito @petrogustavo/X

El presidente colombiano sugirió una conversación franca y sin manipulaciones, concluyendo con una invitación a dialogar en un lugar donde ambos pudieran intercambiar ideas sin mentiras: “Ponga usted su gente sería que lo cuida, yo pongo la gente colombiana y nos veremos en una hermosa isla llena de belleza natural y cultura y sin delitos, es hora de descansar de las mentiras (sic)”.

Con este mensaje, Gustavo Petro reafirmó su postura ante las tensiones diplomáticas y las acusaciones en su contra, al destacar su rechazo tanto al narcotráfico como a la intervención externa en los asuntos internos de Colombia, tal y como lo hizo el diario norteamericano.