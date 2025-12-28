Pirlo habría lanzado fuerte indirecta a Luisa Castro: “Mozeando conmigo y con marido”

El rapero respondió la tiraera de Kris R. sobre el hecho de que la paisa no lo presumió nunca - crédito @suckyclips/TikTok

El furor en redes sociales va en aumento tras la aparición de la más reciente tiradera entre Pirlo y Kris R., cuyas repercusiones han desbordado el ámbito musical para instalarse en el centro del debate.

La atención, que inicialmente se concentró en el enfrentamiento lírico, se vio desplazada debido a una declaración inesperada: la alusión directa a Luisa Castro y su presunta relación con uno de los protagonistas.

Pirlo y Kris R llevaron su rivalidad del estudio a la escena pública con tiraderas cargadas de acusaciones personales - crédito @krisrofficial @pirloconpowerr/ Instagram

El detonante de esta nueva polémica surgió cuando Kris R., en un tema de nueve minutos, incluyó una referencia a Castro, insinuando que la influencer nunca quiso exhibir públicamente su vínculo con el rapero, sugiriendo que sentía vergüenza de estar con él.

La respuesta de Pirlo no se hizo esperar y, lejos de eludir la acusación, optó por intensificar la controversia al afirmar que, si Luisa nunca lo presumió, fue porque en realidad habían sido “amantes”.

Esta declaración, recogida en la tiradera, provocó un alud de comentarios y reacciones en redes, donde usuarios han comenzado a compartir imágenes antiguas de la creadora de contenido junto al músico, amplificando aún más el alcance del rumor.

Las acusaciones en contra de la creadora de contenido por no presumir su relación avivaron el debate - crédito @clipsnew08/TikTok

La polémica se vio fortalecida por una transmisión en vivo reciente realizada por el artista vallecaucano, en la que, sin mencionar nombres, aludió nuevamente a su experiencia con una mujer, palabras que gran parte de la audiencia asoció inmediatamente con Castro.

“Aquella otra que cuando me conoció en Pereira quería estar conmigo vacilanzo, mozeando conmigo mientras tenía un marido. Haciendo de las suyas durísimo porque vio a la Rata y ella sabe. Y aquí en Cali hay influencers que saben que estuvo conmigo, no tengo porque mentirlo. Aquí en Cali la vieron conmigo ¿Si me entiende?”, señaló el músico durante la transmisión.

Poco después, añadió otra afirmación que avivó el fuego de la controversia: “Y cuando estaba conmigo me decía ‘ay me cae tan mal ese man, que yo no sé qué’ y dos años después la veo en fotos bien reída con el man del que tanto me hablaba mal (…) Qué tristeza la gente como es de ficticia”.

WestCol permaneció junto a Luisa Castro durante toda la celebración de su cumpleaños en Las Vegas, alimentando comentarios sobre una posible relación más allá de la amistad - crédito @luisa_castro1585/ Instagram

A pesar de que la veracidad de estas afirmaciones sigue sin confirmarse, la comunidad digital ha asumido la narrativa como cierta, viralizando instantáneas del pasado de la influencer junto al rapero.

Por ahora, la expectativa recae sobre una posible reacción pública de Luisa Castro, quien hasta el momento no ha emitido declaraciones para desmentir o ratificar los rumores que la involucran.

Los comentarios por la publicación de Pirlo no tardaron en aparecer, con mensajes de los que destacan: “Pero cuál es la necesidad de salir a hablar y a decir con quién estuvo y con quién no”; “ese afán de estar presumiendo a las mujeres como trofeos, que cosa tan fea”, entre otros.

Algunos fragmentos del tema de Kris R dicen:

El artista lanzó una tiradera donde señala a Pirlo de imitar a otros exponentes, de traicionar amistades y de no llenar escenarios - crédito @mansionurbana/ TikTok

Pirlo es la copia de El Dominio, Jon Z y Jamby El Favo’

Se lo chupaste al FERXXO (Feid) y del tema ni te dio porcentaje

Alguien que cuando le dieron una pela ahí mismo fue a denunciar (Al 911)

Salga del closet, Pirlo, diga la verdad, que a usted el chorro y el sople lo hacen dudar de su sexualidad

Tiro, después de un año se siente estanca’o, yo salgo y en ningún la’o te he escucha’o, y los sitios que he hecho yo, en tu puta vida, manito, los has llenao’

A vos en Cali te veían como un chiste, un comediante, te creías malo por fumar y hueler pegante

Este pirobo pa’ hueler hasta el culo lo ofrecía, y el gusano las mujeres de los socios se comía.