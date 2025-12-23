Yina Calderón estaría en la tercera temporada de ‘La casa de los famosos Colombia’: esta fue la pista que dio

El inicio de la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia se acerca y la posible participación de Yina Calderón genera incertidumbre entre los televidentes y usuarios en redes sociales - crédito canal RCN

La tercera temporada de La casa de los famosos Colombia está próxima a comenzar y la expectativa entre los televidentes ha aumentado con la circulación de rumores sobre posibles nuevos integrantes.

Uno de los nombres que más ha llamado la atención es el de Yina Calderón, que volvió a estar en el centro de la conversación tras la publicación de un video junto a Juanse Laverde, uno de los concursantes confirmados.

En el video, compartido por Juanse Laverde en sus historias de Instagram, ambos conversan sobre el desarrollo del reality. El cantante le comenta a Yina que su intención es mantener la calma en la competencia, a lo que ella responde: “No quiero verlo relajado” y le advierte que no puede convertirse en un “mueble” dentro del programa.

Entre risas, Juanse asegura que no será un mueble y promete que su paso por la casa estará lleno de contenido. Fue entonces cuando Yina Calderón lanzó una frase que generó especulación entre sus seguidores: “De pronto nos vemos”.

Ante la pregunta directa de Juanse sobre si ingresará a la casa, la influencer respondió con un ambiguo “no se sabe” y se retiró del video sin dar más detalles. Esta declaración bastó para que en redes sociales comenzaran las teorías sobre una posible aparición de Calderón, ya sea como participante, invitada especial o parte de alguna dinámica especial del reality.

Hasta el momento, Yina Calderón no ha confirmado ni desmentido su participación en la edición 2026 de La casa de los famosos Colombia, lo que mantiene la incertidumbre entre el público. Los rumores también apuntan a que su presencia podría estar relacionada con una dinámica especial, como el “congelado” de alguno de los participantes, aunque no hay confirmación oficial.

Por su parte, Juanse Laverde, cantante y compositor colombiano de 19 años, expresó su emoción por ingresar al reality, al que considera una oportunidad para tomar una pausa en su agitada agenda. El joven artista se describe como una persona relajada y poco conflictiva, y aseguró que no buscará enfrentamientos dentro de la casa, “a menos de que otros participantes lo provoquen”.

La tercera temporada del reality iniciará el próximo 12 de enero, fecha en la que se abrirán nuevamente las puertas de la casa más famosa del país. Los concursantes competirán por el título y el premio final, mientras la audiencia espera nuevas sorpresas y confirmaciones.

Los participantes competirán por el título y el premio final que entrega el programa. Para la edición 2026 de La casa de los famosos Colombia, el público eligió a ocho concursantes: Nicolás Arrieta, Alexa Torrex, Tebi Bernal, Luisa Cortina, Eidevin López, Lorena Altamirano, Maiker Smith y Yuli Ruiz. A su vez, El Jefe seleccionó directamente a Manuela Gómez, Campanita, Johanna Fadul, Marilyn Patiño, Alejandro Estrada, Juanse Laverde y Renzo Meneses, quienes también harán parte de la competencia.

Juanse Laverde revela su lado más auténtico antes de entrar a La casa de los famosos

Juanse Laverde, el participante más joven de la nueva temporada de La casa de los famosos Colombia, ha generado una fuerte expectativa entre los televidentes. Conocido desde temprana edad por su trayectoria en la televisión y el programa la Voz Kids de Caracol Televisión, el cantante busca mostrar una faceta más personal durante su paso por el reality.

Actualmente radicado en México y con una agenda marcada por constantes viajes y compromisos profesionales, Juanse decidió regresar al país para asumir el reto del encierro. Considera que esta experiencia representa una oportunidad para salirse de su rutina y convivir con personas de diferentes generaciones y trayectorias. Para él, el reality es un espacio para conocerse mejor y compartir con otros sin prejuicios.

Juanse se define como alguien relajado, poco problemático y cero conflictivo. “No busco peleas ni me involucro en discusiones innecesarias, solo reacciono si algo me afecta directamente”, aseguró. Sin embargo, reconoció que su sentido del humor puede ser un arma de doble filo: “Soy muy sarcástico”, advirtió, y admitió que este rasgo podría incomodar a algunos de sus compañeros, dependiendo de con quién conviva.

El joven artista asegura no entrar al programa con estrategias ni alianzas predefinidas. Afirma que su vida, tanto personal como profesional, se ha construido sobre la autenticidad y que piensa mostrarse tal cual es, sin máscaras ni personajes. “Nunca he vivido bajo planes calculados, así que no pienso empezar ahora”, explicó. Competitivo por naturaleza, Juanse está dispuesto a esforzarse al máximo en las pruebas, aunque enfatizó que para él, competir no implica pasar por encima de otros.