La edición 42 de los Premios India Catalina anuncia cambios históricos para 2026: suma nuevas categorías y representación internacional

Los Premios India Catalina anunciaron su expansión de categorías hasta 71 con la incorporación de formatos digitales y sostenibles en 2026 - crédito cortesía Premios India Catalina

La edición número 42 de los Premios India Catalina abre su convocatoria para 2026 con transformaciones profundas en su estructura y proyección. La iniciativa, que desde 1984 celebra la excelencia de la industria audiovisual en Colombia, ahora se presenta como un espacio de convergencia para el talento y las producciones de toda Iberoamérica y los países de habla hispana, incluyendo Estados Unidos.

El evento, que se realiza anualmente como parte del Festival Internacional de Cine de Cartagena (Ficci), refuerza su apuesta por la representación y la adaptación a los nuevos lenguajes audiovisuales, expandiéndose hasta las 71 categorías y sumando formatos que responden al panorama actual de la producción audiovisual.

Entre los ejes centrales de esta edición destaca la evolución metodológica. Según dio a conocer la organización del evento, se viene trabajando en garantizar un proceso transparente, basado en estándares internacionales tanto para la selección de nominados como para la premiación.

“Contamos con el respaldo de más de 12 gremios y asociaciones nacionales e internacionales —como la ACCA, ADFC, Premios Platino y Fipca— para actuar como curadores. Estamos alineando nuestros procesos a los más altos estándares internacionales para asegurar que cada estatuilla entregada sea el resultado de un consenso experto e independiente”, manifestó el director ejecutivo de los Premios India Catalina, Henry Palencia Martínez.

Por su parte, la directora del Ficci, Margarita Díaz, destacó la visión centrada en la diversidad y el reconocimiento inclusivo que conlleva la ampliación de categorías para el próximo año. “Estamos trazando un camino claro hacia 2026 bajo el concepto de destacar las diferentes voces de la industria. Queremos que los India Catalina sean el lugar donde convergen las voces que definen la industria audiovisual hoy. Es una invitación a que todos los creadores, desde las plataformas hasta los formatos emergentes, se reconozcan en un solo ecosistema de excelencia”, afirmó.

Así se elegirán los nominados y ganadores de los Premios India Catalina 2026

'Cien años de soledad' fue la producción más premiada en la edición de 2025 - crédito cortesía Premios India Catalina

El sistema de votación se mantiene en tres etapas ya vistas en ediciones previas: Pre-nominados, Nominados y Ganadores. No obstante, la edición 2026 incorpora una serie de medidas que tienen por objeto reforzar la equidad y transparencia en la selección de ganadores.

Según dio a conocer la organización, los miembros acreditados de la industria designados para la próxima edición tendrán el 90% del peso en la votación de categorías de industria, mientras que el público conserva un 10% de influencia en esas categorías, y un 100% en las de votación popular. Además, el comité de selección integrará a cinco representantes del público, de los cuales dos serán seleccionados a través de concursos en redes sociales y tres provendrán de la comunidad de creadores de contenido especializados. Esta decisión contribuye a consolidar a la audiencia como protagonista del proceso, permitiendo su participación activa en las etapas iniciales.

Para la etapa de pre-nominados, los detalles sobre la selección de estos representantes se anunciarán próximamente en las redes sociales oficiales y el sitio web de los India Catalina.

Nuevas categorías

Entre las nuevas categorías de los Premios India Catalina sobresalen la producción audiovisual sostenible, vodcasts y formatos adaptados a consumo móvil - crédito cortesía Premios India Catalina

Como novedades destacadas para 2026, el certamen introduce categorías inéditas que reflejan transformaciones en la industria. Se reconoce por primera vez a los contenidos con producción sostenible, criterio implementado en alianza con Green Projections, organización focalizada en temas ambientales durante los rodajes.

Adicionalmente, el sector digital adquiere una dimensión propia con reconocimientos para pódcast en video (vodcast) conversacional y temático, así como para la producción radiovisual (streamcast). En este terreno, la selección de distinguidos corresponde a un panel de expertos, pero se habilita una categoría especial denominada “Vodcast Favorito del Público”, cuya definición dependerá totalmente del voto popular.

Otra área de ampliación es la adaptación a los formatos de consumo móvil, con la creación de las categorías de “Serie de Ficción Vertical” y “Corto Vertical”. Además, el cine en plataformas y televisión refuerza su presencia, consolidando espacios para largometrajes, cortometrajes y series documentales. En términos de integración regional, el premio extiende la participación de las series de ficción web a toda Iberoamérica, subrayando su papel como referente para la comunidad hispanohablante.

Fechas de inscripción y de la gala de premiación

La inscripción para los Premios India Catalina 2026 está disponible hasta el 13 de febrero, con la gala de premiación confirmada para el 18 de abril en Cartagena - crédito cortesía Premios India Catalina

El proceso de inscripción ya está habilitado y permanecerá abierto hasta el 13 de febrero de 2026. Todos los interesados encontrarán la información y el formulario de inscripción en la web oficial de los Premios India Catalina, donde también se anunciarán las novedades sobre el proceso.

En cuanto a la fecha de la gala de premiación, las redes sociales de los India Catalina confirmaron que tendrá lugar el 18 de abril de 2026.