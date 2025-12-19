Colombia

Dólar cayó en Colombia mientras el mercado espera señales clave de Estados Unidos, así cerró el 19 de diciembre

La divisa estadounidense retrocedió más de $57 en la jornada y se movió en un entorno de cautela global, con los inversionistas atentos a los próximos datos de inflación en Estados Unidos y a las señales de política monetaria

El precio del dólar en Colombia cerró en $3.817,09 el 19 de diciembre, con una caída de $57,62 frente a la TRM - crédito REUTERS

El precio del dólar estadounidense en Colombia cerró la jornada del 19 de diciembre en un promedio de $3.817,09. Esto significó una caída de $57,62 frente a la Tasa Representativa del Mercado (TRM), que se ubicó en $3.874,71.

La divisa norteamericana tuvo un precio de apertura de $3.867,50, tocó un máximo de $3.869,95 y un mínimo de $3.775,00. Además, durante el día, de acuerdo con la plataforma Set-FX, se negociaron más de USD1.469 millones en 1.633 transacciones.

La divisa estadounidense registró un mínimo de $3.775 y un máximo de $3.869,95 durante la jornada cambiaria - crédito iStock

Teniendo en cuenta la última semana, el dólar estadounidense marca una subida 0,59%; aunque en el último año aún conserva un descenso del 10,55%.

Respecto de fechas previas, encadenó dos jornadas consecutivas de números negativos. En cuanto a la volatilidad de estos siete días presentó un rendimiento inferior a la volatilidad que reflejaron los datos del último año, así que podemos decir que está pasando por un periodo de mayor estabilidad últimamente.

Análisis de mercado

El comportamiento reciente del dólar estadounidense refleja un mercado en pausa, más concentrado en interpretar señales que en construir una tendencia clara. Con el índice DXY orbitando alrededor de 98,5 puntos, la divisa norteamericana cierra la semana prácticamente sin cambios, atrapada entre datos que confirman una desaceleración gradual de la inflación y una Reserva Federal que se resiste a adelantar un giro explícito en su postura.

La lectura de noviembre del IPC, más benigna de lo previsto tanto en su componente general como subyacente, refuerza la narrativa de desinflación, pero no fue suficiente para detonar un ajuste significativo en precios de activos, en parte por las dudas técnicas asociadas al cierre parcial del gobierno y por un banco central que insiste en preservar flexibilidad.

El dólar en Colombia acumula una subida semanal del 0,59%, pero mantiene un descenso anual del 10,55% - crédito Dado Ruvic/REUTERS

En ese contexto, el dólar no encuentra catalizadores sólidos para romper a la baja, pero tampoco argumentos convincentes para una recuperación sostenida. La Fed dejó claro que no quiere validar expectativas de recortes tempranos, aun cuando el mercado sigue mirando hacia 2026 como el inicio del ciclo de flexibilización. A esta ambigüedad se suma el ruido político alrededor de la eventual sucesión de Jerome Powell, un factor que introduce incertidumbre sobre la continuidad institucional de la política monetaria y que, en el margen, añadió una prima de cautela al dólar. El resultado es un sesgo lateral con inclinación bajista, más reactivo a los datos que a una narrativa estructural definida.

Este telón de fondo global condiciona de manera directa el comportamiento del peso colombiano. El USD/COP transita un escenario de fuerzas contrapuestas, por un lado, un dólar global que sigue frágil y un entorno internacional que, selectivamente, favorece a las monedas emergentes con mayores diferenciales de tasa; por otro, un conjunto de factores domésticos que elevan la sensibilidad del peso a episodios de aversión al riesgo. La prima soberana, los recientes ajustes en el frente fiscal y la percepción de fragilidad en las cuentas públicas actúan como anclas que limitan una apreciación más decidida del COP.

La volatilidad del dólar en la última semana fue inferior a la del último año, reflejando mayor estabilidad en el mercado - crédito Dado Ruvic/REUTERS

A nivel regional, el atractivo del carry sigue jugando a favor del peso, especialmente si el dólar mantiene su tono débil. Sin embargo, el mercado se muestra más táctico que direccional, privilegiando horizontes cortos y reaccionando con rapidez a titulares externos. En este sentido, la publicación del índice PCE en Estados Unidos se convierte en un punto de inflexión relevante. Una lectura alineada o inferior al 2,8% interanual previo consolidaría la percepción de que la desinflación sigue su curso, lo que mantendría contenida la curva de rendimientos y prolongaría la presión bajista sobre el dólar, ofreciendo un respiro adicional a las monedas latinoamericanas, incluido el peso colombiano.

El riesgo asimétrico aparece si el PCE sorprende al alza. En ese escenario, las expectativas de tasas podrían reacomodarse rápidamente, dando paso a una corrección del dólar y a episodios de toma de utilidades en activos emergentes. Para el COP, esto se traduciría en una mayor volatilidad intradía, amplificada por la sensibilidad del mercado local a cambios en el apetito global por riesgo.

En el plano doméstico, la decisión de política monetaria del Banco de la República añade otra capa de atención. Un mantenimiento de la tasa, ampliamente descontado, permitiría preservar el atractivo relativo del carry sin alterar de forma sustancial el balance de riesgos. No obstante, cualquier matiz más restrictivo en el comunicado podría generar movimientos bruscos en el tipo de cambio, no tanto por el nivel de la tasa, sino por la señal sobre la prioridad del control inflacionario frente al crecimiento.

El índice DXY se mantiene cerca de 98,5 puntos, mostrando un dólar global sin tendencia clara y con sesgo bajista - crédito José Luis González/REUTERS

Con todo, el panorama inmediato apunta a un USD/COP sin una dirección definida, pero altamente sensible a datos y mensajes de política. Más que una tendencia estructural, el mercado parece encaminado a un rango de negociación acotado, donde la volatilidad dependerá menos de los fundamentos de largo plazo y más de la interacción entre el PCE estadounidense y el tono final del Banco de la República.

