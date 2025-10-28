Colombia

Cirugías sin licencia, frascos de mayonesa y recetas médicas improvisadas: el esquema de procedimientos estéticos que quedó al descubierto

La Fiscalía General de la Nación imputó a tres mujeres que realizaron más de 40 procedimientos en quirófanos ubicados en barrios populares de Medellín

Jimmy Nomesqui Rivera

Por Jimmy Nomesqui Rivera

Las mujeres recetaban medicamentos sin prescripción médica cuando las víctimas afirmaban sentir dolor tras la operación - crédito Fiscalía General de la Nación / iStock

En los últimos años, se ha generado una tendencia ligada a los procedimientos estéticos en Colombia, lo que ha llamado la atención de locales y turistas, además de las autoridades, que piden precaución de las personas interesadas en someterse a este tipo de procedimientos.

La alerta de las autoridades se debe a que en más de una ocasión se han registrado casos de sitios que operan sin los permisos requeridos o en los que el personal no está preparado para ese tipo de cirugías.

Precisamente, en un caso de esta índole, la Fiscalía General de la Nación informó sobre la captura de tres mujeres que ejecutaron más de 40 cirugías estéticas en condiciones indebidas y sin conocimiento del procedimiento.

Mediante un comunicado de prensa, la entidad expuso la identidad de Jackeline Bedoya Acevedo, María Paola Arango Garrillo y Michel Chaverra Jaramillo, que realizaban los procedimientos en apartamentos de los barrios Laureles, San Javier, Guayabal y Olaya Herrera de Medellín.

Las imputadas no aceptaron cargos
Las imputadas no aceptaron cargos - crédito Fiscalía General de la Nación

Para buscar víctimas, las capturadas exponían diferentes publicaciones en redes sociales, en las que ofrecían una “lipólisis láser con transferencia glútea” en un precio inferior al de sitios especializados, que eran realizados en quirófanos improvisados, carentes de las mínimas condiciones de higiene y salubridad.

Las tres personas mencionadas habrían intervenido directamente en las cirugías y en tareas adicionales, como la administración de medicamentos, aplicación de anestesia local, atención postoperatoria y masajes postquirúrgicos de 48 víctimas.

La fiscalía indicó que ninguna de las mencionadas contaba con formación profesional certificada, idoneidad ni experiencia para desempeñarse en el ámbito médico, lo que, de acuerdo con los elementos probatorios recolectados, habría producido infecciones, deformidades permanentes y limitaciones funcionales en al menos 24 víctimas, que alertaron a las autoridades.

Tras la recopilación de pruebas, las tres implicadas fueron detenidas por el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI). Posteriormente, la Fiscalía Seccional Medellín las presentó ante un juez de control de garantías, que les imputó los delitos de concierto para delinquir, estafa agravada en modalidad de delito masa y lesiones personales dolosas, ninguna de ellas aceptó los cargos y deberán permanecer en un centro carcelario mientras avanza el proceso judicial.

Así eran los "quirofanos" en
Así eran los "quirofanos" en los que hacían los procedimientos estéticos - crédito Fiscalía General de la Nación

Fiscal expuso como eran tratadas las víctimas

La entidad expuso algunos fragmentos de las audiencias registradas, en las que la fiscal encargada del caso relató varios aspectos relevantes del caso, como que varias de las víctimas eran de nacionalidad extranjera.

“Desde abril de 2023, Arte en tu Cuerpo (nombre que utilizaban como fachada) organizó y ejecutó una operación ilegal consistente entonces en la realización de procedimientos quirúrgicos estéticos, sin cumplir con los requisitos técnicos, médicos ni las condiciones mínimas de asepsia, donde fueron intervenidas gran cantidad de personas, no solo residentes en la ciudad de Medellín. También se presentaron víctimas de distintas ciudades del territorio colombiano e inclusive extranjeras, venezolanas o mujeres de República Dominicana“.

La fiscal indicó que las víctimas buscaban ayuda de las imputadas cuando sentían dolores o malestar después de la cirugía, pero las mujeres respondían con “mensajes evasivos” o “recetas de antibióticos de cualquier tipo”.

Las imputadas cumplían con roles
Las imputadas cumplían con roles de enfermería durante los procedimientos - crédito Fiscalía General de la Nación

Por fortuna, en los casos más graves las víctimas se acercaron a un centro médico y aunque tuvieron que ser internadas en clínicas por un largo tiempo, el personal de estos sitios logró controlar la infección.

“Ustedes no contaban con los estudios ni la experticia necesaria para ello y lo que se hacía entonces es que se utilizaban unas cánulas que estaban conectadas a un succionador”, relató la fiscal, que expuso que las involucradas utilizaban “frascos tipo mayonesa” para guardar la grasa que luego era inyectada en los úteros de las pacientes.

“Se utilizaban instrumentos quirúrgicos sin esterilización adecuada, lo que facilitó la contaminación cruzada y el desarrollo de infecciones por esas micobacterias no tuberculosas. Aparte de eso, entonces, en medio de la cirugía, recibían dinero en efectivo o pedían domicilios y recibían el domicilio y el intercambio de dinero por el domiciliario, estando la víctima ya postrada con sus heridas abiertas”.

