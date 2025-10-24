Los 40 años de la toma y retoma del Palacio de Justicia se conmemorarán desde el teatro con el regreso de ‘La Siempreviva’

'La Siempreviva', obra inspirada en la toma y retoma del Palacio de Justicia de 1985, hará su regreso al Centro Nacional de las Artes como parte de la conmemoración de los 40 años del suceso que conmocionó al país - crédito Colprensa y cortesía CNA

La conmemoración de los 40 años de la toma y retoma del Palacio de Justicia en Colombia encuentran un espacio de memoria y reflexión en el escenario teatral. Esto gracias al anuncio del Centro Nacional de las Artes de que se abrirá una nueva temporada de la obra La Siempreviva.

Escrita y dirigida por Miguel Torres, este montaje considerado un clásico contemporáneo del teatro colombiano se presentará del 1 al 9 de noviembre de 2025 en la sala del Teatro Delia Zapata Olivella en una serie de diez funciones cuyas entradas ya están disponibles en TuBoleta.

La presentación de la obra incluye parte de su elenco original, incluyendo a Carmenza Gómez, Lorena López, Jenny Caballero y el propio Torres,

Las funciones, dirigidas a mayores de 13 años, se realizarán en distintos horarios a lo largo de la primera semana de noviembre, permitiendo al público reencontrarse con una obra que plasmó en su narrativa uno de los episodios más dolorosos de la historia nacional.

El Centro de Memoria Histórica determinó que once personas permanecen desaparecidas forzosamente luego de los hechos del Palacio de Justicia - crédito Colprensa

El trasfondo de esta conmemoración remite a los hechos ocurridos entre el 6 y 7 de noviembre de 1985, cuando un comando de la guerrila del M-19 irrumpió en el Palacio de Justicia, como respuesta al incumplimiento de los acuerdos de paz negociados por parte del entonces presidente Belisario Betancur.

La operación militar desplegada por el Ejército Nacional para retomar el control del edificio desencadenó un enfrentamiento de casi 48 horas, que dejó cerca de un centenar de muertos, incluidos once magistrados de la Corte Suprema, y una docena de desaparecidos, en su mayoría trabajadores y visitantes. El fuego y la violencia destruyeron el edificio y dejaron cicatrices profundas en la sociedad colombiana.

Varios de los miembros del elenco que formaron parte del montaje original en 1994, retornan a sus papeles - crédito cortesía CNA

Desde su estreno en 1994, La Siempreviva se ha consolidado como una de las obras más significativas para abordar este suceso desde el arte. Inspirada en testimonios reales y en la historia de una de las desaparecidas, la pieza narra la vida de una madre que busca a su hija tras la tragedia del Palacio.

Con más de mil funciones a lo largo de su trayectoria, una temporada agotada en 2024 y adaptaciones tanto al cine como a la literatura, la obra se consolidó como un acto de memoria histórica capaz de trasciende generaciones y formatos.

Miguel Torres, autor de 'La Siempreviva' se inspiró para su creación en la historia de una de las mujeres desaparecidas durante la toma y retoma del Palacio de Justicia - crédito cortesía CNA

La trama se desarrolla en una vivienda del barrio La Candelaria, donde Lucía, una madre viuda, intenta sobrevivir junto a sus hijos, Julieta y Humberto, alquilando habitaciones para sostenerse. La desaparición de Julieta tras los hechos del Palacio desencadena una búsqueda desesperada que lleva a la madre al límite de la razón. Entre el humor, la ironía y el dolor, la obra construye un retrato íntimo de la memoria fragmentada del país.

El personaje de Julieta Marín, joven estudiante de Derecho, nació a partir del encuentro de Miguel Torres con la familia de Cristina del Pilar Guarín Cortés, una de las mujeres desaparecidas durante la toma.

“Cuando visité la casa de Cristina y vi que su habitación seguía intacta, entendí que La Siempreviva debía ser un homenaje a todas las Julieta que no regresaron”, recuerda Miguel Torres. Para Lorena López, quien interpreta a Julieta, la obra mantiene intacta su fuerza: “Miguel transformó el horror en una reflexión artística. Hoy, más de tres décadas después del estreno, sigue siendo un grito que nos recuerda que la herida sigue abierta”.

Desde su gestación, La Siempreviva se propuso abrir un espacio para las voces ausentes y para las preguntas que persisten 40 años después: ¿cómo se sobrevive al olvido? ¿Hubo justicia? La investigación de Torres, que incluyó la revisión de archivos, prensa y el diálogo con figuras como el abogado Eduardo Umaña Mendoza y el periodista Ramón Jimeno, permitió construir una pieza que traslada la violencia del Palacio al interior de una casa, donde se condensan la angustia, la esperanza y la pérdida.