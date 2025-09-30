Colombia

Familia Colmenares denunció a la UNP ante la Fiscalía por presunta omisión e irregularidades en medidas de protección

La querella, suscrita por Luis Alonso Colmenares —padre del joven fallecido—, así como por la madre y el hermano de la víctima, detalla que los tres han sido objeto de seguimientos, amenazas y hostigamientos en las últimas semanas

Luciano Niño

Luciano Niño

La Fiscalía deberá abrir una noticia criminal y determinar a qué despacho corresponde el caso - crédito @jcolmenarese/Instagram

A menos de un mes de que se cumplan quince años de la muerte de Luis Andrés Colmenares, su familia elevó una denuncia ante la Fiscalía General de la Nación contra funcionarios de la Unidad Nacional de Protección (UNP), a quienes acusan de no haber adoptado medidas efectivas para garantizar su seguridad tras recibir amenazas recientes.

En el documento presentado, los abogados Felipe Alzate y Simón Hernández solicitan que se inicien acciones penales, argumentando que la falta de respuesta de la entidad ha dejado a los familiares de Colmenares en una situación de vulnerabilidad.

La querella, suscrita por Luis Alonso Colmenares, padre del joven fallecido, madre y hermano, detalla que los tres han sido objeto de seguimientos, amenazas y hostigamientos en las últimas semanas - crédito Alzate Hernández abogados

La denuncia, suscrita por Luis Alonso Colmenares, padre del joven fallecido; Oneida Escobar, su madre; y Jorge Luis Colmenares, su hermano, detalla que los tres han sido objeto de seguimientos, amenazas y hostigamientos en las últimas semanas.

Los abogados afirman en el escrito: “Hemos puesto en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación presuntas omisiones por parte de la UNP relacionadas con la adopción de medida efectivas para garantizar la seguridad de nuestros representados, quienes han sido objeto de seguimientos, amenazas y hostigamientos recientes”.

El texto subraya que, pese al tiempo transcurrido desde la muerte de Luis Andrés Colmenares el 31 de octubre de 2010 en Bogotá, la familia sigue enfrentando situaciones de hostigamiento y lo que consideran una revictimización institucional. Según la denuncia, la UNP habría ignorado las solicitudes de protección que la familia elevó tras las amenazas recibidas.

Los abogados advierten: “No puede permitirse que el contexto actual de desprotección a líderes de oposición y figuras públicas sea tolerado por las autoridades encargadas de su protección. La indiferencia institucional ante estos riesgos constituye una vulneración directa a los derechos fundamentales de la familia Colmenares”, puntualizó el documento.

La Fiscalía deberá abrir una noticia criminal y determinar a qué despacho corresponde el caso. El oficio concluye con un llamado urgente a los órganos de control y vigilancia para que activen las rutas de atención necesarias.

En paralelo, el proceso penal por la muerte de Luis Andrés Colmenares sigue pendiente de una decisión de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, que debe pronunciarse sobre la investigación contra Laura Moreno Ramírez y Jessy Quintero Moreno.

El Tribunal Superior de Bogotá absolvió recientemente a Moreno por el delito de coautoría impropia de homicidio y a Quintero por falso testimonio y encubrimiento.

Luis Colmenares recordó a su hijo por su cumpleaños número 35

Papá de Andrés Colmenares lo recordó con un sentido mensaje en sus redes sociales - crédito Jesús Aviles / Infobae

Luis Colmenares, en una carta, rememoró el nacimiento de Luis Andrés, su hijo, evocando la intensidad de aquel momento y reflexionando sobre cómo habría sido la vida familiar si el joven siguiera con vida. “Al escribirte hoy, mi corazón arde con la misma intensidad de aquel día en que te sostuve por primera vez entre mis brazos. Mi primer hijo. Cumples 35 años de nacido, y mi corazón se llena de emociones difíciles de describir al imaginar cómo sería nuestra vida, si aún estuvieras aquí, celebrando tus logros y tu felicidad junto a nosotros”.

El relato se adentra en las proyecciones que el padre ha construido sobre el futuro que su hijo no pudo vivir. Luis Colmenares describe cómo, en su imaginación, Luis Andrés habría culminado sus estudios con honores en Ingeniería Industrial y Economía, alcanzando una carrera profesional exitosa y formando una familia.

“Me gusta pensar que culminaste tus estudios con honores en Ingeniería Industrial y en Economía, que tu inteligencia y dedicación te llevaron a una carrera llena de éxitos, que eres un profesional admirado, que has formado una familia hermosa y que tus hijos heredan tu sonrisa y tu nobleza”, expresó en la carta.

Luis Andrés Colmenares fue encontrado sin vida la noche del 31 de octubre de 2010 en el caño El Virrey de Bogotá, horas después de haber celebrado con sus compañeros de universidad la noche de Halloween - crédito Colprensa

Y agregó: “Luis Andrés, sé que estás en el cielo, y mi dolor se ha transformado. Ya no es el dolor agudo que me partía el alma; queda una cicatriz como recuerdo de que amé profundamente. He perdonado a todos los que tuvieron alguna responsabilidad en tu partida. No fue fácil, pero entendí que el odio solo me estaba envenenando y no me permitía honrar tu memoria como mereces. Que sea Dios quien juzgue sus acciones. Yo he elegido liberarme de ese peso”.

