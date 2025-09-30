Colombia

Dreaming Bubbles: llega a Colombia el maravilloso arte de burbujas del mago italiano Pierpaolo Laconi

La puesta en escena, que se presentará el 4 de octubre en Bogotá y el 5 de octubre en Medellín, combina fuego, luz y coreografías para transportar al público a un universo de asombro y creatividad

Por Sergio Ramírez

Las burbujas dejarán de ser solo un juego infantil para convertirse en protagonistas de una experiencia sensorial que ha conquistado escenarios internacionales y que ahora llega a Colombia. Dreaming Bubbles.

Las burbujas dejarán de ser solo un juego infantil para convertirse en protagonistas de una experiencia sensorial que ha conquistado escenarios internacionales y que ahora llega a Colombia. Dreaming Bubbles, el espectáculo creado y protagonizado por el artista italiano Pierpaolo Laconi, conocido como Whitedream, se presentará en Bogotá y Medellín con una propuesta que fusiona arte, ciencia y entretenimiento familiar.

Reconocido por su récord Guinness por la burbuja más grande hecha a mano, Laconi trae a Colombia un show que sorprenderá tanto a niños como a adultos. El espectáculo, que ha tenido éxito en ciudades como Madrid, Milán, Roma y Mumbai, se distingue por su combinación de elementos visuales y sensoriales.

Dreaming Bubbles integra burbujas gigantes, fuego, luz, música, danza y teatro gestual en una puesta en escena que transporta al público a un universo donde la fantasía y la ciencia se entrelazan.

Dreaming Bubbles integra burbujas gigantes, fuego, luz, música, danza y teatro gestual en una puesta en escena que transporta al público a un universo donde la fantasía y la ciencia se entrelazan.

Las pompas de jabón se transforman en criaturas vivas: burbujas con humo, burbujas de fuego, burbujas dentro de burbujas y hasta burbujas en las que cabe una persona, todo acompañado por una banda sonora envolvente y las coreografías de la bailarina profesional Ana Penalvay. Cada número está diseñado para conectar con el “niño interior” de los asistentes y provocar asombro en toda la familia.

Pierpaolo Laconi, bajo el nombre artístico de Whitedream, ha desarrollado una carrera internacional que lo ha llevado a escenarios de Europa, Asia y América Latina. En 2022, obtuvo el Guinness World Record por crear una burbuja de 0,25 m³, la más grande hecha a mano. Además de su faceta como ilusionista de las burbujas, es autor del libro “Bubbles Art” y presentador del Tour Music Fest en Europa.

Su talento lo ha llevado a participar en programas de televisión de gran audiencia como “El Hormiguero”, “El Desafío”, “Got Talent España” y “King of Chefs” en Rumanía. Laconi también es miembro de la primera asociación internacional de artistas y magos de burbujas, lo que refuerza su posición como uno de los referentes en este arte.

La propuesta de Dreaming Bubbles va más allá de un espectáculo visual. El show, que no utiliza diálogos, se comunica a través de imágenes, música y movimiento, lo que lo hace accesible para todo tipo de público.

La propuesta de Dreaming Bubbles va más allá de un espectáculo visual. El show, que no utiliza diálogos, se comunica a través de imágenes, música y movimiento, lo que lo hace accesible para todo tipo de público. Según Laconi, los adultos son quienes más se sorprenden con la magia de las burbujas, ya que el espectáculo activa ese mecanismo inconsciente que permite volver a ser niños al contemplar las esferas iridiscentes.

El artista destaca que cada función busca provocar sonrisas inesperadas y llenar de asombro tanto a grandes como a chicos, en un viaje poético que despierta emociones y conecta a los asistentes con su lado más lúdico.

Dreaming Bubbles invita a los espectadores a sumergirse en una travesía sensorial donde las palabras no son necesarias y las emociones se comunican de manera universal.

Las funciones de Dreaming Bubbles en Colombia tendrán lugar el 4 de octubre en el MBS Theater Colegio Montessori de Bogotá, con presentaciones a las 11:00 y 16:00, y el 5 de octubre en el Teatro Universidad de Medellín, también a las 11:00 y 16:00. Se trata de una oportunidad única para disfrutar de un espectáculo familiar de aproximadamente 70 minutos, en el que la magia de las burbujas y la creatividad artística se unen para ofrecer una experiencia diferente y envolvente.

Dreaming Bubbles invita a los espectadores a sumergirse en una travesía sensorial donde las palabras no son necesarias y las emociones se comunican de manera universal, permitiendo que cada asistente viva el espectáculo a través de la sensibilidad y la imaginación.

