Hija del exjugador Mario Yepes puso a competir a sus papás en un reto viral: así les fue

Mario Yepes conquista las redes con un divertido reto familiar junto a su hija Miranda - crédito @mirandayepesv/IG

El exjugador de la selección Colombia Mario Alberto Yepes volvió a ser tendencia, pero esta vez no por una jugada en la cancha, sino por un divertido momento familiar que se viralizó en las redes sociales.

Su hija Miranda Yepes decidió organizar un reto con sus padres, el famoso “¿Quién me conoce más?”, que rápidamente despertó risas, complicidad y hasta reclamos entre sus protagonistas: el exfutbolista y su expareja, la comunicadora social Carolina Villegas.

El juego, registrado en un video compartido en plataformas digitales, inició con Miranda explicando la dinámica.

“Hoy traje a mis papás porque les voy a hacer preguntas a los dos para ver quién me conoce más. Son preguntas de mi vida y un poquito de mí”.

A partir de allí comenzó una serie de interrogantes que pusieron a prueba los recuerdos y conocimientos de sus progenitores sobre sus gustos y experiencias.

Miranda Yepes le jugó broma a su mamá en un reto en el que confrontó a sus papás - crédito @mirandayepesv/IG

La primera pregunta fue sobre la comida favorita de Miranda.

Mario Yepes, seguro de su respuesta, mencionó “pastas” y, luego, “ajiaco”, acertando de inmediato y en ese momento Carolina Villegas empezó a protestar con humor al sentir que ambos habían respondido al mismo tiempo, pero que no le habían valido su respuesta.

Sin embargo, ese fue apenas el comienzo de una seguidilla de respuestas correctas por parte del exdefensa, quien fue acumulando puntos con cada acierto e iba despertando la incomodidad de su expareja sentimental.

Cuando la joven preguntó por su color favorito, Yepes no dudó: “rojo”, lo que le otorgó otro punto para él y ocasionó que su hijo Luciano Yepes, también presente en el reto, reaccionara con sorpresa y frases espontáneas como “¡Marica!”, que se volvieron parte del toque cómico del video.

Aunque Villegas logró acertar en algunas respuestas, como al mencionar que Miranda le tiene miedo a los ladrones desde pequeña, la mayoría de las preguntas fueron respondidas correctamente por el exjugador.

La familia Yepes desata carcajadas con el reto viral que enfrentó a Mario Yepes y Carolina Villegas - crédito @mirandayepesv/IG

Entre las repuestas que acertó Yepes estuvo que el cumpleaños favorito de Miranda fueron sus 18 años, su serie predilecta (La casa de papel y This is us), e incluso qué animal sería si pudiera escoger: un oso panda.

Uno de los momentos más comentados fue cuando la menor de los Yepes preguntó cuál era el peluche con el que no podía dormir, ya que en ese momento Carolina Villegas respondió con seguridad que era “el unicornio”, pero la respuesta correcta resultó ser “el helado”, un objeto que, según Yepes, es un peluche “todo cochino, todo sucio”, lo que provocó carcajadas en la familia.

De todas formas, el clímax del reto llegó cuando Miranda anunció que el ganador era su papá: “Mami, no puedo creerlo. Ganó mi papá”, dijo entre risas.

La reacción de Carolina Villegas fue inmediata y generó furor en redes, pues indicó que ella las sabía todas, pero que hubo favoritismo hacia el papá, pero la sorpresa llegó cuando la joven le confesó que el exjugador ganó porque le habrían hecho trampa y quería jugarle una broma.

Miranda Yepes pone a prueba a Mario Yepes y Carolina Villegas en un reto que se volvió sensación en redes - crédito @mirandayepes22/TikTok

“¿Qué pasa si antes del juego le habías dado todas las respuestas a papi?”, le dijo Miranda a Carolina, mientras ella le preguntó incrédula: : “No, que yo sé que no. ¿Sí?, ¿tú le diste las respuestas? ¿Tú ya sabías todo eso? uy mucha tramposa, Miranda ¿Cómo así? ¿Ustedes me hicieron eso a mí?"

Miranda, entre bromas, sugirió que podía ser cierto, lo que desató aún más la picardía del momento, pero Mario Yepes, por su parte, se defendió: “Yo no sabía”, comentó entre risas, evitando cualquier malentendido con su exesposa.

El video rápidamente se volvió viral, no solo porque mostró la faceta más relajada y familiar de Mario Yepes, recordado por ser capitán de la selección Colombia en el Mundial de Brasil 2014, sino porque retrató con frescura la dinámica entre padres separados que, pese a sus diferencias, logran compartir momentos de complicidad por sus hijos.