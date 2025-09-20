Colombia

Cambio Radical lanzó crítica satírica contra Petro por recientes polémicas: “Brayan Gustavo, Colombia no necesita un show de ocurrencias”

El partido se pronunció debido a los recientes episodios controversiales protagonizados por el mandatario, que en algunos sectores han sido calificados como machismo, clasismo y un “show”

Juan Sánchez Romero

Por Juan Sánchez Romero

Guardar
Cambio Radical le pidió al
Cambio Radical le pidió al presidente que "gobierne" - crédito Presidencia de la República

El partido Cambio Radical publicó una dura crítica contra el presidente Gustavo Petro a través de la red social X, donde cuestionó su labor al frente del Gobierno nacional.

En el mensaje, que incluyó un video, el partido ironizó sobre cómo el mandatario protagoniza escándalos mediáticos mientras el país necesita atención gubernamental en asuntos de primera relevancia.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

“Brayan Gustavo, Colombia no necesita un show de ocurrencias. Estamos descertificados por Trump, golpeados por las Farc y sin rumbo. Gobierne”, dice el mensaje del cuerpo político.

El comunicado estuvo acompañado de un video satírico que resumió momentos recientes en la agenda pública del mandatario, incluyendo episodios considerados “procaces” que se volvieron virales.

El partido criticó a Petro por sus polémicas - crédito @PCambioRadical/X

De hecho, en el material audiovisual, Cambio Radical hizo énfasis en los problemas actuales del país, como la descertificación establecida por Estados Unidos en la lucha antidrogas, el crecimiento de cultivos de coca, hospitales con dificultades financieras y el déficit fiscal.

Allí se señaló que, pese a este panorama, el presidente “decidió que lo urgente era dar cátedra bíblica y sexual a sus ministros. En pleno Consejo de Ministros habló de Sem, de Noé y hasta convirtió a Abraham en el papá de Caín y Abel”.

En el Consejo de Ministros televisado del 15 de septiembre de 2025, el presidente Gustavo Petro comentó:“Y cuando uno lee la Biblia, porque yo sí la leo, entonces Sem... Eh, son los hi-- Sem es hijo de...? De Abraham, ¿cierto?”. Luego, aceptó la corrección sobre que Sem era hijo de Noé.

El video también incluyó fragmentos en los que Petro, en pleno consejo, abordó temas de género y sexualidad de manera explícita, diciendo: “Una mujer libre hace lo que se le da la gana con su clítoris y con su cerebro. Y cuando los sabe acompasar, es una gran mujer”.

La vocera de Cambio Radical, que lideró la difusión del video, calificó estas intervenciones como “una ráfaga de incoherencias en cadena nacional”.

Otro segmento mostró la referencia del presidente a los jóvenes apodados “Bryans”, un estereotipo de “ñero” o joven procedente de barrios populares, a quienes Petro describió como irresponsables en su vida sentimental y familiar, según sus palabras: “Muchachos perdidos en la vida. Yo le llamo Bryans. En todo barrio popular hay un Bryan. Se lleva a las mujeres, quién sabe a qué, y después las deja embarazadas y botadas”.

La promoción ha dado de
La promoción ha dado de qué hablar en redes como un ejemplo de cómo se puede aprovechar episodios coyunturales de la realidad nacional para sacarle el jugo desde el marketing - crédito @burgerkingcol/IG

Por eso, el video del cuerpo político opositor culminó con críticas sobre la atmósfera en los Consejos de Ministros, donde —según Cambio Radical— a “los funcionarios resignados no les queda más que soltar risas fingidas a los chistes sin gracia del presidente”.

Para el partido, la situación nacional se traduce en un “país que se desangra, la violencia crece, el narcotráfico se expande sin frenos y la economía se estanca”. Finalizaron exigiendo a Petro “respetar a los colombianos”.

Petro defendió sus declaraciones sobre sexualidad femenina y llamó a romper tabúes

El presidente Gustavo Petro defendió su comentario acerca del clítoris y el cerebro de las mujeres y afirmó que no se trata de un tema pecaminoso ni indebido. Insistió en la importancia de una educación abierta sobre sexualidad y sostuvo que referirse a las partes del cuerpo por su nombre resulta necesario para la formación social.

Una mujer libre hace lo que quiera con su clítoris y con su cerebro, y si sabe acompasarlo, será una gran mujer. Dicen que no hable de eso, entonces hablo del hombre”, expresó Petro en la reunión ministerial, un comentario que generó fuertes reparos desde sectores políticos y académicos, donde fue calificado de ofensivo y machista.

El presidente Gustavo Petro defendió
El presidente Gustavo Petro defendió sus declaraciones durante el Consejo de Ministros, en las que aseguró que “una mujer libre hace lo que quiera con su clítoris y con su cerebro" - crédito @petrogustavo/X

La exsecretaria de Educación de Bogotá y docente universitaria Edna Bonilla Sebá sostuvo que declaraciones como la del presidente desvalorizan los logros y luchas de las mujeres y no deberían normalizarse.

En respuesta a las críticas, Petro escribió en su cuenta de X: “¿Por qué consideran que los nombres reales de músculos o glándulas u órganos del cuerpo son grosería? ¿No será más grosería ocultar esos nombres como pecaminosos y groseros? Eso de ocultar la realidad, los nombres y llamar unos órganos de manera diferente a su nominación en cada lengua, llevó a muchísimas mujeres y hombres a embarazos no deseados”.

Temas Relacionados

Gustavo PetroCambio RadicalBrayansBryansConsejo de MinistrosColombia-Noticias

Más Noticias

Villavicencio acogerá la séptima edición del Villavo Love Festival

La organización estima que la afluencia de visitantes tendrá un impacto directo en 1.044 prestadores de servicios turísticos de Villavicencio y en los 40 afiliados de Cotelco Capítulo Meta y Llanos Orientales

Villavicencio acogerá la séptima edición

“Dejen de culpar a Marcela Reyes”: el mejor amigo de la DJ salió a defenderla en medio de la desaparición de B-King en México

El creador de contenido pidió respeto ante las especulaciones que circulan en redes sociales sobre la pérdida del cantante Byron Sánchez Salazar en Ciudad de México

“Dejen de culpar a Marcela

Otro mercenario colombiano murió combatiendo en la guerra entre Rusia y Ucrania: planeaba comprar una vivienda y montar un negocio

La familia de José Antonio Silva Camacho reveló detalles de lo que han conocido hasta el momento, tras recibir la noticia por parte del que sería comandante de la unidad militar a la que pertenecía el connacional

Otro mercenario colombiano murió combatiendo

Entrenadora de ‘La Voz Kids Colombia’ fue diagnosticada con estos dos trastornos neurológicos

La artista española describió los síntomas que percibe en su día a día, además de la discriminación que experimentó desde pequeña y la importancia de visibilizar el trastorno para ayudar a otros

Entrenadora de ‘La Voz Kids

Asociación de Pacientes denuncia el colapso de la Nueva EPS: “¿Quién responde por los muertos?”

Asociaciones de pacientes exigen respuestas inmediatas al Gobierno y organismos de control ante la falta de pago a prestadores, cancelación de tratamientos y miles de muertes evitables

Asociación de Pacientes denuncia el
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Ejército tuvo una “granja de

Ejército tuvo una “granja de falsos positivos en Sucre”, así reclutaban a los jóvenes: “Hay mucha gente necesitada”

Alcaldía de Amalfi decretó toque de queda tras situación de violencia en el municipio vecino, Anorí

Una foto en redes sociales delató a alias Joao: cayó cabecilla del Clan del Golfo señalado del asesinato de cuatro soldados en Segovia

Tres militares resultaron heridos tras fuerte enfrentamiento armado en Frontino, Antioquia

Ministro de Defensa confirmó que seguirá la lucha contra el Clan del Golfo, pese a las negociaciones de paz

ENTRETENIMIENTO

Entrenadora de ‘La Voz Kids

Entrenadora de ‘La Voz Kids Colombia’ fue diagnosticada con estos dos trastornos neurológicos

Juanse Quintero habló de los romances que tuvo con Lina Tejeiro y Greeicy y de por qué a una no la considera su “exnovia”

Melissa Gate se refirió a la posible participación de Valentino Lázaro en ‘La casa de los famosos Colombia 3’, y lo dejó por fuera

Castigos en ‘MasterChef Celebrity’: jurados advierten a Luis Fernando Hoyos, Raúl Ocampo y Valentina Taguado con nuevas reglas cuando regresen al programa

Hombre que aceptó reclutar menores de edad para las disidencias de las Farc fue condenado a más de ocho años de prisión

Deportes

Este fue el insólito penal

Este fue el insólito penal que hizo el arquero del Deportes Tolima ante Atlético Bucaramanga por Liga BetPlay

Ricardo Gareca habló sobre si volvería a dirigir al América de Cali: “Es lo que quiero”

Así fue el tenso cruce entre Adrián Ramos y algunos hinchas del América de Cali en la victoria ante Once Caldas por Liga BetPlay: “Vendido”

Técnico del Club León reveló el motivo por el que James Rodríguez no jugó ante Tijuana por la Liga MX

El Bayern Múnich, de Luis Díaz, sigue en lo más alto de la Bundesliga: goleó por 4-1 al Hoffenheim con triplete de Kane