Cambio Radical lanzó crítica satírica contra Petro por recientes polémicas: “Brayan Gustavo, Colombia no necesita un show de ocurrencias”

Cambio Radical le pidió al presidente que "gobierne" - crédito Presidencia de la República

El partido Cambio Radical publicó una dura crítica contra el presidente Gustavo Petro a través de la red social X, donde cuestionó su labor al frente del Gobierno nacional.

En el mensaje, que incluyó un video, el partido ironizó sobre cómo el mandatario protagoniza escándalos mediáticos mientras el país necesita atención gubernamental en asuntos de primera relevancia.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

“Brayan Gustavo, Colombia no necesita un show de ocurrencias. Estamos descertificados por Trump, golpeados por las Farc y sin rumbo. Gobierne”, dice el mensaje del cuerpo político.

El comunicado estuvo acompañado de un video satírico que resumió momentos recientes en la agenda pública del mandatario, incluyendo episodios considerados “procaces” que se volvieron virales.

El partido criticó a Petro por sus polémicas - crédito @PCambioRadical/X

De hecho, en el material audiovisual, Cambio Radical hizo énfasis en los problemas actuales del país, como la descertificación establecida por Estados Unidos en la lucha antidrogas, el crecimiento de cultivos de coca, hospitales con dificultades financieras y el déficit fiscal.

Allí se señaló que, pese a este panorama, el presidente “decidió que lo urgente era dar cátedra bíblica y sexual a sus ministros. En pleno Consejo de Ministros habló de Sem, de Noé y hasta convirtió a Abraham en el papá de Caín y Abel”.

En el Consejo de Ministros televisado del 15 de septiembre de 2025, el presidente Gustavo Petro comentó:“Y cuando uno lee la Biblia, porque yo sí la leo, entonces Sem... Eh, son los hi-- Sem es hijo de...? De Abraham, ¿cierto?”. Luego, aceptó la corrección sobre que Sem era hijo de Noé.

El video también incluyó fragmentos en los que Petro, en pleno consejo, abordó temas de género y sexualidad de manera explícita, diciendo: “Una mujer libre hace lo que se le da la gana con su clítoris y con su cerebro. Y cuando los sabe acompasar, es una gran mujer”.

La vocera de Cambio Radical, que lideró la difusión del video, calificó estas intervenciones como “una ráfaga de incoherencias en cadena nacional”.

Otro segmento mostró la referencia del presidente a los jóvenes apodados “Bryans”, un estereotipo de “ñero” o joven procedente de barrios populares, a quienes Petro describió como irresponsables en su vida sentimental y familiar, según sus palabras: “Muchachos perdidos en la vida. Yo le llamo Bryans. En todo barrio popular hay un Bryan. Se lleva a las mujeres, quién sabe a qué, y después las deja embarazadas y botadas”.

La promoción ha dado de qué hablar en redes como un ejemplo de cómo se puede aprovechar episodios coyunturales de la realidad nacional para sacarle el jugo desde el marketing - crédito @burgerkingcol/IG

Por eso, el video del cuerpo político opositor culminó con críticas sobre la atmósfera en los Consejos de Ministros, donde —según Cambio Radical— a “los funcionarios resignados no les queda más que soltar risas fingidas a los chistes sin gracia del presidente”.

Para el partido, la situación nacional se traduce en un “país que se desangra, la violencia crece, el narcotráfico se expande sin frenos y la economía se estanca”. Finalizaron exigiendo a Petro “respetar a los colombianos”.

Petro defendió sus declaraciones sobre sexualidad femenina y llamó a romper tabúes

El presidente Gustavo Petro defendió su comentario acerca del clítoris y el cerebro de las mujeres y afirmó que no se trata de un tema pecaminoso ni indebido. Insistió en la importancia de una educación abierta sobre sexualidad y sostuvo que referirse a las partes del cuerpo por su nombre resulta necesario para la formación social.

“Una mujer libre hace lo que quiera con su clítoris y con su cerebro, y si sabe acompasarlo, será una gran mujer. Dicen que no hable de eso, entonces hablo del hombre”, expresó Petro en la reunión ministerial, un comentario que generó fuertes reparos desde sectores políticos y académicos, donde fue calificado de ofensivo y machista.

El presidente Gustavo Petro defendió sus declaraciones durante el Consejo de Ministros, en las que aseguró que “una mujer libre hace lo que quiera con su clítoris y con su cerebro" - crédito @petrogustavo/X

La exsecretaria de Educación de Bogotá y docente universitaria Edna Bonilla Sebá sostuvo que declaraciones como la del presidente desvalorizan los logros y luchas de las mujeres y no deberían normalizarse.

En respuesta a las críticas, Petro escribió en su cuenta de X: “¿Por qué consideran que los nombres reales de músculos o glándulas u órganos del cuerpo son grosería? ¿No será más grosería ocultar esos nombres como pecaminosos y groseros? Eso de ocultar la realidad, los nombres y llamar unos órganos de manera diferente a su nominación en cada lengua, llevó a muchísimas mujeres y hombres a embarazos no deseados”.