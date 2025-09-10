La Universidad Nacional exigió la liberación de Angie Pahola Tobar, estudiante secuestrada en un retén ilegal en Cauca

Angie Pahola Tobar, estudiante de la Universidad Nacional sede Medellín, desapareció el 27 de agosto tras ser obligada a descender de un bus en Cauca - crédito Europa Press y red social Facebook

La comunidad universitaria de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín, se encuentra movilizada y en profunda consternación por la desaparición de la estudiante Angie Pahola Tobar Calpa, de 26 años, secuestrada el pasado 27 de agosto en un retén ilegal entre Popayán y Piendamó, en el departamento del Cauca.

Han transcurrido 15 días desde que se perdió el rastro de la joven y la exigencia por su liberación inmediata ha tomado fuerza en Medellín y en diferentes regiones del país.

Este miércoles 10 de septiembre, a las 10:00 a. m., estudiantes, docentes y directivos se congregarán en la entrada del Bloque M8B del campus Robledo para exigir el regreso de su compañera.

La manifestación se suma a otras iniciativas de solidaridad y visibilización impulsadas en los últimos días, en las que la universidad ha insistido en la necesidad de proteger la vida y la integridad de todas las personas.

Los hechos de la desaparición

De acuerdo con el testimonio de su familia, Angie Pahola viajaba hacia Medellín para iniciar su último semestre de Ingeniería Administrativa y cumplir con sus prácticas académicas.

Tras pasar sus vacaciones en Guachucal, Nariño, la joven emprendió su regreso en un camión de carga acompañado por un amigo cercano y el ayudante del conductor.

El recorrido se vio interrumpido en la vereda El Túnel, entre Popayán y Piendamó, donde fueron detenidos por un retén ilegal instalado por hombres armados que se identificaron como integrantes de las disidencias de las Farc, Bloque Dagoberto Ramos.

Según el único ocupante que logró huir del lugar, los armados obligaron a descender a Angie y a otro de los acompañantes, a quienes se llevaron sin dejar rastro. Desde ese momento, no se ha tenido información sobre el paradero de la estudiante.

“Los obligaron a detenerse y, en ese momento, hombres armados obligaron a mi hermana y a otro muchacho a salir del vehículo”, relató Richard Tobar, hermano de la joven, en declaraciones a Telemedellín.

Reacciones de la Universidad Nacional

La desaparición de Angie ha causado gran conmoción dentro de la comunidad académica. La vicerrectora de la sede Medellín, Mary Luz Alzate, manifestó en diálogo con medios locales el dolor que vive la institución y la urgencia de que se tomen medidas:

“Fue justo en el camino de regreso a Medellín. Ella venía de Nariño para iniciar su ciclo de último semestre y con esa situación se encontró, muy dolorosamente. No nos queda más que esperar y hacer ese llamado a la comunidad universitaria, pero sobre todo a las autoridades: esto no nos puede pasar como sociedad, que una persona se nos pierda de repente y no sepamos nada”.

La universidad emitió además un comunicado oficial, en el que expresó su solidaridad con la familia de la estudiante y reiteró su disposición para acompañar el proceso de búsqueda:“Confiamos en que nuestra estudiante será localizada lo más pronto posible y en buen estado de salud e integridad, e invitamos a toda la sociedad para que se sume al esfuerzo colectivo de proteger la vida y la integridad de todas las personas”.

Asimismo, desde Bienestar Universitario se han activado protocolos de acompañamiento integral para familiares, compañeros y docentes, con el fin de mitigar el impacto emocional que ha generado este caso.

Movilizaciones y vigilia por Angie

La difusión de carteles de búsqueda en redes sociales y espacios públicos ha sido una de las estrategias más utilizadas por familiares y amigos para dar visibilidad al caso.

“Ella regresaba a Medellín como lo hacía cada fin de vacaciones. Es una mujer soñadora, alegre y llena de valores. Solo pedimos que vuelva con vida”, expresaron allegados de la estudiante en un testimonio recogido por Telemedellín.

El viernes 5 de septiembre, la Universidad Nacional organizó una vigilia simbólica en la Plazoleta de la Luz del campus El Volador. El evento incluyó actividades culturales, momentos de reflexión y la iluminación de velas como muestra de apoyo.

“Nos unimos en vigilia por el pronto regreso con vida y en buena salud de nuestra estudiante Angie Paola Tobar. Encendamos juntos una luz que simbolice unión, solidaridad y compromiso con la vida”, manifestó la institución en sus redes sociales al convocar la jornada.