EN VIVO: Tensión y confusión en ‘MasterChef Celebrity’ por una prueba por equipos de máxima exigencia el 14 de agosto

Divididos en tres equipos, los participantes buscarán quitarse el delantal negro y la salvación en un reto donde los roces serán determinantes

Daniel Ospina

Por Daniel Ospina

‘Masterchef Celebrity 2025’ tendrá un
19:10 hs

Tras un reto de alta complejidad para los participantes, ya están decididos los equipos que se enfrentarán en el próximo reto de MasterChef Celebrity, con el fin de conocer qué participantes evitan el reto de eliminación, y cuáles se retiran el delantal negro.

Las cuatro ganadoras del pin de inmunidad, Carolina Sabino, Valeria Aguilar, Violeta Bergonzi y Alejandra Ávila, esperaron en el lounge el pasado miércoles mientras se desarrollaba un reto de formación de equipos, en tríos.

Cada trío competía entre sí, de tal manera que el ganador y el segundo lugar elegían en qué equipo sumarse, y el tercero sería asignado al equipo sobrante. De este modo, así quedaron conformados los equipos:

  • Equipo verde: Valeria, Violeta, Julián, Jorge, Luisfer y Valentina.
  • Equipo azul: Alejandra, Patricia, Ricardo, David y Caterin.
  • Equipo naranja: Carolina, Pichingo, Michelle, Nicolás y Raúl.

Esta noche, a partir de las 8:00 p. m., se conocerán todos los detalles de lo ocurrido en el reto por equipos.

Así quedaron conformados los famosos
