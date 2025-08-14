Colombia

En video quedó choque de bus del Sitp contra vivienda en Suba, Bogotá: reportan varios heridos

Las primeras hipótesis apuntan a un posible exceso de velocidad del vehículo al tomar una curva, pero las autoridades investigan las causas del siniestro.

Por Dahana Ospina

El accidente, ocurrido en el barrio Lisboa, dejó varios heridos y fue registrado en video por testigos.

Un video captó el momento en que un bus del SITP arrolló a una persona y chocó contra una vivienda en el barrio Lisboa, en Suba, Bogotá, dejando varios heridos. El accidente, ocurrido a las 9:41 de la noche del miércoles 13 de agosto, movilizó a equipos de tránsito, ambulancias y bomberos.

El hecho se produjo en la calle 132 con carrera 152, donde presuntamente el bus del SITP circulaba a exceso de velocidad al tomar una curva, lo que llevó al parecer al conductor a perder el control del vehículo. Como resultado, el bus impactó a una mujer que caminaba por la vía y colisionó directamente contra la fachada de una vivienda. Un video que se difundió en redes sociales muestra el instante en que la persona fue atropellada.

De acuerdo con el informe de las autoridades, cuatro personas resultaron heridas. Entre ellas se encuentra el conductor del bus, quien fue trasladado a un centro asistencial, junto a otros afectados que se encontraban en el andén durante el impacto. Al menos tres de los lesionados presentan heridas de gravedad según el parte oficial, mientras que el estado del resto de los implicados está bajo observación médica.

Un bus del SITP arrolló a una persona y chocó contra una vivienda en el barrio Lisboa, en Suba, Bogotá.

Las autoridades de Bogotá mantienen abierta la investigación para determinar con precisión las causas que desencadenaron el siniestro. La Policía de Tránsito se apoya en las cámaras de seguridad de la zona para identificar posibles fallas técnicas o el grado de responsabilidad del conductor. Hasta el momento, el reporte preliminar apunta a un exceso de velocidad como factor determinante.

El accidente se produjo en la calle 132 con carrera 152. - crédito captura de video

El choque dejó daños visibles en la parte delantera del autobús, aunque la vivienda impactada no registró daños estructurales de importancia. De acuerdo con los registros de la Secretaría de Movilidad, este tipo de incidentes representa uno de los riesgos más destacados en las principales localidades de Bogotá.

Las autoridades reiteraron el llamado a los conductores del SITP de Bogotá de conducir a los límites de velocidad correspondientes. - crédito Alcaldía de Bogotá

Las autoridades reiteraron el llamado a los conductores del Sistema Integrado de Transporte Público (SITP) de Bogotá a respetar las normas de tránsito y extremar la prudencia, especialmente en cruces residenciales y zonas escolares. El caso continúa en proceso de esclarecimiento por parte de la Policía Metropolitana y la Secretaría de Salud, quienes supervisan la evolución médica de los heridos y la revisión técnica del automotor involucrado.

