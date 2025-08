Amenazas a Jhon Alex Castaño: Alcalde de Samacá arremetió contra el artista, “demostró que no le interesan las raíces”

El mandatario local lo habría amenazado de muerte y el artista se pronunció - crédito @jhonalexcastano/IG

Cumpliendo con su sobrenombre como el “Rey del chupe”, Jhon Alex Castaño es uno de los artistas colombianos que más realiza giras nacionales, presentándose principalmente en ferias de pueblos.

Sin embargo, en sus años de carrera no había denunciado haber tenido algún problema por agresiones o casos de esa índole, menos ligados con un alcalde municipal.

Es por ello que ha sorprendido que en las últimas horas el artista denunciara en sus redes sociales que el alcalde de Samacá, Wilson Castiblanco Gil, lo habría amenazado de muerte. “A mí jamás me había ofrecido plomo un alcalde”, indicó el cantante.

“Quiero contarles que de todo lo que viví en la calle, de lo que sufrí en la calle, de todo lo que ustedes saben de mi historia de vida, jamás me había ofrecido plomo un alcalde. Quiero contar y aclarar todo lo que pasó anoche en Samacá, Boyacá, un lugar donde había más de 20 mil personas esperándome, un lugar donde estábamos cantando delicioso”.

Castaño indicó que el alcalde de Samacá lo amenazó - crédito @jhonalexcastano/Instagram

En su relato, el artista indicó que su equipo de trabajo le informó sobre lo registrado, provocando que tuviera que interrumpir su presentación y tomaran la determinación de dejar el municipio.

“Me dicen: ‘Mucho cuidado, es que el alcalde acá nos está amenazando, que nos van a dar bala a todos, que no nos quieren’”, fue parte de la versión entregada por Castaño.

Por último, aclaró que las autoridades acompañaron en todo momento el evento, en el que aseguró que él y sus músicos no consumieron licor o cometieron algún error durante la presentación en Samacá.

“Nosotros no somos gente de guerra, nosotros no somos tropeleros, de hecho nosotros no tomamos ni en tarima. Yo soy el rey del chupe y llevo mucho tiempo que no tomo en tarima. Sepan que las acciones legales se van a tomar”, puntualizó Jhon Alex Castaño en el video.

Alcalde de Samacá se pronunció

Afirmaron que el artista fue irrespetuoso con la comunidad - crédito Alcaldía de Samacá

Mediante un comunicado de la Alcaldía de Samacá, el alcalde Wilson Castiblanco Gil se pronunció respecto a las denuncias realizadas en su contra por parte de Castaño.

En primer lugar, destacó que durante los eventos programados no se registraron riñas, lo que demuestra el compromiso de su administración y los residentes de Samacá con la paz.

“El municipio de Samacá es un territorio comprometido día a día con la paz y la seguridad de todos sus habitantes y visitantes. Prueba de ello es que no se presentaron incidentes ni situaciones lamentables durante el desarrollo del Concurso Nacional de Tractomulas”.

Además, aunque reiteraron que no tuvieron problemas con Castaño o su equipo de trabajo, ofrecieron disculpas públicas si algo molestó al artista. “Si en algún momento nuestras acciones o palabras, orientadas a garantizar la seguridad del artista, generaron incomodad o malestar, ofrecemos disculpas sinceras”.

Jhon Alex Castaño anunció que demandará al alcalde de Samacá - crédito @jhonalexcastano/Instagram

Sin embargo, en la parte final del comunicado el alcalde reconoció que se registró un altercado entre Castaño y trabajadores del evento, que habrían tenido como origen que el cantante tuvo un “comportamiento indebido”.

“El señor Jhon Alex Castaño demostró que no le interesa tener contacto con las raíces de los pueblos y eso nos quedó muy claro”, se lee en el documento, en el que Castiblanco desmintió que haya amenazado de muerte o de agredir con arma de fuego a Jhon Alex Castaño o sus músicos.

Por último, desde la Alcaldía de Samacá reafirmaron su compromiso con la paz del país y le respondieron a Castaño, que anunció el inicio de un proceso legal en contra del alcalde municipal. “Quiero manifestar que estaremos prestos a atender cualquier requerimiento legal”, es como termina el comunicado citado.