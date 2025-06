El estreno de ‘MasterChef Celebrity 2025′ desató una ola de memes y reacciones en redes sociales: “Listos para criticar desde la sala de mi casa”

Usuarios compartieron imágenes y opiniones sobre los momentos más llamativos del primer capítulo, desde errores culinarios hasta interacciones entre los famosos participantes - crédito @masterchefcelebrityco/ Instagram - redes sociales

La noche del miércoles 18 de junio marcó el regreso de Masterchef Celebrity a la pantalla de Canal RCN, y la celebración por los diez años de éxito en la televisión.

El primer capítulo trajo no solo retos culinarios, sino también una avalancha de comentarios y memes que inundaron las redes sociales, donde los usuarios analizaron cada detalle del esperado estreno.

Desde el arranque del programa, las plataformas digitales reflejaron el entusiasmo por la selección de celebridades, la exigencia de las pruebas y el regreso de los reconocidos jurados Jorge Rausch, Nicolás de Zubiría y Belén Alonso.

El reto inaugural consistió en cocinar mojojoys, lo que exigió creatividad y determinación a todos los concursantes.

Las celebridades más comentadas durante el estreno fueron Valentina Taguado, Raúl Ocampo, Rodrigo Candamil, Valeria y René Higuita, quienes generaron risas y comentarios por sus ocurrencias y reacciones frente a los retos.

Entre los temas más virales estuvieron las graciosas equivocaciones en la cocina, las expresiones de los famosos y la sorpresa de los espectadores ante la dificultad inicial.

Los memes, como ya es tradición en cada temporada, capturaron los momentos más insólitos y emotivos, reflejando tanto el apoyo como las críticas de los seguidores del reality.

Así reaccionaron las redes sociales trans la llegada del décimo aniversario del programa - crédito X

“Listo para criticar los platos desde la sala de mi casa y sin degustar gusanos”, fue una de las publicaciones más vistas en X que se refiere de manera cómica el primer reto del programa. “Yo así criticando todos los platos cuando se me quema hasta un agua hervida”, escribió otro usuario.

Otros internautas destacaron la belleza de varias celebridades que están en esta temporada.

“voy a MasterChef por la trama: la trama:”, escribió un usuario presumiendo la belleza de Valentina Taguado y Valeria, otra internauta añadió: “La trama de esta temporada promete”, refiriéndose a la presencia de Raúl Ocampo y Mario Yepes.

Televidentes aseguraron que la belleza de algunas celebridades es el motivo por el que estarán atentos al programa - crédito redes sociales

Una de las situaciones más cómicas de la noche corrió por parte del exarquero René Iguita, quien presentó en su primer reto un tradicional “corrientazo”, que junto con sus ocurrencias desataron los comentarios en redes sociales. “Raush: ¿término de la carne? René: no sé. René es la cagada marica", comentó un televidente. “El plato de René”, escribió otra internauta con la foto de una preparación que de carne, arroz, tomate servida en un balde de agua.

El plato del exarquero desató las burlas en redes sociales - crédito X

Otros televidentes compararon el estreno del programa de cocina con el anterior reality del canal, La casa de los famosos, y aseguraron que en este “si hay celebridades de verdad”. “Mira un reality con famosos de verdad, mostrando talentos reales. No como el señorito fandoms tóxicos y fastidiosos”, escribió un internauta junto a la fotografía de la famosa escaña de la serie Malcolm in the middle.

Los seguidores del programa de cocina aseguran que en MasterChef sí hay celebridades reconocidas - crédito redes sociales

Incluso algunos bromearon con la participación de la actriz Patricia Grisales, hermana de la jurado de Yo me llamo Amparo Grisales y recordaron que los dos realities se están enfrentando en la hora prime. “Amparo viendo que su hermana está trabajando con la competencia”, comentó un usuario con la foto de “la diva de Colombia” haciendo un mal gesto.

Internautas recordaron que Amparo compite desde la mesa de jurados de 'Yo me llamo' mientras su hermana está en la nueva temporada de 'MasterChef' - crédito redes sociales

“Marica, cómo van a iniciar MasterChef poniéndolos a cocinar mojojoy JAJAJAJAJA VUÉLVANSE SERIOS, se pasaron y lo saben”, escribió un internauta que criticó el primer reto, además el mensaje fue acompañado con un cómico video de Emiro Navarro durante su participación en La casa de los famosos.

Los seguidores del programa cuestionaron el reto que les tocó hacer a los famosos en la primera noche - crédito X

“En la temporada pasada los trataron todo suave con los ingredientes de la caja misteriosa y en esta de una se fueron con violencia con el mojojoy”, comentó otro televidente sobre el primer reto delo programa.

Los seguidores del show aseguran que están ansiosos por conocer a la villana o villano de esta temporada - crédito redes sociales X

Por otro lado, los televidentes aseguraron que están emocionados por conocer cuál de las celebridades desatará el drama en la cocina como en las temporadas anteriores. “Inicio mi reality favorito que lo único que quiero saber es quien será la villana o villano de esta temporada”, comentaron en X.