Golpe contra las disidencias de ‘Calarcá‘: Ejército abatió a alias Tornillo, temido cabecilla de finanzas en el Huila

Jhon Medina, alias Tornillo, sería el encargado de las finanzas del grupo armado disidente en el Huila - crédito Ejército Nacional/REUTERS

En medio de la tensión tras el anuncio del Gobierno nacional de no extender el cese al fuego bilateral con el Estado Mayor de los Bloques y Frente (Embf) de las disidencias de las Farc, liderados por Alexander Díaz, conocido como alias Calarcá y Andrey Avendaño, comandante del Frente 33, se anunció un contundente golpe contra esta estructura armada en el Huila.

De acuerdo con información conocida por Caracol Radio, un enfrentamiento armado de al menos 12 horas entre el Ejército Nacional y las disidencias del frente Rodrigo Cadete de las Farc dejó como resultado la muerte de Jhon Medina, conocido como alias Tornillo, temido cabecilla de finanzas de esta estructura en el mencionado departamento.

El combate tuvo lugar en las veredas Macal y San Pablo, en el municipio de Suaza (Huila), y también resultaron capturados cuatro integrantes del grupo armado.

El jefe disidente era el encargado de las extorsiones a comerciantes y ganaderos en el Huila - crédito Colprensa

Alias Alex o Tornillo, de 39 años, era señalado por las autoridades como uno de los principales responsables de extorsiones y asesinatos en las zonas rurales de los departamentos de Huila y Caquetá.

Cabe señalar que desde las primeras horas de la mañana del jueves 17 de abril, habitantes de Suaza habían reportado enfrentamientos entre estos grupos armados. De hecho, en los videos difundidos a través de redes sociales se escuchan intensas ráfagas de fuego, evidenciando la magnitud de los enfrentamientos.

De acuerdo con los reportes preliminares, las autoridades incrementaron su presencia en la zona tras la divulgación de panfletos que citaban a la comunidad a una reunión, generando alarma ante la posibilidad de un nuevo caso de reclutamiento forzado de menores.

Sin embargo, después de realizar las verificaciones iniciales, esta hipótesis fue descartada. Las investigaciones confirmaron que la convocatoria fue organizada por “Urias Perdomo” y el presunto integrante abatido alias Tornillo.

El ataque representa un contundente golpe contra la estructura comandada por alias Calarcá - crédito Fotomontaje -(Presidencia/AFP)

La reunión tuvo lugar el miércoles 16 de abril de 2025, en la escuela de la vereda El Macal, localizada en una zona limítrofe con el municipio de Timaná. Conforme a declaraciones del secretario de gobierno del Huila, Juan Carlos Casallas, en esta reunión los guerrilleros impusieron diversas reglas de comportamiento y restricciones a la movilidad de los habitantes. Los panfletos se distribuyeron en la vereda El Macal, así como en la vereda San Pablo, ambas adscritas al corregimiento de Gallardo.

La trayectoria de alias Tornillo en las disidencias comandadas por “Calarcá”

Jhon Medina llevaba aproximadamente 13 años vinculado a las disidencias de las Farc. Durante este tiempo, se desempeñó como jefe de finanzas del frente Rodrigo Cadete, siendo el encargado de coordinar actividades ilícitas como la distribución de panfletos, amenazas, extorsiones y presiones económicas a comerciantes, ganaderos y agricultores de la región. Estas acciones se extendían tanto en áreas urbanas como rurales de municipios clave en Huila y Caquetá.

Las autoridades lo tenían identificado como uno de los principales responsables de las exigencias económicas en el corregimiento de Zuluaga, en el municipio de Garzón (Huila). Según detalló en su momento el secretario de Gobierno del Huila, Edgar Martín Lara, alias Tornillo incluso citaba a comerciantes y empresarios de la zona urbana a reuniones en áreas rurales para imponer sus demandas económicas.

En esta zona, la comunidad había sido citada por las disidencias de las Farc a través de panfletos - crédito @SVCNoticias/X

Y es que alias Tornillo también es señalado como el presunto responsable de dos hechos violentos ocurridos en Zuluaga durante el mes de febrero de 2024, los cuales incrementaron el temor entre los habitantes. El primero de estos incidentes fue el asesinato de José Alonso Romero, conocido como “El Paisa”, un comerciante de carne que fue atacado en su establecimiento comercial. El crimen ocurrió cuando dos hombres en motocicleta llegaron al lugar, y uno de ellos disparó repetidamente contra Romero antes de huir.

Las autoridades manejaron la hipótesis de que este asesinato pudo haber sido motivado por la negativa de Romero a pagar las extorsiones exigidas por el grupo armado. Sin embargo, el entonces secretario de Gobierno señaló que no existían denuncias previas de extorsión por parte de la víctima. “Que conozca no estaba la denuncia en el registro, no se sabía que estaba pasando en el lugar sino después de que suceden los hechos”, afirmó Lara en ese momento.

El segundo hecho ocurrió el martes siguiente al asesinato del comerciante, cuando una granada de mano fue lanzada hacia una cancha sintética en Zuluaga. Aunque el artefacto no se activó, el incidente generó gran preocupación entre los habitantes.