Federico Gutiérrez destacó la captura de tres supuestos abusadores de menores en Medellín, pero en menos de dos días todos quedaron libres

Tres extranjeros capturados por explotación sexual de menores en Medellín habrían quedado en libertad en menos de 48 horas - crédito @FicoGutierrez/X - @ficogutierrez/Instagram

Un caso que ha generado controversia y preocupación en Medellín involucra a tres hombres extranjeros detenidos por presuntos delitos de explotación sexual de menores, quienes fueron liberados en menos de dos días tras su captura.

Según informó El Armadillo en la red social X, las detenciones ocurrieron el viernes 14 de marzo de 2025 en dos operativos distintos, pero las decisiones judiciales permitieron que los implicados quedaran en libertad, aunque continúan vinculados a las investigaciones.

El primer caso tuvo lugar en la madrugada del viernes en un apartamento alquilado ubicado en el sector de Provenza, en el barrio El Poblado, donde las autoridades detuvieron a Fernando José Espinosa, de 24 años y originario de República Dominicana, y a Philip Antony Nesmith, de 38 años y proveniente de Nueva York, Estados Unidos. Ambos habían llegado a Colombia el 11 de marzo y se encontraban hospedados en el inmueble donde se produjo el incidente.

Tres extranjeros detenidos por explotación sexual infantil en Medellín son liberados en menos de dos días - crédito @elarmadilloco/X

De acuerdo con el reporte policial, la captura fue posible gracias a una llamada a la línea de emergencias 123, en la que se alertó sobre la presencia de una adolescente de 14 años en el lugar. La menor denunció que los hombres le habían ofrecido 400 dólares a cambio de relaciones sexuales, una suma que no le fue entregada.

El segundo operativo se realizó al mediodía del mismo viernes en un apartahotel del barrio La Castellana, en Laureles, donde fue capturado en flagrancia Andrés Felipe Alcalá, un hombre de 37 años con doble nacionalidad colombo-mexicana.

Según las autoridades, Alcalá había ingresado a una habitación con una joven de 16 años, con quien habría pactado un encuentro sexual a cambio de dinero. Durante su detención, el hombre intentó resistirse, lo que derivó en un cargo adicional por violencia contra servidor público.

A pesar de las acusaciones, los tres hombres detenidos en Medellín por presuntos delitos de explotación sexual infantil fueron liberados en menos de 48 horas por decisiones judiciales - crédito @elarmadilloco/X

En ambos casos, las capturas fueron legalizadas por el Juzgado 42 Penal Municipal de Garantías de Medellín, y los tres hombres fueron imputados por el delito de demanda de explotación sexual comercial con menor de 18 años; sin embargo, ninguno de los acusados aceptó los cargos.

Según la información que compartió El Armadillo, Espinosa y Nesmith quedaron en libertad al día siguiente de su detención, mientras que Alcalá fue liberado el domingo 16 de marzo. En este último caso, la Fiscalía General de la Nación no solicitó una medida de aseguramiento, lo que permitió que el acusado enfrentara el proceso en libertad.

“Tal y como consta en los registros judiciales, los dos extranjeros detenidos en El Poblado quedaron en libertad al día siguiente por decisión judicial, pero seguirán vinculados a la investigación (...) El Juzgado 42 Penal Municipal de Garantías legalizó la captura de Alcalá y el detenido también se declaró inocente. El domingo 16 de marzo, Alcalá quedó en libertad. Aunque seguirá vinculado a la investigación, la Fiscalía no solicitó una medida de aseguramiento en su contra”, escribió la cuenta citada de X.

Manuel Villa Mejía, secretario de Seguridad de Medellín, defendió las decisiones judiciales sobre la liberación de los tres detenidos, asegurando que no hubo irregularidades en el proceso - crédito @elarmadilloco/X

El secretario de Seguridad de Medellín Manuel Villa Mejía, confirmó a la cuenta citada que los tres hombres continúan vinculados a las investigaciones, pero enfatizó que las decisiones de libertad fueron tomadas por los jueces con base en los argumentos presentados por la defensa: “La decisión de libertad es del juez y es por argumentos de la defensa, nada tiene que ver con irregularidades dentro del proceso”.

Villa también aseguró que no hubo irregularidades en los procedimientos policiales y judiciales, y que desde la Alcaldía se notificó a la agencia HSI de la embajada de Estados Unidos y a Migración Colombia para que realicen las verificaciones correspondientes.

El alcalde de Medellín Federico Gutiérrez ya había hecho público el caso de los tres detenidos. A través de la red social X, el 15 de marzo, expresó su rechazo hacia estos y afirmó que las autoridades seguirían actuando con firmeza contra quienes lleguen a la ciudad con intenciones de explotar a menores.

El alcalde de Medellín Federico Gutiérrez, expresó su rechazo a los delitos de explotación sexual infantil, pero no ha comentado sobre la liberación de los tres extranjeros involucrados en el caso - crédito @FicoGutierrez/X

“Capturamos a 3 ciudadanos extranjeros: un dominicano, un estadounidense y un colombo mexicano, por el delito de Demanda de Explotación Sexual Comercial con menor de 18 años (...) Los tres extranjeros capturados fueron dejados a disposición de las autoridades competentes. El mensaje sigue siendo claro: aquellos que vengan a explotar a nuestros niños, niñas y mujeres, no solamente no son bienvenidos, los perseguiremos hasta capturarlos. Estos depravados seguirán cayendo”, declaró el mandatario en su momento; sin embargo, no se ha pronunciado sobre la supuesta libertad de los tres supuestos abusadores de menores.

La liberación de los tres hombres ha puesto en evidencia las dificultades del sistema judicial colombiano para enfrentar este tipo de delitos. Según El Armadillo, las razones detrás de las decisiones judiciales permanecen bajo reserva debido a la naturaleza de los casos, que involucran a menores de edad. Sin embargo, la falta de medidas de aseguramiento ha generado críticas y cuestionamientos sobre la efectividad de las leyes y los procedimientos en la protección de las víctimas.

“Las razones de la Fiscalía para no pedir medida de aseguramiento para Alcalá (la captura de Laureles) y del juez para no ordenarlas en el caso de las capturas de El Poblado están bajo reserva por tratarse de delitos con menores de edad de 14 y 16 años”, compartió la cuenta en la plataforma citada.

El caso de los tres detenidos por explotación sexual infantil en Medellín ha generado controversia, luego de que los tres fueran liberados en menos de dos días - crédito @elarmadilloco/X