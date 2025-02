Así fue la confrontación de Miguel Uribe y Gloria Flórez en el Senado por la que fue criticado: “Señora, no sea hipócrita”

El senador Miguel Uribe criticó a la senadora Gloria Flórez y sus aseveraciones llevaron a la terminación anticipada de la sesión - crédito @MiguelUribeT/X

La Sesión Plenaria del Senado de la República del 26 de febrero de 2025 se convirtió en un campo de batalla luego de que algunos congresistas del Pacto Histórico criticaran la presencia de un camarógrafo, autorizado para le ingreso al recinto por parte del senador Miguel Uribe. Según denunciaron, el joven que estaba grabando lo que pasaba estaba haciendo seguimiento a su labor, pese a que o haría parte de la Unidad de Trabajo Legislativo (UTL) del congresista.

Los senadores Wilson Arias y Gloria Flórez salieron del lugar a solicitar los nombres del camarógrafo y de otras personas que estaban en el recinto, y, en consecuencia, Miguel Uribe intervino y cuestionó la manera como los congresistas abordaron a los “jóvenes”. Aseguró que, con un “estilo” mafioso, insultaron a los jóvenes y trataron de “pisotearlos” con sus cuestionamientos.

Luego de lo ocurrido, Uribe se pronunció en la plenaria, defendiendo las grabaciones que estaba haciendo el camarógrafo (que contó con la autorización de ingreso del presidente del Senado, Efraín Cepeda), y criticando a los congresistas involucrados por exigir respeto, después de haber protagonizado el altercado. Los tildó de “hipócritas” y de “sinvergüenzas”, por lo que Cepeda tuvo que solicitar que moderara su lenguaje.

“Entiendo que la estrategia de los que han sido verdugos y victimarios es victimizarse y aquí vienen rasgándose las vestiduras, como si fueran pobres abuelitas, pero son lobos con piel de oveja (…) No sean sinvergüenzas e hipócritas. Y yo salí a defenderlos (…) Ni sinvergüenza ni hipócrita es una grosería, que no les guste, pues yo entiendo”, aseveró el senador.

Posteriormente, se dirigió a la senadora Gloria Flórez, negando que la estuviera intimidando y afirmando que, pese a que es bienvenida en el Congreso de la República, no hay justificación para su conducta. Inmediatamente, elevó el tono de su voz y volvió a referirse a ella como una persona “hipócrita”, término que utilizó en repetidas ocasiones, tanto así, que empeoró el ambiente en el lugar y tuvieron que apagar su micrófono. “No sea hipócrita, no sea hipócrita, señora, no sea hipócrita. Además, son los que han empuñado armas, son los que han hecho alianza con las Farc ahí sentada”, afirmó el senador, visiblemente alterado.

En ese momento, buena parte de los presentes se unieron a la discusión, impidiendo el avance de la sesión, por lo que, tras varias advertencias, el presidente del Senado tuvo que dar por terminado el encuentro: “Se levanta la sesión por desorden, qué vergüenza aquí en la plenaria del Senado”, indicó el funcionario, asegurando que posteriormente se establecerán las sanciones pertinentes por lo ocurrido.

La senadora del Pacto Histórico se pronunció al respecto a través de su cuenta de X, cuestionando las declaraciones de Miguel Uribe en contra de su colega Gloria Flórez. Desde su perspectiva, sus palabras fueron violentas y la manera como el presidente del Senado abordó los hechos no fue adecuada.

“Esto es violencia política contra el @PactoCol y las mujeres @MiguelUribeT. Usted votó por un proyecto de ley que la sanciona ¿no lo leyó? Ahí está pintada su coherencia. Aquí lo vemos violentando a la senadora @GloriaFlorezSI con el beneplácito del presidente del Senado @EfrainCepeda. Mi rechazo a estos actos y abrazo solidario a mi compañera @gloriaflorezsi y compañero @wilsonariasc”, escribió

Por su parte, el congresista Uribe, que aspira a la Presidencia de la República, defendió sus declaraciones, justificándolas con la libertad de prensa y de expresión y recalcando que sus homólogos en el Congreso amedrentaron a los jóvenes que estaban en el recinto haciendo su trabajo de comunicar lo que pasaba en la sesión.