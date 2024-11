Ejército reporta ataque de las disidencias de las Farc con dron explosivo en zona rural de Jamundí

Un dron con explosivos cayó en zona rural de Jamundí - crédito Luisa González/REUTERS

Jamundí es nuevamente el blanco de ataques con drones explosivos por parte del frente Jaime Martínez de las disidencias de las Farc. El primero, al parecer, se registró en la noche del miércoles 6 de noviembre, en el barrio Ciudad de Dios, mientras que hacia la 1:00 p. m. del jueves 7, el Ejército Nacional reportó un atentado, específicamente, en el corregimiento de Robles.

De acuerdo con el reporte del Comando Conjunto N°2 Suroccidente de las Fuerzas Militares, el ataque se produjo mientras las tropas realizaban labores de seguridad en la zona, cuando “fue lanzado un artefacto explosivo acondicionado en un dron, el cual se presume iría dirigido contra nuestras tropas desplegadas en esta zona del departamento”, indicaron las Fuerzas Militares.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

El ataque fue dirigodo a las tropas del Ejército que mantienen en la zona - crédito Ernesto Arias/EFE

Afortunadamente, este hecho delictivo no dejó personas civiles ni uniformados heridos, tampoco daños estructurales: “Rechazamos la utilización indiscriminada de estos artefactos explosivos que son una grave infracción al DIH y una flagrante violación a los DD.HH”, añadió la institución.

Asimismo, enfatizaron en que las labores para garantizar la seguridad en el sector se mantendrán y así proteger a la población civil de las acciones armadas de la estructura criminal. “Las tropas del @COL_EJERCITO mantienen el dispositivo de seguridad en la zona y continuamos con nuestra misión de salvaguardar el territorio y a sus pobladores”, dijeron, vía X.

Policía Metropolitana de Cali no halló explosivos en dron que cayó en Ciudad de Dios en Jamundí

Cabe señalar que, hacia las 10:00 p. m. del miércoles 6 de noviembre, la comunidad del barrio Ciudad de Dios, en Jamundí, alertó a la Policía del ruido de lo que parecía ser una fuerte explosión. Las cámaras de seguridad del sector alcanzaron a registrar el movimiento brusco que habría provocado la caída de un dron, que se especuló en un principio que fue el que provocó la supuesta detonación; sin embargo, el coronel Germán Alfonso Manrique Cornejo, comandante (e) de la Policía Metropolitana Santiago de Cali, aclaró la situación reportada.

Cámaras de seguridad registraron la supuesta explosión, que fue desmentida por las autoridades. Sin embargo, continúan investigando - crédito @ColombiaVozAVoz/X

“Siendo las 10:00 p. m. aproximadamente, en el barrio Ciudad de Dios, del municipio de Jamundí, la ciudadanía reportó la caída de un dron. De inmediato fueron desplegadas las unidades de vigilancia para realizar la verificación del caso, logrando la localización del elemento frente a una vivienda”, explicó el coronel Manrique.

Agregó que al realizar la verificación de la aeronave no tripulada no hallaron restos de explosivos, incluso, agregaron que no se había destruido del todo con la caída. “(...) descartando la presencia de material explosivo. Se investiga su procedencia y se reitera el compromiso interinstitucional con la seguridad de los habitantes de Jamundí”, añadió el coronel.

No obstante, las autoridades continúan con la verificación de la zona para determinar cuál fue el ruido que los despertó a esa hora de la noche, o si efectivamente se produjo como consecuencia de la caída de dispositivo a gran altura.

Policía aclaró supuesto ataque con dron explosivo en barrio Ciudad de Dios de Jamundí - crédito Policía Cali

Y es que la comunidad jamundeña mantiene en vilo, luego de vivir las consecuencias de la violencia por parte de los grupos armados al margen de la ley en varios hechos ocurridos en lo corrido de 2024. De hecho, hacia las 7:00 p. m. del miércoles 16 de octubre, se reportó un atentado terrorista que estremeció a los habitantes del centro de Jamundí, tras la detonación de un artefacto explosivo que dejó un policía afectado.

Incluso, el exalcalde de Jamundí Andrés Felipe Ramírez fue uno de los afectados, al afirmar que la explosión ocurrió justo al frente de la vivienda de sus padres, razón por la que se dirigió al lugar de los hechos para verificar los daños. Afortunadamente, informó que sus padres salieron ilesos.

“¡Dios mío! Una explosión justo en la casa donde viven mis papás en Jamundí. Esto no puede estar pasando, qué pesadilla lo que sucede en nuestro municipio. Me dirijo en este momento para saber que están bien. Les pido sus oraciones”, escribió el exalcalde en su cuenta personal de X.