Pasajero olvidó $10 millones en un taxi y el conductor se los devolvió

El dinero fue entregado intacto al dueño, que agradeció al taxista - crédito Fredy Sanchez / Getty images

Un acto de honestidad llamó la atención de los colombianos, por lo que decidieron compartirlo ampliamente a través de las redes sociales. El protagonista de la historia es Alfonso Navarro, un experimentado taxista de Barrancabermeja (Santander), que ahora es reconocido por sus valores e integridad.

El conductor, que lleva 15 años trabajando en el transporte público, se encontró con una alta suma de dinero que olvidó un pasajero al interior de su vehículo. Eran un total de $10 millones, por lo que, sin dudarlo, se dispuso a buscar al dueño del dinero.

Navarro explicó la situación a través de diferentes audios que fueron difundidos en redes sociales y en los que expresa su sorpresa ante el inesperado hallazgo: “Estaba indeciso de quién era, pero yo solamente había hecho tres servicios, pero apareció el dueño, gracias a Dios”, comentó a un conocido.

El conductor aseguró que se percató de que el dinero estaba destinado para cerrar un negocio, lo que lo llevó a reafirmar su clara postura de no quedarse con algo que no le pertenecía.

Esta acción ha sido destacada en todo el país, donde se recuerda la importancia de estos valores - crédito Camila Díaz/Colprensa

En su relato, el taxista declaró que no sabía que el pasajero llevaba tanto dinero, lo que lo hizo investigar cuidadosamente entre los clientes que había transportado ese día para evitar entregar la suma a la persona equivocada, así que preguntó detalles como la denominación de los billetes que se encontraban en el vehículo, asegurando que varios pasajeros le mintieron.

La clave fue el tipo de billetes que tenía en su poder, pues los pasajeros que querían quedarse con el dinero aseguraron que estaban distribuidos en fajos entre $2.000 y $5.000, lo que no era real, pues los billetes eran de $50.000.

Finalmente, logró contactarse con el verdadero propietario, que conservaba su número de teléfono: “Ya hice la entrega, gracias a Dios. Me regaló 60 barritas ($60.000). Todo eso es bendición. Lo importante es no quedarse con lo que no es de uno, entonces esa fue la obra que yo hice hoy”, declaró el conductor.

Los comentarios positivos no tardaron en llegar, pues a través de las redes sociales, muchos de los internautas de Santander y otras regiones del país reconocieron el honrado gesto de Navarro: “Ante la escasez, existen personas con principios y valores. Dios lo premiará más adelante”, dijo una usuaria de Facebook, donde se difundió la historia.

Cabe mencionar que, algunos de los conocidos del taxista le recomendaron en repetidas oportunidades quedarse con el dinero. Sin embargo, para Navarro esta no era una opción, pues consideraba que no debía quedarse con algo ajeno.

Aunque el monto que recibió no fue mayor, el taxista afirmó tener su conciencia tranquila - crédito Colprensa

Este gesto generó todo un debate en las plataformas digitales sobre las recompensas. Algunos usuarios señalaron que el propietario debería haberle otorgado una compensación mayor por su honestidad, aunque para el conductor las verdaderas recompensas son morales y espirituales, pues en sus propias palabras dijo: “No es lo que me dio, así fueran las gracias o que me diga Dios te bendiga”.

Entre tanto, algunos de los colombianos consideraron que estas historias se viralizan por lo que no son comunes en el territorio, lo que demuestra la falta de valores. “Tan mierda está la sociedad que devolver algo es noticia nacional” y “En Bogotá eso no pasa, si uno antes de subirse a un taxi ya sabe que lo van a atracar”, fueron algunas de las reacciones que destacan la mala percepción que los colombianos tienen del gremio.

La acción de Alfonso Navarro destaca la importancia de la honestidad, teniendo en cuenta que estos actos no son frecuentes en el país, donde los ciudadanos esperan cualquier oportunidad o mal llamado “papayazo” para poder quedarse con cualquier cosa que no les pertenece.