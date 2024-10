Familiares de joven que murió en extrañas circunstancias en estación de Policía afirman que “lo mataron”

La Policía dice que el joven se suicidó y los familiares culpan a un oficial - crédito Freepik

Los habitantes del Tolima no salen del asombro por el fallecimiento de un hombre al interior del calabozo de la estación de Policía del barrio El Salado, ubicado en Ibagué, después de que supuestamente fuera detenido allí y la guardia lo encontrara suspendido de una cuerda.

La víctima fue identificada como Yefferson Baquero, de 20 años, que se encontraba internado en este lugar. De acuerdo con el reporte oficial que fue entregado por la Policía Metropolitana de Ibagué, el joven se habría suicidado en la tarde del 6 de octubre de 2024; sin embargo, la familia cree que esta no es la versión real.

“Momentos después de haber sido ingresado, un policía se percató que el hombre estaba suspendido de una cuerda, por lo que rápidamente, le prestaron la ayuda, pero lamentablemente, al verificar, ya se encontraba sin signos vitales”, expresaron las autoridades a través de un comunicado.

Familiares descartan que Yefferson se suicidara

Eder Nieto, uno de los hermanos de la víctima, dijo que la versión entregada por la Policía es falsa: “Eso es una mentira que mi hermano se ahorcó, a mi hermano lo mataron, lo mató a la policía del CAI del Salado. Eso es una mentira porque mi hermano siempre mantenía muy alegre, muy contento, no tenía problemas”, expresó citado por el medio local El Olfato.

Del mismo modo agregó lo siguiente: “Mi hermano no se mató, mi hermano era un pelado alegre, contento, él no se mató, esa vil mentira que dijeron, él no se mató nunca. No, él era un muchacho gracioso, trabajador, alegre, buen hermano”, puntualizó el familiar.

Alcaldía pide celeridad en la investigación

El joven habría sido amenazado por un oficial de Policía - crédito Pixabay

La alcaldesa de Ibagué, Johana Aranda, se refirió a esta polémica situación, asegurando que las autoridades deben avanzar rápidamente en el esclarecimiento de los hechos y así lograr que la verdad salga a flote para dar un parte de tranquilidad a la comunidad.

“Hoy quiero dejar aquí un mensaje muy claro, he sido contundente con la solicitud a nuestra Fuerza Pública, a nuestra Fiscalía, para agilizar la investigación y hablar con la verdad y la justicia. Toda la solidaridad para la familia, pero les he pedido el esclarecimiento total de los hechos, información que estaremos entregando de primera mano”, explicó la mandataria de la ciudad.

Del mismo modo, la alcaldesa aprovechó su intervención para hacer un llamado al respeto a todos los habitantes de la ciudad, teniendo en cuenta los altos índices de criminalidad que se han registrado en el sector.

“Los delitos que han aumentado en Ibagué se dan por la falta de tolerancia, de empatía, el respeto por el otro, el respeto por la vida; yo creo que el mensaje tiene que ser este y pues hacemos un llamado a todos los ibaguereños a poner de nuestra parte”, reiteró la alcaldesa Johana Aranda.

Entre tanto, explicó que hay otros delitos que continúan incrementando, entre los que se destaca la violencia intrafamiliar, que “También está generando un impacto muy negativo en la sociedad”, por lo que se continúa trabajando para evitar estos delitos.

Los familiares afirman que cuando les entregaron el cadáver del joven se percataron de que aún tenía los cordones - crédito Pixabay

Un oficial habría amenazado al joven

De acuerdo con los familiares, la víctima habría recibido amenazas por parte de un uniformado, por lo que aseguran que esta situación tuvo algo que ver en su fallecimiento. Y es que el joven de 20 años fue detenido porque, supuestamente, protagonizó “alteraciones a la convivencia ciudadana” y porque portaba un arma blanca.

Sin embargo, los allegados indican que fue una pelea leve, con empujones y que en ningún momento se utilizaron armas blancas; además, afirman que el presunto suicidio fue un montaje: “No tenía cómo suicidarse. Él estaba esposado y los cordones de sus zapatos seguían en su lugar. Nos están mintiendo (...) Un policía lo tenía entre ojos. Le había dicho que, si volvía a la estación, lo iba a matar”, dijo Yuri Baquero, hermana del joven a Blu Radio.