Maná rompe relaciones con Nicky Jam por su apoyo a Donald Trump

Maná canceló la colaboración con Nicky Jam después de expresar su apoyo a la candidatura de Donald Trump - crédito @manaoficial/Instagram

Maná es una de las agrupaciones de pop-rock en español, que ha conquistado el corazón de sus seguidores con temas como Labios compartidos, Oye mi amor y Mariposa Traicionera. En Colombia, uno de sus más grandes éxitos musicales formó parte de la banda sonora de la serie De pies a cabeza, que lleva el mismo nombre del tema que se hizo popular en la década de los noventa.

Recientemente, los mexicanos habían decidido lanzarse a una colaboración con el reguetonero Nicky Jam con este tema que los catapultó a la fama en el territorio cafetero. Sin embargo, una intervención del puertorriqueño en uno de los discursos del candidato a la presidencia de los Estados Unidos, Donald Trump, consiguió que la agrupación rompiera cualquier tipo de lazo con el intérprete de El Perdón.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

Maná se pronunció en sus redes sociales y retiró la colaboración con Nicky Jam de todas las plataformas digitales - crédito @manaoficial/Instagram

Con un corto, pero contundente comunicado, los integrantes de la banda mexicana expresaron su desacuerdo con las palabras expresadas por la estrella del reguetón el viernes 13, teniendo en cuenta los constantes ataques en los que se ha visto involucrado el candidato presidencial y empresario norteamericano. “Maná no trabaja con racistas”, apuntó un comunicado de la banda en cabeza de Fher Olvera replicado en la red Instagram.

“Durante los últimos 30 años Maná ha apoyado y defendido los derechos de los latinos en el mundo. No existe negocio o promoción que valga más que la dignidad de nuestra gente. Por eso, hoy Maná decidió bajar su colaboración con Nicky Jam de ‘Pies a Cabeza’ de todas las plataformas digitales”, señaló la agrupación originaria de Guadalajara en su texto.

Donald Trump confundió al reguetonero con una mujer

El expresidente y candidato republicano a la presidencia de EEUU, Donald Trump confundió a Nicky Jam con Nicki Minaj - crédito Bizuayehu Tesfaye/EFE

En medio del mitin político que se desarrolló en Las Vegas, Nevada, donde el candidato a la presidencia de los Estados Unidos habló con sus seguidores, tuvo un “lapsus” al confundir a Nicky Jam con la rapera norteamericana Nicki Minaj. El hecho quedó registrado en video en el que, incluso, se refiere al puertorriqueño como “ella” y aseguró que “está buenísima”, mientras preguntaba dónde se encontraba la artista.

“¿Conocen a Nicky? Está buenísima. ¿Dónde está Nicky?”, mientras el artista perplejo por la situación obediente subía al escenario. Al percatarse de la situación, Trump intentó salir bien librado de la confusión que se había generado y dijo: “Oh, mira, me alegro de que él suba”.

Qué dijo Nicky Jam al subir al escenario

Vestido con una sudadera negra -atuendo que se ha popularizado en el armario del artista- y una gorra en color rojo, característico de la campaña Trump, en la que se lee el texto: “Make America great again”, Nicky Jam se mostró emocionado de poder conocer a su ídolo político cara a cara y expresó lo que ha venido pensando de los últimos gobiernos estadounidenses.

El cantante subió a la tarima donde estaba el candidato y no dudó en pedir que lo apoyen en las elecciones - crédito Rechismes/Instagram

“Es un honor conocerlo, señor presidente. Las personas que vienen de donde yo vengo no suelen conocer al presidente. Así que soy afortunado”, afirmó el cantante. Además, no dudó en invitar al público asistente a apoyar a Donald Trump, haciendo énfasis en que “Han pasado cuatro años y no ha pasado nada. Necesitamos a Trump, necesitamos que vuelva. Let’s make America great again”, sentenció al final.

El espaldarazo de Nicky Jam durante el conversatorio en Las Vegas, se sumó al de varios artistas latinos que no comparten las políticas de los últimos años y muestran su apoyo a Trump, como Anuel AA y Justin Quiles, que también han expresado su apoyo al exmandatario a pesar de los escándalos que envuelven su candidatura y que lo llevaron a los estrados judiciales.