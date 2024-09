Sofía Vergara sufrió un accidente con su ropa en la calle: fue captada por los paparazzi “donde no da el sol”

Sofía Vergara pasó problemas con su vestido durante una salida por las calles de Los Angeles - crédito @sofiavergara/Instagram

Aunque todavía quedan más de tres meses por delante, no cabe duda que 2024 fue un año particularmente intenso para Sofía Vergara. La barranquillera fue tendencia mundial con su interpretación de Griselda Blanco en la miniserie Griselda de Netflix, que marcó su primer papel dramático en los Estados Unidos.

A esto le siguió el lanzamiento de su propia marca de café y su regreso al jurado de America’s Got Talent, con el que continúa acompañando a los televidentes en el país norteamericano cada noche con su carisma y belleza que dará a conocer el ganador de la actual temporada la próxima semana, según confirmó la colombiana en su cuenta de Instagram.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

El plano personal tampoco se quedó atrás, pues tras el final de su matrimonio con Joe Manganiello, la colombiana se dio una nueva oportunidad con Justin Saliman, doctor de profesión con el que mantiene una relación desde 2023, pero que solo se confirmó al público en los primeros meses del presente año.

Pero como a buena parte de las celebridades de Hollywood, la Toty no puede evitar ser blanco de los paparazzi cuando circula por las calles de Los Ángeles, y en las últimas horas fue captada por ellos durante un momento de particular tensión para la actriz. Un fotógrafo de Grosby Group registró a Vergara mientras llegaba al hotel Waldorf para almorzar con unos amigos, en el preciso momento en que el vestido que usaba, con un degradé entre fucsia y azul, se atascó “donde no da el sol”, según reportó el paparazzi.

Las imágenes difundidas del momento evidencian la vergüenza que sintió al percatarse de lo sucedido, mientras trataba de cubrir su parte trasera para que los fotógrafos no la captaran por completo, pese a lo cual fue evidente que sus piernas quedaron parcialmente descubiertas por el inconveniente que le generó el vestido. Igualmente, en las imágenes se aprecia la cara de vergüenza de Vergara, arreglando el atuendo en la parte de atrás.

Un paparazzi captó a Sofía Vergara en las calles de Los Angeles, en medio de un incómodo problema con su vestido - crédito The Grosby Group

No es la primera vez que la Toty pasa por estas situaciones. Durante la celebración de los Emmy Awards en 2012 (a los que estaba nominada en la categoría de Mejor actriz de reparto por su papel en Modern Family, el vestido que usaba se reventó en la parte trasera, lo que dejó al descubierto sus glúteos. De hecho, la propia actriz compartió el momento en su cuenta de X, tomándolo con sentido del humor.

Sofía Vergara recordó cómo lucía durante sus primeros años en Estados Unidos

La Toty procura no olvidar sus raíces, y es por eso que ocasionalmente publica imágenes en las que recuerda sus inicios en los Estados Unidos, con el firme objetivo de hacerse un lugar en la industria del entretenimiento.

El pasado lunes 9 de septiembre la colombiana compartió una galería de fotografías en la que sorprendió por su belleza cuando era más joven, luciendo un conjunto de camisa y jean de color blanco y unos tacones dorados. Pero lo que captó la atención de sus seguidores en los comentarios fue su color de cabello real, pues a diferencia del tono rubio que luce en la actualidad, la barranquillera es castaña natural.

La actriz compartió algunas imagenes en las que se aprecia cómo lucía en sus primeros años en Estados Unidos - crédito @sofiavergara/Instagram

Sofía Vergara respondió a Joe Manganiello

Durante una entrevista para Men’s Journal, el actor afirmó que no era cierto lo que dijo la colombiana frente a las razones de su divorcio.

“Se ha dicho mucho en la prensa sobre mi deseo de tener una familia. Eso simplemente no es cierto. Intentamos tener una familia durante el primer año y medio. Durante el primer mes que estuvimos saliendo. Le dije: ‘Si ya no quieres tener hijos, lo entenderé. Solo dímelo y sabré de qué se trata y no hay problema’. Pero ese no fue el caso con ella. Y le juré que nunca la dejaría si no funcionaba. Y no lo hice”, contó el actor, limitándose a decir que la causa principal “Fue porque dos personas se distanciaron, y a veces eso sucede”.

La actriz respondió al tema en charla con Variety, limitándose a dejar esa relación en el pasado. “Al final del día, nunca se sabe si eso es lo que dijo de verdad”, dijo. “He leído muchas cosas que he dicho y me he dicho: ‘¿Eh?’ ¿Qué voy a hacer, llamarlo? No sé si siquiera dijo eso”.