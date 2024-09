Liceth Córdoba reclamó a DimeloKing por publicar documentos falsos de su proceso contra Lowe León: “Periodismo irresponsable”

Liceth Córdoba recrimininó al creador de contenido DimeloKing por difundir documentos falsos de su proceso contra Lowe León en España - crédito @licethcordobar y @vamospalparcheee/Instagram

Durante las últimas semanas Liceth Córdoba fue noticia luego de conocerse que denunció a su pareja, el cantante Lowe León ante las autoridades por un episodio de violencia doméstica que tuvo lugar en su domicilio en España, país en el que se radicaron en 2024 junto a su hijo, justo después de una situación similar que tuvo lugar en Barranquilla y por la que también se abrió un proceso en contra de la expareja de Andrea Valdiri.

Mientras el proceso en territorio ibérico sigue su curso, se desató una polémica situación cuando el influenciador Dimeloking, reconocido por su difusión de lo relacionado con entretenimiento y lo que rodea el género urbano, publicó en sus redes sociales una noticia en la que afirmaba que las autoridades españolas le negaron las medidas de protección que solicitó.

En ellas, además del titular, DimeloKing había publicado un documento legal con sellos de la Generalitat Valenciana en el que se notificaba a Córdoba que no se le brindarían medidas de protección, debido a que “no se aprecian elementos de riesgo suficiente para motivar la adopción de la orden de protección interesada”, y dejando entrever que por encontrarse en medio de un proceso de divorcio “se aprecia que las partes tienen una relación conflictiva con base en cuestiones económicas”.

Aunque DimeloKing borró la publicación tras los reclamos de Liceth Córdoba, las capturas de pantalla circularon en plataformas digitales - crédito @babaditoscentrodenoticias2/Instagram

Córdoba reaccionó en los comentarios de dicha publicación de forma vehemente. Tachó a la cuenta de hacer “periodismo irresponsable”, negando la autenticidad del auto y afirmando que varios medios recibieron el supuesto documento, pero tras comunicarse con los abogados que llevan su caso confirmaron que el documento no era real. “Solo por tener visibilidad y hacer favores muestra algo que busca desacreditar y justificar lo injustificable”, expresó.

Sobre el hecho de que hubiese intereses económicos en su denuncia contra Lowe, Córdoba fue enfática: “Ni toda la plata del mundo podría restaurarme, dile a Lowe que te muestre el acta de conciliación que llegamos donde renunció aproximadamente al 70% de ganancias cuando fue él quien no quiso firmar capitulaciones”.

En su respuesta, Liceth remarcó en varias ocasiones que hubo alguien que “le pidió el favor” a DimeloKing de publicar el documento, aunque no dio indicios de quién sería. Eso sí, también tuvo un mensaje para esa persona. “La diferencia entre quien te pidió el favor, Lowe y yo, es que a mí me tiene sin cuidado que me enaltezcan”, señaló. Por último, en sus historias instantáneas advirtió que tomaría medidas legales contra el creador de contenido por la publicación. “Tendrás que rectificar y retractarte de esto. Ya te envío las evidencias a tu directo”, afirmo Liceth etiquetando no solo a DimeloKing, sino a los abogados que llevan sus casos contra León tanto en Colombia como en España.

Liceth Córdoba negó la información publicada por DimeloKing y anunció que tomaría medidas legales - crédito @babaditoscentrodenoticias2/Instagram

Aunque el creador de contenido borró la publicación, la cuenta de Instagram @babaditoscentrodenoticias2 rescató las capturas de pantalla de la publicación y la respuesta de Córdoba. Tras difundir lo ocurrido, los usuarios tuvieron la oportunidad de pronunciarse, remarcando que el documento que difundió DimeloKing tenía claras evidencias de ser falso. “Se nota que esos documentos son falsos con tan solo ver la letra, en vez de arial 12 utilizaron comic sans”, “Eso le pasa por andar como vieja chismosa y después dicen que no es amarillista”, “Acaso no ven el tipo de letra que usaron?”, fueron algunas de las respuestas que generó el hecho.

Abogado de Liceth Córdoba se refirió a la actualidad del proceso contra Lowe León

Jhonatan Peláez, apoderado de la expareja del cantante, confirmó que actualmente hay dos procesos en contra de Lowe, tanto en Colombia como en España, por violencia intrafamiliar - crédito @jhonatanpelaez/Instagram

A través de sus redes sociales, Jhonatan Peláez, apoderado de Liceth en Colombia, dio a conocer detalles no solo del proceso en contra de Lowe León en España, sino el que todavía cursa en su contra en Colombia por “víctima de violencia de género, violencia intrafamiliar, física y psicológica”, según expresó.

Peláez confirmó que dichos cargos fueron comprobados por la Fiscalía General de la Nación y hasta se citaron dos diligencias de traslados de acusación, pero el proceso se pospuso debido a que la pareja se reconcilió el pasado mes de abril. Una vez se mudaron a España se repitió la situación: el cantante fue acusado ante las autoridades, procesado y dejado en libertad mientras el proceso sigue su curso y se espera la confirmación de una fecha de juicio, en el que Liceth será representada por otro equipo de abogados en territorio español.

En el video, el abogado indicó que el proceso en Colombia no se ha cerrado. “En Colombia el proceso está vigente. Si bien Liceth en su momento lo perdonó pensando en recuperar su hogar, el proceso nunca se cerró”. Por esa razón el licenciado informó que están pendientes de que la Fiscalía anuncie fecha de traslado de acusación.

En cuanto a las medidas de protección para Liceth Córdoba, el abogado explicó que una jueza de Barranquilla las aprobó y actualmente siguen vigentes en Colombia “por el riesgo que esta persona [Lowe León] representa para Liceth”.