Roberto Cano reveló que el chef Jorge Rausch se la “montaba” con una expareja que tiene que ver con ‘MasterChef Celebrity’

En un episodio de MasterChef Celebrity, la sorpresiva salida de Roberto Cano dejó a los televidentes sorprendidos y revivió capítulos del pasado sentimental del actor colombiano.

Cano, conocido por papeles en producciones como Los Billis, Las Villamizar, Primate, Lala’s Spa, Distrito salvaje, Nadie me quita o bailao y Francisco el matemático, esa vez eligió la tonga para su presentación. Describió esta preparación como un plato típico ecuatoriano que consiste en una mezcla de arroz, maduro frito, pollo y salsa de maní, envuelto en hoja de plátano.

El actor habló con Infobae Colombia sobre esa preparación: “Tuve una novia que es de Manabí, bueno ella vive en Guayaquil, pero su familia es de Manta, que es de la región de Manabí y la región de Manabí es conocida por la culinaria en Ecuador, a gente dice que la mejor comida ecuatoriana es la comida manaba. En una ida a Ecuador, por un diciembre para una Navidad, la abuela de Erika, mi exnovia me enseñó a hacer la tonga porque me hizo ese plato un día y yo que, enloquecido con eso, más o menos me comí doscientos en 15 días. Me acordé como se hacía y creo que le hice honores (en MasterChef Celebrity). De hecho me escribieron mucho de Ecuador diciendo que gracias por llevar la comida de manabita a Colombia”.

El bogotano dijo que su expareja la presentadora de Masterchef Celebrity Ecuador, Érika Vélez, hizo un comentario sobre su preparación: “Creo que algo escribió, no me acuerdo dónde fue, creo que fue como en TikTok o alguna cosa así. Ella entrevistó a la abuela y la abuela decía que ella había sido la que me ha enseñado a hacer la tonga y que le tenía que dar el crédito y claro que le doy el crédito total, ella me enseñó esa tonga y eso sí se lo agradezco, aunque no sé si agradecerle porque me subí 7 kilos en ese paseo”.

Aunque, su exprometida no fue la única que se refirió a su preparación puesto que el actor reveló que el chef Jorge Rausch lo molestó en el programa por su pasada relación con Vélez, aunque pensó que en el set se la iban a montar por su exesposa Carolina Acevedo, ganadora del concurso en 2023: “Yo creía que me la iban a montar por Carolina, pero sabes que no me la montaron más con Erika que Carolina. Jorge Rausch me la montó, me dijo como: ‘sino le cuento a su exnovia’, pues él no la mencionó (a Erika), pero yo le dije: ‘no, ni le vaya a contar’ o alguna cosa así”.

Roberto Cano también confesó para este medio que no observó la edición en la participó Acevedo, pero la felicitó por su victoria: “La verdad no vi el Masterchef de Carolina, o sea, esa temporada yo no la vi, entonces no puedo decir absolutamente nada. Sé que ganó obviamente y la felicito porque no es fácil ganarse Masterchef, entonces mis felicitaciones y mis respetos siempre por eso”, expresó el actor.

Roberto Cano y Carolina Acevedo, que protagonizaron la telenovela Pobre Pablo en el año 2000, contrajeron matrimonio el 20 de julio de 2002 en una boda que se robó los titulares del entretenimiento colombiano. Sin embargo, dos años después, la unión llegó a su fin y Roberto Cano rápidamente inició una relación con la presentadora Rochi Stevenson, una unión que también fue muy comentada y que tampoco duró demasiado.

Mientras que el bogotano y la presentadora ecuatoriana Érika Vélez estuvieron comprometidos entre los años 2008 y 2009, esta pareja llamaba la atención tanto en sus carreras profesionales como por su vida en común, que fue ampliamente seguida por sus admiradores. Durante su tiempo juntos, Cano y Vélez compartieron momentos personales que también eran de interés de los medios y sus fanáticos.