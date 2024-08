Marta Lucía Ramírez calificó como una “crónica de una estafa anunciada” fallo del TSJ que ratificó la dictadura de Maduro

La exvicepresidenta Marta Lucía Ramírez no ha parado en sus pullas al dictador Nicolás Maduro - crédito REUTERS - Colprensa

Como parte de las caldeadas reacciones que ocasionó la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela de validar los datos del Consejo Nacional Electoral (CNE), que daban como ganador de las elecciones del 28 de julio al dictador Nicolás Maduro, en perjuicio del aspirante opositor Edmundo González Urrutia, la exvicepresidenta de la República Marta Lucía Ramírez arremetió contra el jefe del régimen.

Lo hizo a través de su perfil de X, en el que publicó un video en el que dejó clara su posición en lo que respecta al mencionado fallo, en el que se le dio, por parte de la presidente del alto tribunal, la magistrada Caryslia Beatriz Rodríguez, absoluta credibilidad a lo reportado por el CNE, en el sentido de darle el triunfo, con el presunto 96,87% de los votos escrutados, a Maduro, con un 51,95% de los sufragios.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

Para Ramírez, lo dicho por la funcionaria judicial no es más que una estafa hacia la voluntad del pueblo venezolano, que se pronunció en las urnas en la referida jornada y, de acuerdo con los datos que ha registrado a través de las plataformas digitales la oposición, al mando de María Corina Machado, le darían la presidencia a González con 7.303.480 votos (67%), frente a los 3.316.142 que respaldaron a Maduro (30%).

Con este video, la exvicepresidenta Marta Lucía Ramírez calificó como estafa la decisión del Tribunal Supremo de Justicia de ratificar la presunta victoria del dictador Nicolás Maduro en las elecciones del 28 de julio - crédito @mluciaramirez/X

“El pronunciamiento del TSJ, esta tarde, es el paso que hacía falta para establecer, sin disimulos, una dictadura en Venezuela. Entre la comunidad internacional y el bravo pueblo venezolano, podrán derrotarla”, indicó en el texto con el que publicó su clip, en el que durante 1 minutos y 11 segundos establece lo que para ella es una realidad aberrante sobre la cual no se puede callar.

Las fuertes denuncias de Marta Lucía Ramírez hacia el régimen de Nicolás Maduro

Con una parodia, según lo dijo, de uno de los títulos del nobel de Literatura Gabriel García Márquez, lo que aconteció con el Tribunal Supremo de Justicia es una “crónica de una estafa electoral anunciada”. Y defendió su argumento porque, en su parecer, todos sabían que el día en que Nicolás Maduro le pidió al TSJ investigar la campaña y la elección, “sabíamos que ese no es un tribunal independiente”.

“No hay autonomía de la rama judicial en Venezuela, todos son absolutamente súbditos, subalternos de Nicolás Maduro, que es un simple dictador. Si existieran las actas, por qué no se las han presentado al mundo entero. Por qué no permiten que haya veedores internacionales objetivos e independientes que puedan pronunciarse”, agregó en su pronunciamiento Ramírez, a la que se le impidió la entrada a ese país.

Caryslia Rodríguez, la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, protagonista de la jornada - crédito Miguel Gutiérrez/EFE

Y remarcó que, casi un mes después de lo que debió convertirse en una fiesta democrática, el CNE no ha presentado los soportes de sus datos. “Pasaron todos los términos de la ley electoral y, hasta la fecha, no hay ninguna posibilidad de que Nicolás Maduro pueda probar nada distinto a lo que el mundo entero conoce. Es un estafador que se está robando la democracia venezolana”, puntualizó la exfuncionaria colombiana.

Lo dicho por Ramírez se sumó al de los expresidentes Iván Duque Márquez y Juan Manuel Santos, que a través de sus redes sociales también repudiaron lo dispuesto por el TSJ, en lo referente a que Maduro es el candidato que se juramentará el 10 de enero de 2025, para un nuevo periodo, por seis años, que se extenderá hasta 2031. Todo esto ante los delicados cuestionamientos de organismos internacionales.

“El reconocimiento del TSJ a la supuesta victoria del sátrapa de Nicolás Maduro el 28 de julio, es un golpe al pueblo venezolano, a la resistencia democrática liderada por María Corina Machado, a los millones de ciudadanos que anhelan un cambio y a los valerosos testigos electorales que demostraron a través de las actas que Edmundo González ganó por 30 puntos de diferencia”, dijo Duque.