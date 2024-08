Ayda Valencia entregó nuevas declaraciones sobre el video de Mauricio Leal: “Hay una tercera persona”

La médium aseguró que existe una tercera persona involucrada en el clip y que fue el causante del dolor del estilista - crédito @losetodocol/Instagram

La muerte de Mauricio Leal generó tristeza entre sus allegados y las celebridades que lograron compartir durante años el talento que tenía para la peluquería. Recientemente, el caso tomó un nuevo rumbo al conocerse un video del joven estilista, en el que, aparentemente, muestra que él mismo se ocasionó las heridas con cuchillo en el abdomen.

Uno de los principales sospechosos es su hermano, Jhonier Leal, que se encuentra privado de la libertad con una condena de 55 años de cárcel por el aparente homicidio del estilista. En redes sociales, varias celebridades se pronunciaron sobre estas nuevas imágenes y expresaron la profunda tristeza que los embargó al revivir un caso que, al parecer, tomaría otro rumbo.

El programa Lo sé todo conversó con la experta en temas paranormales Ayda Valencia, que ya había recorrido en el pasado las instalaciones de la famosa peluquería, sobre lo que percibió en este video que se conoció de la muerte de Mauricio Leal. De acuerdo con la vidente, la impresionó el nivel de indefensión en la que se encontraba el llamado niño genio.

“Lo que yo le he sentido y al hacer la canalización, me ha impactado darme cuenta de ese nivel de indefensión en la que estaba, fue una muerte muy dolorosa, lenta porque era como yéndose, yéndose, yéndose y el cuerpo no le da para defenderse”, expresó la médium en medio de la conversación con el programa de variedades de Canal Uno.

Posteriormente, Valencia afirmó que en el video ella alcanza a percibir que Leal le está hablando a la persona que lo lastimó, además, le transmitió un tipo de energía de que si no hacía lo que le decía “sería una tortura peor”. Y agregó: “Es solamente como ‘bueno ya, he dicho todo lo que me estás diciendo, ya esto se termina’, él no puede luchar en absolutamente ningún momento y pues a eso súmale que se va desangrando poco a poco, el cuerpo empieza a entrar en un estado de shock hipovolémico”.

Los comentarios sobre las declaraciones de Ayda Valencia no tardaron en aparecer y generó opiniones divididas, pues algunos afirman que el video no debió haber salido a la luz pública por respeto al dolor que sintió el estilista; sin embargo, hay quienes lamentan lo que ocurrió con este homicidio.

Abogado de Mauricio aseguró que fue torturado por su hermano

Elmer Montaña, abogado de las víctimas, aseguró que habló con Mario Burgos, fiscal encargado del caso, sobre el origen del video. “Él me asegura que ese video no se encontraba en el celular de Mauricio Leal”.

A la par, aseguró que la defensa tuvo en su poder el video y no lo utilizó “por una sencilla razón, porque este video no demuestra la inocencia de Jhonier Leal”. A su juicio, esta nueva prueba incrimina más al acusado. Por otro lado, señaló que el funcionario confirmó que el equipo encargado de la extracción de los archivos del dispositivo no encontró el clip que se viralizó por una investigación periodística.

Jhonier Leal ya fue trasladado desde el búnker de la Fiscalía a la cárcel La Picota de Bogotá. El confeso asesino de su hermano Mauricio Leal y su madre Marleny Hernández enfrentará el resto del juicio en ese centro penitenciario. Colprensa

“Este video lo que hace es dejar en claro que Mauricio Leal fue torturado por su hermano antes de ser asesinado. Cualquier persona que haya visto la totalidad del video puede apreciar claramente que Mauricio termina el video dirigiéndose a alguien a quien le pregunta ¿Qué hago? ¿Qué hago?”.

Finalmente, dijo que independientemente de las circunstancias poco comunes de la presentación de la prueba, esta no tiene ningún efecto en la consecución del juicio contra el familiar de las víctimas.