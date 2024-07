Los mejores memes y comentarios de la pelea entre en Dominica y Cony Camelo en Masterchef Celebrity

Cony Camelo y Dominica hicieron preparación juntas que tuvo una discusión en medio - crédito captura pantalla Canal RCN/YouTube

En el último episodio de Masterchef Celebrity hubo un reto en el que la actriz Cony Camelo y la presentadora Dominica Duque trabajaron en parejas, las cuales fueron elegidas al azar.

Sin embargo, en medio de la cocinada fue evidente la falta de química, colaboración y buena comunicación entre las dos participantes. Esta situación se dio luego de que el actor Juan Pablo Llano decidiera cambiar su lugar con la actriz, porque se quedó sola y a riesgo de lo que saliera en el sobre misterioso.

Ante esto, Cony aceptó el cambio, y a pesar de que Dominica en varias oportunidades le pidió a Juan Pablo que no se fuera, este decidió tomar el riesgo; uno que lo libró de ‘La caja misteriosa’, ya que subió al balcón y a la pareja de mujeres les tocó hacer una preparación saludable.

Aunque Dominica y Cony son buenas cocineras y han tenido buenas preparaciones en lo que va de la competencia, su trabajo en equipo no fue el mejor y en repetidas oportunidades se enfrentaron por diferencias en opiniones, manera de actuar y de hablar.

Mientras Cony Camelo le daba algunas ideas a Dominica, ella dio a conocer que no entendía lo que estaban haciendo.

Fue después de toda esta situación que empezaron los encuentros entre las dos, pues la actriz señaló que la periodista es muy insegura para cocinar y Dominica indicó que Camelo suele trabajar de manera muy individual e imponente.

Incluso, uno de los momentos más evidentes de conflicto fue cuando el chef Nicolás de Zubiría se acercó a su estación porque Duque confesó que no le sabía bien lo que estaban haciendo y en ese momento Cony le reclamó por no haberle dicho antes de exponerlas.

Esta situación llevó a que sus compañeros, los jurados y los televidentes se involucraran y reaccionaran, pues cuando fueron interrogadas sobre cómo les fue trabajando juntas y ambas señalaron que “bien”, pero algunos de sus compañeros dejaron ver con gestos que no estaban convencidos de eso.

Además, al ver que después de que regresaron a la estación no se abrazaron, María Fernanda Yepes sugirió que revelaron que no se la habían llevado bien.

El temperamento de los famosos ha ido mostrándose a medida que la competencia de cocina avanza, y los televidentes lo han notado. Por eso, no dejaron pasar el conflicto que hubo entre las celebridades y se tomaron las redes sociales para dejar su opinión sobre lo sucedido, atacando especialmente a la actriz de la exitosa serie Los Reyes.

“Ya no más Cony, se pasó de insoportable e insolente con Dominica”, “De acuerdo, esa mamerta es la todo mío, la usted no sabe quién soy yo, la sabelotodo, irrespetuosa, resentida y más, que la saquen ya”, “Señores de Masterchef Celebrity Colombia, ¿por qué tanta pantalla a esa señora y sus malas mañas? No la dejen más ahí, por favor”, “No soporto a Cony Camelo, cada palabra que dice es una puñalada a mi tranquilidad”, “Esta podría ser la mejor temporada en cuanto a convivencia del programa y una sola persona lo daña todo”, “Encima de todo es a la que más tiempo en cámara le dan, a RCN le gusta vernos sufrir. Ojalá la eliminen rápido”, son algunos de los mensajes más relevantes que han dejado los espectadores respecto a la actitud que han visto de Cony en medio de la competencia.

De acuerdo con las reacciones del público, estas peticiones y sentimientos vendrían de tiempo atrás porque ya se había visto que su trabajo en equipo no ha sido el mejor ni el favorito por los televidentes, incluso hubo quienes recordaron el desacuerdo que hubo entre Camelo y Marcela.

Sin embargo, el plato del dúo que causó todo tipo de reacciones y comentarios tras el reto de la noche del 23 de julio fue el ganador y el que va a tener que tomar decisiones importantes en el próximo capítulo.