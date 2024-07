Actriz de ‘Pedro el escamoso 2’ reveló a las actrices que venció en el casting para la producción colombiana

Actriz de 'Pedro el escamoso 2' contó cómo consiguió quedarse con el casting de su personaje - crédito @soyluzestrada/Instagram

La nueva temporada de Pedro el escamoso llegó a las pantallas de Caracol Televisión, narrando las nuevas historias que Pedro Coral vive en su regreso a Colombia. Un personaje que se ha robado todas las miradas es el de Doña Elvira, interpretado por la actriz Luz Estrada, intentará de todas las maneras posibles conquistar el corazón del personaje principal interpretado por Miguel Varoni.

Y es que la aparición de Elvira “a secas” como pide su personaje que sea llamada, fue el giro que encontraron los creadores de este nuevo proyecto, debido a la ausencia de Dona Nidia. Con su aparición, Estrada le puso el picante que necesitaba la historia, recordando esa sensualidad que caracterizó al personaje al que dio vida la actriz Alina Lozano.

Aunque apenas lleva un par de capítulos al aire, la nueva temporada llamada Pedro el escamoso: más escamoso que nunca, se ha robado cientos de risas de los seguidores de la historia del mompirri. Pero, hay quienes se preguntan cómo consiguió Luz Estrada este personaje y que no se convirtiera en una copia de Nidia de Pacheco, mamá de Yadira y Mayerli, que aún no llegan a complementar el elenco principal.

En una reciente conversación con el programa La Red, la actriz contó contra qué actrices compitió para quedarse con el papel que ella misma describió como “apasionada, que sabe lo que quiere y no se avergüenza de ser una mujer ardiente”. Destacó, además, la complejidad que significó para ella el grabar junto a Miguel Varoni, que ya inmerso en el personaje hace difícil no reírse con sus ocurrencias.

En conversación con el programa de variedades del Canal Caracol, Estrada confesó que compitió contra grandes actrices como Martha Isabel Bolaños, recordada por su papel de la pupuchurra en Yo soy Betty, la fea; así como contra Luly Bossa, Marcela Gallego y Aura Cristina Geithner.

“Fue una competencia bien difícil, era top, top, top… Como dice Pedro, hay niveles, papá, hay niveles … Estaba Luly Bossa, mi admiración total, entonces claro yo me sentí la mujer más feliz del mundo y la más bendecida cuando me dijeron ‘Elvira es pa’ ti’…”, expresó emocionada.

Alina Lozano contó por qué no está en la novela

La historia dirigida por Juan Carlos Villamizar, también está disponible en Disney+ teniendo una acogida del público favorable. Con apenas dos capítulos en televisión nacional, el rating de la producción colombiana superó en varios puntos a la repetición de Yo soy Betty, la fea y moviendo fibras entre quienes gozaron con la vida de Pedro Coral Tavera.

Sin embargo, una de las figuras que se robó varias carcajadas en la primera temporada fue Dona Nidia Pacheco, interpretada por la actriz Alina Lozano, no estará en esta oportunidad.

Varios seguidores de la novela, que se retransmitió durante la pandemia, se preguntan qué pasó con el personaje en esta nueva historia del escamoso. Recientemente, la actriz y ahora creadora de contenido resolvió el interrogante sobre su ausencia en la producción, que alcanza más de 9 puntos de audiencia.

De acuerdo con Lozano, no lograron llegar a un acuerdo económico con la producción y las negociaciones por su participación tampoco progresaron. “No acepté la propuesta económica, realmente no acepté la propuesta, no accedieron a negociar, entonces no se logró ese contrato. Me sentí contenta con mi decisión”, explicó la creadora de contenido y esposa de Jim Velásquez.

Los comentarios no tardaron en aparecer y criticaron la actitud de la actriz, pues consideran que su reacción no es propia de una mujer que tiene talento para la actuación.