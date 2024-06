Juan Diego Alvira cumplió el deseo de sus seguidores y le compró un “coche convertible” a su perro

Juan Diego Alvira sorprendió a sus seguidores al mostrarles el regalo que le dio a su mascota - crédito @JuanDiegoAlvira/Instagram

El periodista Juan Diego Alvira es recordado por su amplia trayectoria en Noticias Caracol, donde trabajó por más de diez años hasta que se le presentaron nuevos proyectos y ambiciones profesionales. Su experiencia en el noticiero le permitió tener una gran acogida de usuarios en redes sociales y televidentes, que frecuentemente apoyan cada aparición que hace el ibaguereño.

En ese sentido, Alvira aprovecha el cariño de su audiencia para compartir historias y anécdotas memorables de su vida personal y profesional en redes sociales. Por eso, en su más reciente aparición en Instagram, el presentador reveló la nueva adquisición que hizo para su mascota Homero.

Emocionado, Alvira afirmó que decidió atender las peticiones de los seguidores en redes sociales para mejorar la calidad de vida de su perro que, debido a su avanzada edad, le cuesta trabajo caminar.

Juan Diego Alvira mantiene activo en sus redes sociales, donde aprovecha para contar experiencias y anécdotas de su vida - crédito @juandiego.alvira/Instagram

Pese a que tiene cuatro mascotas, el tolimense reconoció que Homero es quien lleva la batuta de ser el “papá de los pollitos”. “El cuchito, ya toca alzarlo mucho y pasearlo, ya verán”, complementó en el clip.

Luego, el presentador contó que le hizo caso sus seguidores y compró un coche para el transporte y comodidad de su mascota. “Haciendo caso a muchos de los comentarios, pues sí, le compramos su transporte especial al abuelo, Homero”.

En medio del habitual paseo, Alvira destacó la buena vida que se manda Homero, debido a que para él es más que meritorio. “Esta es la vida de jubilado que todos nos merecemos, en un coche convertible, que le golpee el viento en la cara a uno. Que lo paseen, cero estrés (...) Y ahí lo ponemos para que se tome su respiro, huela, camine se desestrese más”, puntualizó.

Juan Diego Alvira sacó a pasear a su mascota en su "coche convertible" - crédito @juandiego.alvira/Instagram

En efecto, la publicación del expresentador de Noticias Caracol generó todo tipo de reacciones. “Eso se llama devolver un poco de amor, del tanto que nos han dado en toda su vida”; “Qué lindo ser humano que eres, ahí se conoce el buen corazón que tienes. Ellos lo merecen todo, porque la dan toda🐶🐶❤❤”; “🐕¡Hermoso Homero! Qué fortuna que lleguen a esa edad haciéndonos compañía”; “Que bueno, no es humanizar a los animales, es brindar calidad de vida a un ser que nos da alegrías, compañía y amor sin pedir nada a cambio🐕(sic)”; fueron algunos comentarios al respecto.

Juan Diego Alvira compartió consejo de finanzas personales a sus seguidores

Recientemente, por medio de un video publicado en sus redes sociales, Juan Diego Alvira ofreció un consejo financiero a sus seguidores que aún se encuentran en los “20″. El periodista, conocido por su carisma y profesionalismo, se dirigió especialmente a la juventud, y los instó a gastar con prudencia y ahorrar con visión para asegurar un futuro financiero más estable.

En el mensaje, Alvira expresó: “Gasta con inteligencia y ahorra con visión. Si yo pudiera devolver el tiempo a esa época… Yo he sido muy trabajador y ahorrador, pero sería mucho más sabio al momento de gastar y destinaría, por ejemplo, más plata no solo para tener en la cuenta bancaria o debajo del colchón, sino para invertir”. Con estas palabras, el periodista destacó la importancia de no solo ahorrar, sino también de invertir en acciones y otros medios que actualmente están más accesibles gracias a diversas aplicaciones y sistemas.

El consejo financiero que dio Juan Diego Alvira a sus seguidores - crédito @Juandiegoalvira/Instagram

El tolimense también habló que parte del dinero debe ser utilizado para disfrutar de la vida. Además, reveló que destina una parte de sus ingresos para viajar, lo que considera una forma de abrirle la mente a las personas. “También, destinaría un monto específico para darme ciertos gustillos, porque hay que gastar, pero con sabiduría. Digamos que cierta cuota para viajar, viajar, viajar, viajar, eso si es que le abre a uno la mente”, sostuvo en el clip.

Cabe recordar que, todo tipo de inversiones deben hacerse con una investigación y asesoría previa, ya que muchos son los casos en los que incautos resultan siendo estafados por delincuentes o compañías con fachada de legalidad.