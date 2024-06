Opositor al que Gustavo Petro trató de ser un perfil falso en X se despachó: “No coloque mi vida en riesgo”

Luis Aníbal Rincón Argüello, el usuario al que el presidente Gustavo Petro calificó de ser un fake en redes sociales - crédito Iván Valencia/AP - @Rincon001A/X

En un polémico intercambio de mensajes en redes sociales, el presidente de la República, Gustavo Petro, enfiló baterías contra Luis Aníbal Rincón Arguello, un usuario en la plataforma digital X (antes Twitter), al que hizo duros señalamientos luego de que preguntara, con la publicación de un video, si en la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) se estarían haciendo interceptaciones a políticos de la oposición.

Petro afirmó, a través de su cuenta, que siguen más de 7,5 millones de personas, que el perfil de Rincón Arguello “no existe” y lo calificó de “falso”. También lo acusó de formar parte de grupos “neonazis” que buscan “la destrucción del Gobierno nacional”, lo que generó una dura respuesta del afectado a través de la misma red social.

El incidente se desató cuando Rincón Argüello, que cuenta con más de 40.000 seguidores en X, publicó un video sobre el supuesto “grupo Orión”. Este colectivo, según el video, habría sido creado por el Gobierno nacional para espiar a opositores y periodistas y estaría dirigido por Carlos Ramón González, director Nacional de Inteligencia. “¿Esto es cierto?”, preguntó el usuario en su publicación, que desató al presidente.

Y es que, en su respuesta, Petro aseguró en su cuenta oficial de X que el perfil de Rincón era falso y que detrás de estas tecnologías se encontraban grupos neonazis supuestamente uribistas enfocados en destruir al Ejecutivo con este tipo de informaciones ajenas a la verdad. “Dos ideas falsas manejan en esta historia que están construyendo”, manifestó el primer mandatario en su cuenta.

Con esta publicación, el presidente Gustavo Petro negó la responsabilidad de su Gobierno sobre supuestos perfilamientos a miembros de la oposición y periodistas - crédito @petrogustavo/X

El presidente, en su extenso mensaje, también defendió su administración al afirmar que no están interesados en destruir el país, sino en construir una Colombia grande, llena de vida y paz. Y destacó que su Gobierno no espía a los opositores, al contrario de lo que, según él, hicieron con su propio movimiento político. “Nosotros somos demócratas y no vigilamos a nadie”, agregó Petro.

A su vez, el jefe de Estado aclaró que en la DNI no se cuentan con dispositivos de interceptación, “sino con un escáner de ondas radiales que viene de antes y no tiene capacidad de interceptación”. Además, hizo un llamado a los opositores a no caer en las trampas organizadas por grupos que buscan enfrentarlos y fomentar el odio en la sociedad colombiana.

La arremetida del usuario que dijo ser atacado por Gustavo Petro

Tras este duro comentario del mandatario, el joven opositor respondió a las declaraciones del presidente. Insistió en que su perfil es real y que no es un neonazi, como lo indicó el gobernante. “Respetado señor Gustavo Petro, no soy ningún perfil falso, he realizado mi oposición con dignidad, no soy neonazi ni nada que se le parezca. Respeto la diversidad de pensamiento”, escribió Rincón Argüello en X.

Del mismo modo, el afectado dio a conocer su respeto por la democracia y, si bien reconoció a Petro como el presidente, le recordó que su labor de oposición, se lleva a cabo dentro de los marcos legales. “Yo pregunté si era cierto o no. ¡No aseguré nada porque no lo sé!”, enfatizó el usuario, con lo que le salió al paso a lo dicho por el mandatario, que replicó su pregunta y lo volvió blanco de críticas.

Con este mensaje, Luis Aníbal Rincón, respondió al presidente de la República, Gustavo Petro, luego de sus señalamientos en su contra - crédito @Rincon001A/X

Y pidió respeto por su integridad. “Por favor no coloque mi vida en riesgo”, remarcó en su mensaje el joven, que se describe como un administrador de empresas de la Universidad Externado de Colombia y de Economía de la Universidad de la Salle, que se autodefine como uribista y 100% duquista; por su apoyo a los expresidentes Álvaro Uribe Vélez e Iván Duque Márquez.

En su petición, el ciudadano le pidió no poner su vida en riesgo debido a la forma en que fue expuesto en las redes sociales. “Creo en un país donde quepamos todos”, añadió, y cerró su mensaje con un saludo cordial, deseándole éxito al gobierno de Petro. “Soy un opositor que solo espero lo mejor para el país. Espero su Gobierno mejore y usted tenga un tono más conciliador con los que pensamos distinto”.