Carlos Carrillo habló de su labor en la Ungrd, el compromiso con Petro y la corrupción que no ha sido revelada

Carlos Carrillo habló sobre el reto que representa su llegada a la entidad - crédito Ungrd

El entramado de corrupción que fue expuesto en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres en cabeza de Olmedo López ha sido uno de los escándalos más grandes del Gobierno Petro, por lo que tras la exposición de estos hechos fue designado el exconcejal de Bogotá Carlos Carrillo al mando de la entidad.

Uno de los objetivos de esta designación fue para que Carrillo expusiera los casos de corrupción que no habían sido revelados y limpiar la entidad, lo cual fue demarcado como la tarea principal del exconcejal por el mandatario Gustavo Petro.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

“Las personas que llegan a dirigirla o rompen la corrupción o se adaptan a ella. Carrillo tiene la misión de romperla”, afirmó el presidente Gustavo Petro al respecto.

Es por ello por lo que, en diálogo con Infobae Colombia, Carlos Carrillo habló sobre los retos que tiene al frente la Ungrd, cómo ha intervenido hasta el momento, los casos de corrupción y las críticas que ha recibido por sus posturas.

¿Por qué aceptó la dirección de la Ungrd en estos momentos?

La respuesta corta es porque yo creo en un proyecto político colectivo cierto, ese proyecto político es el proyecto de las izquierdas, de las izquierdas que habían estado históricamente privadas del poder ejecutivo nacional y este Gobierno en cabeza del señor presidente Gustavo Petro tiene que salir bien, porque ahí se está jugando también el futuro de ese proyecto político en el país. Por eso yo tengo que poner lo poco, mucho o lo que tenga mi acumulado político al servicio de esta causa.

¿Cómo asume los riesgos que implican estar en la Ungrd en medio de los escándalos de corrupción?

Ante tamaña dificultad por la que estaba atravesando la entidad, pues no podía decirle que no al señor presidente cuando me ofreció esto, que es algo que, por supuesto implica un enorme sacrificio de vida, en términos personales, es un altísimo riesgo en términos políticos, pero, pues alguien tenía que hacerlo y yo agradezco la confianza que el señor presidente ha depositado en mí.

El director de la Ungrd se fue lanza en ristre contra López - crédito Ungrd

¿Cómo se les explica a las personas que en el entramado de corrupción el presidente no tenía conocimiento de nada?

Hay una cosa que también tiene que ver con el diseño de las instituciones y con el enorme poder que recae en este cargo. Fíjese que antes de Olmedo era más bien poco lo que se hablaba de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo en la opinión pública, y resulta que el director de la Unidad, por ley, es también el coordinador del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo… está por encima de prácticamente todos los miembros del sistema, con excepción del señor presidente, así que el señor Olmedo sí tenía un papel muy importante a la hora de tomar sus propias decisiones en nuestro sistema. El presidente lo nombra en una oficina que está directamente adscrita a la presidencia, y eso está bien. Tiene sentido porque, en el momento en que se responde a una emergencia o se trazan los lineamientos de la política de gestión del riesgo, se necesita una oficina poderosa y que esté directamente de la mano del jefe de Estado. Pero eso también seguramente le dio al señor Olmedo ínfulas de que podía hacer lo que se le daba la gana.

¿Olmedo López ha señalado a políticos y se ha pronunciado en varios medios, qué opina de eso?

Yo le puedo decir a usted que la Luna es de queso, pero soy yo quien lo tiene que probar. A mí me parece algo muy particular, y es que él habla de políticos, habla de ministros, habla de senadores, habla de representantes a la Cámara, pero no dice nada de los contratistas. Él no sacó esa plata de una caja fuerte en la oficina, él no sacó esa plata de una cuenta de ahorros de la entidad; él sacó esa plata de unos contratistas de la unidad. Fueron los contratistas los que le dieron la plata que él dice haberles dado a unos políticos. ¿Por qué no empieza por decir quiénes fueron los contratistas que le pagaron?

¿No le da temor terminar salpicado en un caso de corrupción sabiendo que hay contratos que vienen de la administración anterior?

Yo estoy construyendo un equipo de asesores jurídicos muy robustos, que es particularmente complicado porque hay muchas tareas de la nacionalidad de la entidad que no pueden detenerse un segundo, esta entidad no se puede parar, esa es una de las principales razones por las que yo tuve que cambiar a todo ese equipo que yo encontré en la dirección de Olmedo.

¿Qué opina de los señalamientos en su contra en los que se le tilda de ser un hombre misógino?

Uno en la política está expuesto a la crítica permanente y también a los ataques malintencionados, eso hace parte de la política, ojalá no fuera así, pero así es, entonces, es obvio que mis enemigos políticos que están particularmente en esa cosa farragosa, insípida que se autodenomina centro político, pues aprovechen cualquier oportunidad para atacarme así sea a través de calumnias. Yo a la señora Ana María Castaño no la eché por estar embarazada, yo la eché en aras del buen servicio, yo la eché porque no era una persona que en la que pudiera confiar y además porque fue evidente su intención de sabotear a la nueva dirección.

Carlos Carrillo Aseguró que hay más fondos que se habrían entregado de forma irregular - crédito Ungrd

¿Aún quedan casos de corrupción que no conoce el país al interior de la Ungrd de la administración de Olmedo López?

Muchos, muchos, muchísimos, esto no se limita a Olmedo López, la corrupción no empezó con Gustavo Petro, la corrupción no nació el 7 de agosto de 2022, pero sí esperamos acabarla en el tiempo que yo este acá… imagínense si existiera una fórmula contra la corrupción, para terminar con la capacidad de la gente para perder su norte moral, por qué alguien cuando se le confía el cuidado de los recursos públicos en lugar de honrar ese compromiso, que me parece tan digno y tan noble de representar, decide torcerse solamente para acumular capital, no existe una fórmula mágica para acabar la corrupción, pero lo que sí existe es la acción decidida por parte de esta dirección de nombrar personas con un historial absolutamente probo.

¿Qué mensaje envía a las personas que confiaron en el “cambio” que prometió el Gobierno nacional?

Esa es una de las tareas principales que tengo yo al frente de esta entidad, hacer que la sociedad colombiana recupere la confianza en la entidad, en el sistema, porque no ha sido solamente la unidad la que se ha visto golpeada por el escándalo, hay una especie de efecto dominó con el que se contamina todo el sistema por las vergonzosas decisiones del señor Olmedo López, y pues en eso estamos trabajando, en recuperar la confianza de la comunidad nacional, de la comunidad también a través de los mecanismos de cooperación y es un trabajo muy duro, pero alguien tenía que hacerlo.