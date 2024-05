El Charrito Negro canceló concierto y sus seguidores temen por su salud: es un caso delicado

'El Charrito Negro' anunció cambios en una gira por su estado de salud - crédito @charritonegrooficial/Instagram

Los representantes del cantante de música popular Johan Gabriel González, conocido artísticamente como El Charrito Negro, anunciaron la cancelación de un concierto programado en Neiva, Huila el 25 de mayo.

El anuncio, realizado el martes 21 de mayo, coincide con la noticia del fallecimiento del cantante vallenato Ómar Geles. La empresa que representa a González difundió un comunicado en el que se mencionan condiciones de salud como la causa de la cancelación.

Según el comunicado, las complicaciones de salud del artista impiden que pueda cumplir con su compromiso en el evento denominado Noche de Cantinazo, Rumba y Parqueo, en la Fonda San Juan, donde estaba previsto que cerrara la noche. El cantante de 62 años ofreció disculpas por cualquier inconveniente generado por este cambio inesperado de planes.

“Nuestro artista se encuentra imposibilitado debido a una condición médica que atraviesa en estos momentos”, expresó el equipo del vocalista.

'El Charrito Negro' tuvo que cancelar una presentación - crédito @charritonegrooficial/Instagram

El intérprete de éxitos como Quererte fue un error y Con la tierra encima ha lidiado con problemas de salud, incluyendo la diabetes. En una entrevista previa con el programa La red, de Caracol Televisión, en 2022, El Charrito Negro comentó sobre su lucha contra esta enfermedad metabólica crónica, que se caracteriza por niveles elevados de glucosa en la sangre. “Es una enfermedad dormida y muy peligrosa. Yo mantenía mareos, pero cuando me hice un examen médico, el doctor me dijo que tenía diabetes en grado 2 y eso me afectó mucho”, señaló el artista.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) detalla que la diabetes puede causar daños graves en el corazón, los vasos sanguíneos, los ojos, los riñones y los nervios si no se controla adecuadamente. Los fans de El Charrito Negro esperan más información sobre su estado de salud y confían en su pronta recuperación.

Esto es lo que se sabe de la salud de 'El Charrito Negro' - crédito @charritonegrooficial/Instagram

¿Quién es El charrito negro?

El Charrito Negro, cuyo verdadero nombre es Juan Gabriel González, es una figura prominente en la música popular colombiana, particularmente en el género de la música popular o música de carrilera. Nacido el 12 de abril de 1966 en Ceilán, Valle del Cauca, González ha logrado consolidarse como uno de los exponentes más influyentes de este estilo musical, también conocido como música de despecho.

Desde joven, El Charrito Negro mostró un gran talento para la música, inspirándose en la vida rural y las historias de amor y desamor que son un componente crucial de la música de carrilera. Su carrera despegó en la década de 1990 con la publicación de su primer álbum, Mitad mujer, mitad tristeza, que rápidamente ganó aceptación gracias a su estilo auténtico y a las letras cargadas de emotividad.

A lo largo de su trayectoria, El Charrito Negro ha producido numerosos éxitos que han dejado una marca en el panorama musical de Colombia. Canciones como Quererte fue un error, Maldito dinero y Tu recuerdo vive en mí se han convertido en clásicos del género, interpretadas no solo en emisoras de radio sino también en festivales y eventos multitudinarios alrededor del país.

Johan Gabriel González, conocido como 'El Charrito Negro', es uno de los artistas de música popular más importantes del país - crédito @charritonegrooficial/Instagram

El Charrito Negro se caracteriza por una voz potente y una interpretación que conecta directamente con el público. Su música, a menudo, aborda temas de desamor, traición y el dolor de las relaciones fallidas, resonando profundamente con muchos oyentes. Además, su estilo visual, incluyendo su característico atuendo negro y su sombrero, se ha convertido en parte de su identidad artística.

Más allá de su carrera musical, El Charrito Negro también es conocido por su labor social. Ha participado en diversas iniciativas benéficas, utilizando su fama para ayudar a los más necesitados y para promover causas sociales en su región natal y otras zonas de Colombia.

El impacto de El Charrito Negro en la música popular colombiana es innegable. Su contribución ha ayudado a mantener vigente el género de la música de carrilera y ha influido en una nueva generación de artistas que siguen sus pasos. Con más de tres décadas de carrera y una base de fanáticos fieles, El Charrito Negro continúa siendo una figura central en la tradición musical de Colombia.