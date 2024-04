Reforma pensional del Gobierno Petro: esta es la contrapropuesta de los fondos privados y así afectaría a los trabajadores

La reforma pensional es una de las apuestas más importantes del Gobierno Petro - crédito Ernesto Guzmán Jr/EFE

La reforma pensional es una de las más grandes apuestas de Petro. Sin embargo, no es muy claro cómo están las mayorías en el Senado, que es donde se está debatiendo esta iniciativa.

En medio de este debate, son varias las sugerencias y propuestas paralelas que difieren de la de Petro. Esto bajo el argumento de que el sistema pueda ser sostenible a largo plazo. Una de ellas es la propuesta de la asociación Colombiana de Administradoras de Fondos de Pensiones (Asofondos).

La reforma pensional del Gobierno mantiene el modelo actual basado en cuatro pilares: solidario, semi-contributivo, contributivo y ahorro voluntario. Sin embargo, el cambio principal está en el pilar contributivo: el Gobierno tiene como propósito que Colpensiones, el fondo público, y las diversas Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), los fondos privados, se complementen en lugar de competir entre sí.

La propuesta es que los regimen público y privado se complementen - crédito Procuraduría General de la Nación

Según el texto sugerido, todos los trabajadores afiliados al sistema de pensiones que tengan ingresos por debajo de los tres salarios mínimos se dirigirán a Colpensiones. Quienes ganan por encima de ese dinero, deberán cotizar lo equivalente a tres salarios mínimos en el fondo público y lo demás en fondos privados.

En cambio, la propuesta de Asofondos (que administra el dinero de pensión de 19 millones de colombianos) es que se baje ese umbral; es decir, que la cantidad de dinero que se cotiza para pensión sea menor en el fondo público. Miguel Largacha, presidente del consejo directivo de Asofondos, explicó que la sugerencia principal es “bajar el umbral de cotización obligatorio al régimen público y dejarlo solamente en un salario mínimo”.

Los fondos privados proponen bajar el umbral de la reforma pensional a un salario mínimo dentro del fondo público - crédito Asofondos

Esto difiere, incluso, de la propuesta alternativa de la senadora Norma Hurtado, del Partido de la U, que ubica ese umbral hasta 1,5 salarios mínimos para Colpensiones y no tres, como sugiere el Gobierno. Ante esto, el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, expresó que bajando a un salario mínimo el umbral, colapsaría el sistema pensional.

“El sector AFP ve aspectos positivos en la reforma propuesta”, expresó Largacha. Esto porque la reforma “elimina la competencia en el pilar contributivo y permitiría a 70 compañías la administración del ahorro obligatorio que supere el umbral”. Así que la discusión es cuánto dinero debe ser obligatorio cotizar dentro del régimen público.

Así afectaría a los trabajadores el umbral de cotización en el fondo público

Al menos uno de cada tres adultos mayores padece malnutrición en Colombia - crédito Camila Díaz/Colprensa

Actualmente, pensionarse afiliado a Colpensiones genera más beneficios a los trabajadores que salir de un fondo de pensión privado. Esto porque el régimen público da “más de lo que las personas pueden financiar a partir de sus ingresos”, como explicó a Infobae Colombia Daniel Mantilla García, profesor de la facultad de Administración de la Universidad de los Andes. Es decir, de forma indirecta “subsidia” las pensiones de todos los que salgan de allí.

Mientras Colpensiones otorga una mesada correspondiente a entre el 60% y el 80% del promedio de su salario en los últimos diez años; un fondo privado puede darle una mesada de apenas la mitad de ese porcentaje. Entonces, ¿qué quiere decir que se baje el umbral de 3 a 1,5 o, incluso, a 1 salario mínimo de lo que se debe cotizar dentro del fondo público?

Oficina del fondo privado de pensiones Protección en Bogotá - crédito Luis Jaime Acosta/Reuters

Para poner un ejemplo: una persona que actualmente (sin reforma) gana cinco salarios mínimos saldría pensionado aproximadamente por tres salarios con Colpensiones. Con la propuesta de Petro, esa misma persona saldría con una pensión de 2,4 salarios. Mientras que, con la propuesta de los fondos privados, esa persona saldría pensionado con 1,8 salarios mínimos.

En cambio, una persona que gana tres salarios mínimos actualmente (sin reforma) sale pensionado por 1,5 con Colpensiones y por un salario mínimo con un fondo privado. Con la propuesta Petro podría cotizarlo todo en Colpensiones y saldría con una mesada aproximada de 1,8 salarios mínimos. Mientras que, con la propuesta de los fondos privados, saldría por 1,2 salarios mínimos.

Así cambiaría la pensión de los trabajadores en Colombia según las diferentes propuestas de reforma pensional - crédito Paula Rodríguez/Infobae Colombia

Un límite más bajo permite a los trabajadores conservar la propiedad de una porción mayor de sus recursos (los que están en la AFP), pero conlleva a recibir un subsidio menor por parte de Colpensiones. Este aspecto es especialmente relevante para los trabajadores con ingresos más altos. En general, para aquellos que cotizan por debajo de dos salarios mínimos (que son la mayoría), los cambios entre una reforma y otra no son muy significativos.

¿Qué pasará a futuro si se baja o se sube el umbral?

Según el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, bajar el umbral condenaría al fondo público a quedarse sin dinero: “Con cuatro salarios mínimos el fondo creado duraría hasta 2074; si fueran tres, duraría hasta e 2070; con un salario y medio hasta 2050 y de un salario mínimo, Colpensiones no tendría plata para acumular, pues la plata le llega y se va pagando a los pensionados”, dijo el jefe de la cartera de Hacienda.

El ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla dijo que un fondo de un salario mínimo acabaría con el fondo de pensiones - crédito Asofondos

Por su parte, Oscar Becerra, experto en el tema y profesor Universidad de los Andes, difiere de los expresado por el ministro: “Entre más alto el umbral, el fondo común de Colpensiones será más grande, pero los gastos en pensiones crecen más rápido que los ingresos, lo que implica que el Gobierno tendrá que destinar más impuestos para cubrir el faltante”, expresó a este medio.

El incremento del déficit, con un umbral alto, no se manifestaría de inmediato, lo que sugiere que su impacto recaerá principalmente en las generaciones venideras. Esta circunstancia genera una preocupación notable, especialmente al considerar la disminución de la población joven y el aumento de la población mayor.

De acuerdo con Becerra, mantener el umbral alto significa subsidiar la pensión de quienes ganan más y no lo necesitan: “Que las pensiones estén subsidiadas no es malo, lo que es malo es que el gasto público en pensiones se destina a los hogares de ingresos más altos mientras que las personas mayores más vulnerables reciben muy poco”.

En este sentido, bajar el umbral hace que el déficit futuro de Colpensiones sea menor; entonces, los gobiernos próximos tendrán que dedicar menos impuestos a cubrir esas brechas.

Solo el 25% de personas alcanzan las 1300 semanas de cotización para recibir una pensión en Colombia - crédito DPS

Está por verse cómo se fijará ese umbral que resuelve uno de los problemas más grandes del sistema: el trato desigual hacia quienes ganan lo mismo y tienen las mismas características, pero reciben más o menos pensión dependiendo de si cotizan en un fondo privado o público.

Así lo explican los expertos Mantilla y Becerra. Uno de los problemas inherentes al diseño del sistema actual es que trata de manera muy dispar a dos personas que son similares. Esta disparidad es injusta y genera un sentimiento de insatisfacción. Integrar ambos componentes en un único sistema ayudaría a resolver este problema, razón por la que hay un consenso mayoritario hacia la reforma pensional.

Pero para Daniel Mantilla, persisten enormes desafíos a largo plazo. “Si el umbral está abajo no es la solución definitiva, pues el 90% de pensiones que cotizan a privados se concentran solo en dos AFP y eso es otro problema... el hecho que las AFP no den tanta rentabilidad como podrían e igualmente corran altos riesgos, eso es un tema menos controversial, pero que casi no se ha puesto sobre la mesa”, advierte Mantilla.